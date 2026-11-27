글쓴이는 10·29 이태원참사 희생자 이재현의 어머니입니다. 참사의 온전한 진상규명과 다시는 같은 비극이 반복되지 않는 안전한 사회를 만드는 일에 깊은 관심을 갖고 목소리를 내고 있습니다.

큰사진보기 ▲정보공개 비결정 통지서. ⓒ 송해진 관련사진보기

" 해당 회의록 은 정확한 사실관계를 확인하고 후속 대책을 마련하기 위해 현재 조사와 관계 부서 간 내부검토가 진행 중인 민감한 자료 입니다. 미리 공개될 경우 진행 중인 조사 및 공정한 의사결정에 큰 어려움이 생길 우려가 있으며, 진행 중인 수사 절차의 원활한 진행에도 지장을 줄 수 있습니다."

(내부검토 과정의 종료 예정일 : 진상조사국 2027.9.30일, 안전사회국 2027.12월경)

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필자가 청구한 문서는

회의록이 아니라

개별보고서

"현재 조사"가 진행 중

개별보고서는 '사건에 대한 조사를 마친 후' 작성하는 문서

정보공개법이 정한 비공개 요건

"우려"나 가능성만으로는 비공개의 근거가 될 수 없다

큰사진보기 ▲이태원참사 특별조사위원회 중간보고회10.29 이태원참사 특별조사위원회 중간보고회가 지난 10월 27일 오전 서울 중구 한국프레스센터 기자회견장에서 열렸다. 유가족과의 질의응답 시간없이 중간보고회가 끝나자 유가족들이 송두환 위원장과 위원들에게 항의하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2023년 12월 20일 이태원참사 유가족과 종교인들이 이태원참사 특별법 국회 본회의 통과를 촉구하며 서울 여의도 국회 앞에서 오체투지를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

지난 12일, 필자는 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(아래 특조위)에 정보공개를 청구했다. 청구 대상은 올해 8월 25일과 10월 20일, 22일 위원회 회의에 보고된 '개별 사건의 조사결과보고서'(아래 개별보고서) 아홉 건의 전문이다. 참사 당일 경찰과 용산구, 중앙재난안전대책본부의 대응, 긴급구조와 응급의료, 희생자 수습 과정 등의 사안을 다룬 문서들이다.희생자 사건이 아닌 진상규명 사건의 개별보고서가 위원회 회의에 보고된 것은 올해 8월과 10월이 처음이었다. 특조위가 그간의 조사를 통해 무엇을 확인했는지 가늠할 수 있는 첫 자료라는 점에서, 필자는 그 내용을 살펴보고자 했다.그러나 특조위는 11월 25일 아홉 건 모두에 비공개 결정을 통지했다. '공공기관의 정보공개에 관한 법률'(아래 정보공개법) 제9조 제1항 제4호와 제5호를 근거로 들며 제시한 사유는 단 두 문장이었다.비공개 결정이 타당한지는 결국 이 짧은 사유와 기한을 통해 판단할 수밖에 없다.무엇보다 통지서는 비공개 대상을 "해당 회의록"이라고 적었다.회의 경과를 기록한, 개별 사건을 조사하여 확인한 사실과 판단을 담은이다.이라는 설명 역시 앞뒤가 맞지 않는다. 특조위 진상규명조사 규칙에 따르면,이다. 조사를 매듭짓고 작성한 개별보고서에 여전히 조사가 진행 중이라는 이유를 대려면, 어떤 후속 조사가 남아 있는지 함께 제시해야 한다. 하지만 이 통지서에서는 그러한 설명을 찾을 수 없다.에도 미치지 못한다. 법은 수사에 관한 정보의 경우 공개되면 직무수행을 '현저히 곤란하게' 하고, 내부검토 정보는 업무의 공정한 수행에 '현저한 지장'을 초래할 만한 상당한 이유가 있을 때에 한하여 비공개를 허용한다. 막연한나아가 법은 비공개 사유와 내부검토 단계를 구체적으로 밝히고, 비공개 대상 정보가 포함되어 있더라도 분리할 수 있는 한 나머지를 공개하도록 규정하고 있다. 사안과 소관 부서가 서로 다른 아홉 건에 두 문장짜리 사유를 일괄 적용한 처사는 정보공개법의 취지에 어긋난다.더 근본적인 문제는 개별보고서 아홉 건이 모두 공개 회의에 보고된 안건이라는 점이다.'10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법'(아래 특별법) 제16조는 위원회의 의사를 공개하도록 원칙을 세우고, 비공개 회의를 진행한 경우조차 피해자가 신청하면 조사 경과에 관한 정보를 제공할 수 있도록 하고 있다. 방청이 허용된 공개 회의에서 이미 보고가 된 보고서를 피해자에게 공개하지 못할 이유는 더욱 찾기 어렵다.의사 공개 원칙은 위원회에서 무엇이 보고되고 어떻게 논의되는지를 국민에게 투명하게 알리려는 장치이다. 그러나 현재 특조위 회의에서는 방청인에게 안건 자료조차 제공되지 않고 있다. 자료 없이 구두 보고만 들어서는 내용을 제대로 파악하기 어렵다. 이런 상황에서 정보공개 청구마저 가로막힌다면 의사 공개의 원칙은 형식에 그치고 만다.통지서가 제시한 내부검토 종료 예정일(진상규명조사국 2027년 9월 30일, 안전사회국 2027년 12월경) 또한 수긍하기 어렵다. 특별법상 특조위의 조사 활동 기한은 2027년 9월 16일, 종합보고서 작성 기한은 같은 해 12월 16일이다. 개별보고서별로 공개 시점을 검토한 것이 아니라, 특조위 활동이 끝나는 시점에 맞추어 부서별로 일괄 지정한 것이다. 결국 종합보고서가 나올 무렵에야 개별보고서를 볼 수 있다는 뜻이 된다.이는 특조위 스스로 밝힌 일정과도 부합하지 않는다.특조위는 지난 10월 27일 중간보고회에서 "다섯 건의 조사결과보고서"를 확정해 2027년 상반기에 관계 기관에 권고하겠다고 발표했다. 필자가 청구한 개별보고서 가운데 안전사회국 소관 다섯 건이 여기에 해당한다. 이 일정대로라면 2027년 상반기에 확정되어 관계 기관에 전달될 조사 결과가, 정작 피해자에게는 그해 12월까지 '내부검토 중'이라는 이유로 가려지는 모순이 생긴다.통지서에 담긴 "미리 공개"라는 표현에는 조사가 모두 끝난 뒤에야 결과를 내놓겠다는 특조위의 인식이 드러나 있다. 그러나 특별법 제3조가 보장하는 피해자의 권리는 단순히 결과를 전달받을 권리가 아니라, "필요한 정보를 제공받고 진상조사 과정 등 정부 행정에 참여할 권리"이다.이를 뒷받침하기 위해 법과 특조위 규칙은 조사 신청인의 의견을 듣고, 결과 통지 후 이의제기를 통해 재조사를 결정할 수 있는 절차까지 마련해 두었다. 10·29 이태원 참사 유가족협의회가 2024년 10월 2일 조사를 신청한 과제들이 바로 필자가 이번에 정보공개를 청구한 개별보고서들의 주된 내용이다.조사 활동이 모두 끝난 뒤에야 개별보고서를 공개한다면 이러한 절차는 실질적인 의미를 잃는다. 조사 중에는 내용을 알지 못해 의견을 낼 수 없고, 내용을 받아 든 시점에는 의견을 낼 부서도 재조사를 벌일 시간도 남아 있지 않기 때문이다. 활동 종료 뒤 건네받는 결과물은 '참여'라기보다 일방적인 '통보'에 가깝다.물론 조사 세부 내용에 대한 과도한 개입이 조사의 독립성을 해칠 수 있다는 우려를 이해하지 못하는 바는 아니다. 필자 역시 그 점을 존중하며 특조위의 행보를 지켜보아 왔다. 그러나 조사가 어떻게 진행되는지 '아는 것'과 조사에 '관여하는 것'은 분명히 구별되어야 한다.그렇다고 특조위가 다른 통로로 조사 경과를 충분히 설명해 온 것도 아니다. 올해 유가족 간담회는 3월 청문회를 앞둔 설명회와 새 위원장 취임 뒤의 간담회 등 두 차례에 그쳤고, 홈페이지의 간략한 회의 결과만으로는 조사의 진척을 가늠하기 어렵다.지난 10월 27일 중간보고회에서 특조위 위원장은 조사 현황을 그때그때 충분히 설명하지 못했음을 인정하며, 조사의 "과정과 결과를 국민께 충실히 설명하고, 제기된 질문에 성실히 답하는 것 또한 위원회의 중요한 책무"라고 강조했다. 그 약속이 무색하게도, 필자가 비공개 통지서를 받아 든 것은 그로부터 채 한 달이 지나지 않은 11월 25일이었다.조사 과정을 설명할 책무는 특조위가 만들어진 경위와도 깊이 맞닿아 있다.특별법 제정을 위해 피해자와 유가족, 시민들은 2023년 봄 전국을 돌며 서명을 받았고, 6월에는 국회 앞에서 밤낮으로 농성을 이어갔다. 8월에는 서울광장 분향소에서 국회까지 사흘간 삼보일배를 했으며, 12월에는 국회 담장을 따라 오체투지에 나섰다. 2024년 1월 법안 통과 뒤에는 공포를 촉구하며 삭발을 하고 밤샘 1만 5900배를 올렸고, 대통령의 거부권 행사라는 좌절을 넘어 그해 5월에야 비로소 여야 합의로 법이 통과됐다. 특조위는 그 간절한 시간 위에 세워진 기구이다.특별법을 염원한 이들이 바란 것은 참사의 진실을 온전히 마주하는 일이었다. 그 뜻을 헤아리는 특조위라면, 조사 활동이 모두 끝난 뒤가 아니라 진행되는 동안에도 피해자와 시민에게 조사의 과정을 투명하게 설명해야 한다.이러한 이유에서 필자는 이번 비공개 결정에 대해 정보공개법에 따른 이의신청을 제기한다. 이의신청은 처분 기관이 스스로의 결정을 되돌아보도록 마련된 절차이다. 특조위가 이 절차를 통해 특별법의 본래 취지에 걸맞은 판단을 내리기를 바란다.