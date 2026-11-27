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큰사진보기 ▲굽거나 끓이기 전 우유·레몬 등 간단한 밑작업으로 생선 비린내를 줄일 수 있다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우유로 밑작업 후 필자가 껍질만 바삭하게 직접 구워낸 호주의 대표 생선 '바라만디'. ⓒ 이민호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.



호주 레스토랑 주방에서 20년 넘게 해산물을 다루면서 늘 신경 쓰는 게 생선 비린내다. 생선이 몸에 좋다는 걸 몰라서 안 먹는 사람은 없다. 굽거나 끓일 때 집 안에 배는 냄새, 먹고 나서 입안에 남는 비린 뒷맛 때문에 선뜻 손이 안 갈 뿐이다.주방에서는 비린내가 난다고 무조건 강한 양념부터 들이붓지 않는다. 먼저 생선 상태를 살피고 손질과 밑작업부터 제대로 한다. 우유나 요거트에 잠깐 재우기도 하고, 레몬이나 식초, 와인을 쓰기도 한다. 생선 종류와 요리법에 따라 손이 가는 재료가 다르다.생선을 굽기 전 우유에 잠깐 담가두는 건 집에서도 해볼 만하다. 우유의 단백질과 지방이 생선 표면의 냄새 성분을 붙잡아 비린내를 한결 누그러뜨린다. 생선 냄새가 유독 거슬린다면 손질한 생선을 우유에 잠시 담갔다가 꺼내 키친타월로 물기를 꼼꼼히 닦아내자. 물기가 남아 있으면 팬에 올렸을 때 기름이 사방으로 튀고, 겉면도 노릇하게 구워지지 않는다.플레인 요거트도 쓸 만하다. 우유보다 되직하고 산미가 있어서 밑간하듯 발라두기 좋다. 고등어나 방어처럼 기름기가 많은 생선에 얇게 발라 잠시 두면 묵직한 비린내가 훨씬 가벼워진다. 불에 올리기 전엔 표면에 묻은 요거트를 키친타월로 닦아내면 된다. 다만 우유든 요거트든 오래 담가둔다고 좋은 게 아니다. 너무 오래 두면 살이 물러지고 생선 본연의 맛까지 흐려지니 짧은 시간만 쓴다. 재워두는 동안에도 반드시 냉장고 안에 넣어야 한다.레몬즙과 식초는 비린 맛을 누르고 입안을 산뜻하게 잡아준다. 냄새 자체를 마법처럼 없애주진 못해도, 비린내를 덜 느끼게 하고 맛의 균형을 맞춰준다. 화이트와인이나 청주도 주방에서 빠지지 않는다. 소스나 국물에 넣으면 알코올이 날아가면서 잡내를 함께 끌고 가고, 은은한 향만 남는다. 물론 술 몇 방울 넣는다고 상한 생선 냄새까지 가려지는 건 아니다.함께 쓰는 채소도 생선에 따라 달라진다. 양파, 생강, 파, 마늘은 웬만한 생선 요리에 두루 쓰이고, 특히 민물고기 매운탕이나 조림에는 미나리와 쑥갓이 제격이다. 파와 마늘은 처음부터 넣고 푹 끓이면 국물에 깊은 맛이 배고, 불 끄기 직전에 넣으면 알싸하고 신선한 향이 산다. 어떤 요리를 하느냐에 따라 넣는 타이밍만 바꿔도 냄새 잡는 효과가 다르다.아무리 밑작업을 잘해도 보관과 해동이 엉망이면 비린내도 심해지고 탈이 난다. 냉동 생선을 싱크대 위에 꺼내놓고 실온에서 녹이는 건 절대 피해야 한다. 겉면이 먼저 미지근해지면서 세균이 번식하기 딱 좋은 상태가 되기 때문이다. 시간이 걸려도 용기나 접시에 받쳐 냉장실에서 천천히 녹이는 게 정석이다.호주 식품안전 기준에서도 냉장 식품은 5도 이하로 보관하고, 생선 필레는 중심 온도 63도까지 익히거나 포크로 찔렀을 때 살이 쉽게 갈라질 때까지 조리하라고 안내한다(출처: Safe Food Queensland). 너무 센 불에 오래 익히면 수분이 다 빠져나가 퍽퍽해지며 생선 고유의 담백한 맛도 사라질 수 있다.생선을 튀김옷 입혀 튀기면 고소하긴 하지만 기름을 많이 먹게 된다. 집에서 자주 먹을 땐 굽거나 찌고, 오븐에 굽는 쪽이 훨씬 건강에도 좋다. 영국 보건당국(NHS)은 일주일에 생선 두 번, 한 번에 약 140g 정도 먹으라고 권한다. 그중 한 번은 연어·정어리·고등어 같은 기름진 생선으로 챙겨 오메가-3 지방산을 보충하고, 대구 같은 흰살생선으로는 지방 부담 없이 단백질을 채우는 식이다.생선은 결국 손질과 해동, 불 조절에서 맛과 냄새가 갈린다. 집 안에 냄새 밸까 봐 생선 굽기를 망설였다면 이번 주말엔 굽기 전 우유에 잠깐 담갔다가 물기를 닦아 구워보자. 접시에 담을 때엔 마지막에 레몬즙 몇 방울만 곁들여 비린내 걱정 없이 온 가족이 둘러앉아 기분 좋게 즐길 수 있는 근사한 주말 한 끼가 어떨까.