'김옥균은 망명 중에도 자주적인 개혁을 요구하는 상소를 올렸고, 조선으로 돌아온 박영효와 서광범은 갑오개혁에 참여하여 청으로부터 독립을 선언하고 근대적 제도 개혁을 주도하였다. 미국에서 돌아온 서재필도 <독립신문>을 창간하고, 독립 협회를 이끌었다. 전근대적인 군주제를 개혁하여 자주적인 근대 국가를 만들려던 갑신정변은 '삼일천하'로 끝났지만 그 꿈은 계속됐던 것이다.' (한국사 교과서 119쪽)

"일제강점기 친일 행적이 뚜렷한 문인들의 작품들은 죄다 국어 교과서에서 빠졌는데, 한국사 교과서에선 친일파들이 친일 행적을 감춘 채 위인인 양 여전히 서술된 이유가 뭔가요? 또래 친구 중엔 갑신정변의 주동자인 김옥균과 박영효 등을 가장 존경하는 역사 인물로 꼽는 경우도 있거든요."

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큰사진보기 ▲박영효는 우리에게 민족 반역자의 대명사로 각인된 이완용 저리 가라 할 만큼 악질적인 친일파다. ⓒ 서부원 관련사진보기

함께 생각해 볼 만한 좋은 질문이긴 한데, 일반화할 순 없을 듯하다. 일제강점기 친일 행적이 뚜렷한 문인은 이광수를 비롯해 최남선, 서정주, 채만식, 노천명, 모윤숙 등 여럿이지만, 그들의 작품이 통째로 교과서에서 빠진 것도 아닐 뿐더러 개인적으론 그래서도 안 된다고 본다.친일 잔재 청산의 대의를 위해서라도 그들의 작품과 생애 등을 자세히 공부하는 게 필요하다고 생각하기 때문이다. 그들이 남긴 작품들을 통해 끝내 친일에 앞장서고 만 문인들의 지적 나약함을 성찰해 보는 기회가 될 수도 있을 것이다. 나아가 그들의 작품과 친일 행적을 동시에 기록하고 기억하는 것은 친일 잔재 청산의 또 다른 과정으로 볼 수도 있다.문인들에 견준다면 근현대사 속 정치인들의 행적은 반쪽짜리 서술임을 고백하지 않을 수 없다. 특히, 언급한 갑신정변의 주동자들은 거사가 실패한 후 대부분 외국으로 망명했고, 10여 년이 지나 사면되어 조선으로 돌아온 뒤에는 철저히 친일 앞잡이 노릇을 한 경우가 태반이다.모름지기 역사란 현재를 비판적으로 성찰하고 정의를 바로 세우는 데 기여하는 과목일진대, 이러한 사실은 교과서에 부록으로라도 반드시 기록되어야 한다고 본다. 중량감 있는 역사적 인물에 대한 공과는 그 자체로 후세에 교훈을 주기 때문이다.교과서에 당시의 사진과 함께 갑신정변의 주동자로 거론되는 급진 개화파의 핵심 4인방인 김옥균과 박영효, 홍영식, 서광범 등의 생애는 우리의 인식 속에 '개화 세력이 곧 친일파'라는 등식을 성립하게 했다. 이른바 '삼일 천하'로 정변이 실패한 후 다시 혁명을 꿈꾸다 암살당한 김옥균과 국외로의 망명에 실패한 뒤 멸문지화를 당한 홍영식을 제외하곤 대부분 변절하여 매국의 길에 섰다.물론, 교과서엔 그 어디에도 그들의 친일 행적이 나와 있지 않다. '급진 개화파, 근대 국가를 꿈꾸다'는 제목의 단원에서만 다루고 있어선지, 그들을 조국과 민족을 위해 헌신한 애국자로 기억하는 경우가 많다.박영효는 우리에게 민족 반역자의 대명사로 각인된 이완용 저리 가라 할 만큼 악질적인 친일파다. 명색이 철종의 사위로서 조선 왕실의 일원이었음에도 정변 실패 후 일본으로 망명했다가 고종의 사면령이 내려져 귀국한 뒤 일본의 조선 지배에 앞장선 매국노다.명성황후 시해 사건을 주도했고, 국권 피탈 후에는 이완용과 함께 조선 귀족에게 수여되는 최고 등급인 후작의 작위를 받았다. 작위에 따른 은사금만 현재 가치로 수백억 원에 달한다. 조선 총독부 중추원 부의장과 일본 제국 의회 귀족원 의원 등을 역임하는 등 평생을 일제의 핵심 권력층의 일원으로 호의호식하며 살았다.참고로, 그는 지금 전태일을 비롯해 문익환, 백기완, 노회찬 등 민주 열사들을 모신 경기도 마석 모란공원 한가운데에 부인인 영혜옹주와 함께 묻혀 있다. 모란공원은 고종의 조카인 이우와 혼인한 박영효의 친손녀가 조성했는데, 1970년대 초 부산에 있던 그의 묘를 우리나라 최초의 사설 공동묘지인 이곳으로 이장해 온 걸로 알려져 있다.일제강점기 악질 친일파와 군사독재정권에 맞서 싸운 민주 열사들이 나란히 잠들어 있다는 사실이 뒤틀린 대한민국 근현대사를 다시 한번 되돌아보게 한다.서광범 또한 친일 행적에 관한 한 박영효와 어금버금하다. 일본에 망명한 뒤 귀국한 후 노골적인 친일 정권이었던 김홍집 내각의 법부 대신으로 참여해 단발령 등의 친일적 개혁에 앞장선 인물이다. 일본식 관제 개편이 이어진 제2차 갑오개혁 과정에서 그는 박영효와 함께 '쌍두마차'로 불리며 권세를 누렸다.잘 알려진 사실이지만, 그는 동학농민운동의 지도자 전봉준에게 사형을 선고한 재판장이기도 하다. 일본과 결탁한 개화파 관료가 일본 제국주의의 침략에 맞서 민중을 구제하고자 했던 지도자를 처단한, 가치관이 물구나무선 현장의 맨 윗자리에 그가 있었던 셈이다.박영효가 주도한 명성황후 시해 사건 때도 묵인과 방조로 일관했다. 다만, 악질 친일파인 그가 박영효와 견줘 덜 욕먹는 이유는 국권 피탈 한참 전인 1897년 서른여덟의 나이로 요절했기 때문이다. 사실 친일파 중에 박영효만큼 천수를 누린 이는 드물다.갑신정변의 주동자는 아니었으나, 김옥균, 박영효, 서광범 등과 동문수학했던 유길준의 생애도 교훈 삼아 들여다볼 필요가 있다. 교과서에서 그는 조선의 근대화를 이끈 대표적인 사상가로 묘사되어 있다.한국인 최초의 미국 유학생으로서, 일본과 미국 등을 여행한 뒤 남긴 <서유견문>의 저자로 유명하다. 특히 서구 열강의 침탈에 맞서 조선의 중립화를 주장하는 등 국제 정세에 눈뜬 드문 지식인으로 기록되어 있다. 그는 갑신정변 직후 개화 세력의 일원이라는 이유로 잠시 고통을 겪었으나, 1894년 청일 전쟁에서 일본이 승리한 뒤부터 줄곧 일본의 편에 서서 조선의 개혁을 추진했다.앞서 법부대신이었던 서광범처럼 당시 내부대신서리로서 명성황후 시해 사건 당시 치안과 행정 책임자였음에도 묵인과 방조로 일관하는 모습을 보였고, 아관파천으로 친러 내각이 수립되자 일본으로 망명했다. 일본 망명 중에는 일본 육군사관학교를 졸업한 조선인 청년 장교들과 손잡고 고종을 폐위하려는 쿠데타를 모의한 인물로도 알려져 있다.일본의 군사력을 빌려 부패한 조선왕조를 전복하려는 시도에서, 그 또한 갑신정변의 주동자들과 마찬가지로 외세 의존적인 엘리트주의에서 한 발짝도 벗어나지 못했음을 보여준다. 그저 <서유견문>의 저자라는 것으로만 그를 기억해서는 안 되는 이유다.안타깝게도, '급진 개화파'로 불리는 그들이 오매불망 꿈꾸었던 조선의 근대화는 미래상부터가 자학적이었다. 서구 문물은 선이고, 조선의 전통 가치는 악이라는 이분법적 가치관 속에서 그들에겐 외세의 힘을 빌린 쿠데타 외엔 다른 선택지가 없었다. 이들은 이후 적자생존과 약육강식의 사회 진화론에 자연스럽게 포섭될 수밖에 없었고, 아시아에선 유일하게 근대화에 성공한 일본을 따라 배우자는 인식은 당연한 귀결이었다.'삼일천하'로 끝난 갑신정변과 10여 년 뒤 갑오개혁의 잇따른 실패는 그들에게 조선은 스스로 근대화할 수 없다는 좌절감과 열패감을 안겼고, 급기야 일본의 앞잡이 노릇을 자처하고 나섰다. 무엇보다 그들이 추구한 개혁 방안에는 개혁의 목적이자 당위여야 할 조선 민중의 현실과는 철저히 괴리되어 있었다. 민중을 그들 개혁의 시혜 대상으로 여겼기 때문이다.그들이 추진했던 모든 개혁이 실패로 귀결된 근본적인 원인은 바로 민중의 지지를 받지 못했다는 데 있다. 예나 지금이나 민중의 삶, 곧 민생과 동떨어진 개혁은 결코 성공할 수 없다는 사실은 동서고금의 역사가 증명한다.