큰사진보기 ▲질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.





11월 26일, 홍익표 통일부 장관 후보자가 서울 종로구 남북회담본부에서 첫 도어스테핑을 했다. 그는 정동영 장관의 정책 방향에 대해 "큰 틀에서 같이 할 생각"이라고 밝혔다. 다만 '북향민' 용어 사용 등은 통일부의 의견 수렴 결과를 바탕으로 국민적 공감대를 통해 "필요하다면 현실적인 조정을 해 나갈 계획"이라고 말했다. 북향민 차별을 없애려는 정책은 이어가겠다고도 했다.유감이다. 차별은 없애겠다면서 이름은 되돌릴 수도 있다는 것처럼 읽혀서다. 호칭은 차별 해소 정책의 출발점이다. 그 출발점을 흔들면서 차별을 없애겠다는 것은 앞뒤가 맞지 않는다.나는 후보자의 이 발언에 반대한다. '현실적 조정'이 소수의 북한인권 운동가와 보수 탈북단체장의 목소리를 따르겠다는 것일까 우려스럽기 때문이다.지난 11월 12일, 북한이탈주민중앙회가 정부서울청사 앞에서 '북향민' 호칭 반대 집회를 열었다. 현장에서는 "'탈북'은 우리 정체성"이라는 말과 함께 정동영 장관 퇴진 구호가 나왔다.그들의 경험과 신념을 존중한다. 스스로를 '탈북민'이라 부르고 싶다면 그렇게 부르면 된다. 그것도 각자의 선택이다.하지만 한국에 정착한 북향민은 3만 4천 600여 명이다. 집회에 나와 '탈북민'이 좋다고 하는 사람들은 결코 다수가 아니며 북향민 사회를 대변하지도 않는다. 2024년 통일연구원 조사에서는 북한이탈주민의 58.9%가 법적 용어 변경에 찬성했다. 이름을 바꾸자는 쪽이 과반이다.문제는 언론에 비치는 목소리다. 방송과 기사에 나오는 북향민은 대부분 북한인권 활동가, 탈북단체장, 정치인이다. 보두 보수적인 성향의 사람들이다. 이들의 주장은 대체로 강경하다. 이들에게 민주당과 진보정당은 모두 종북 좌파다. 그러다 보니 한국 사회는 북향민 대다수가 이들과 같은 생각을 한다고 믿게 된다. 대단한 착시다.실제는 다르다. 북향민의 정치 성향은 다양하다. 앞도적 다수는 평범한 국민으로 각자의 선호와 정치 지향에 맞게 투표장에 나선다. 미디어에 자주 나오는 소수의 목소리가 북향민 사회를 과잉 대표하고, 때로는 왜곡 대표한다. 통일부 장관 후보자가 이 소수의 목소리를 북향민 사회의 전체 목소리로 받아들인다면 잘못된 판단이다.대다수 북향민은 '자유투사'로 살지 않는다. 회사에 다니고, 아이를 키우고, 월세와 생활비를 걱정한다. 그저 평범한 대한민국 국민으로 살고 싶을 뿐이다.그런데 그 평범한 삶을 얻으려면 출신을 숨겨야 한다. 말투를 고치고 옷차림을 바꾸고, 생각하는 방식까지 바꾼다. 북향민 청년들은 이력서와 자기소개서에서 '북한 흔적'을 지운다. 자신의 출신과 정체성을 숨겨야 한다. 그래야 면접 기회라도 얻을 수 있다.왜 숨기는가. 출신이 드러나 '탈북민'이라는 이름이 붙는 순간, 그 사람은 개인이 아니라 '탈북민'이라는 집단의 일원으로 평가받는다. '탈북민'이라는 집단적 호명은 정작 개인들의 역량과 가능성을 평가절하 한다. 음주운전 같은 기사 제목에도 사건과 상관없이 '탈북민'이 붙는다. 인구 5천 3백만 명 가운데 한 사람의 범죄는 통계적 의미가 없다. 하지만 굳이 내용과 상관없이 '탈북민' 호칭을 붙인다면, 곧바로 집단 전체에 대한 평가로 이어진다.그래서 많은 북향민이 스스로를 감춘다. 출신을 밝히면 낙인이 따라오니, 자기 삶의 절반을 차라리 지운다. 어느 쪽을 택해도 자유롭지 않다. 나는 이 상태를 '정체성 감옥'이라고 부른다. 목소리 큰 소수는 이런 고민을 덜 겪는다. 북한 출신임을 드러내는 일이 곧 그들의 활동이자 생업이기 때문이다.'북향민'은 정부가 만든 말이 아니다. 정동영 장관이 만들어서 강제로 추진하는 것도 아니다. 북에서 온 사람들이 먼저 쓰기 시작한 말로, 북쪽에 고향을 둔 사람이라는 뜻이다. 나는 그동안 여러 칼럼과 인터뷰에서 이 호칭이 바람직하다고 주장해 왔다.호칭은 사람을 가리키는 단어에 그치지 않는다. 사회가 그 사람과 어떤 관계를 맺을지를 정한다. '탈북민'은 한 사람을 국경을 넘은 특정한 사건에 묶어 둔다. 열여섯 살에 한국에 와 22년을 산 나도 여전히 '탈출한 사람'으로 규정된다. 이 호칭은 한국에서 태어난 자녀에게까지 이어진다.'북향민'은 다르다는 것이 내 주장이다. 북향민은 과거에 탈출한 사람이 아니라, 지금 이곳에서 일하고 가정을 꾸리며 새로운 꿈을 만드는 사람, 그저 고향이 북쪽인 사람이다. 고향과 계속 연결되어 있고, 남과 북이 다시 만날 때 두 사회를 잇는 역할을 할 수 있는 사람이다. 마치 고향을 잃어버린 실향민이 있듯이, 여전히 북쪽에 고향이 있는 북향민일 뿐이다. 법률상 명칭인 '북한이탈주민'은 국회에서 시간을 두고 논의해도 된다. 그러나 사회적 호칭은 지금처럼 '북향민'으로 부르는 게 좋다.홍 후보자는 '국민적 공감대'를 말했다. 그렇다면 그 공감대는 누구의 목소리로 확인하는가. 평범한 북향민들은 정치적 표현을 공개적으로 잘 하지 않는다. 지금 한국 사회는 대화불능사회다. 생각이 다르면 틀린 것이 되고, 곧바로 이념의 낙인이 붙는다. 이런 사회에서 북에서 온 사람이 민주적인 목소리를 내면 "왜 왔느냐, 북으로 돌아가라"는 비난을 듣기 쉽다.12.3 내란을 내란이라고 말해도 보수 인사들은 북향민들을 향해 민주당 종부 좌파들의 선동에 놀아난다고 비난한다. 이런 식이다. 그래서 대다수 북향민은 차라리 말을 아낀다. 그 사이 언론에는 자유투사를 자처하는 보수 탈북 인사들의 목소리만 남는다. 민주당 정부마저 그 목소리에 휘둘린다면 북향민 사회의 다양성을 보지 못하는 것이다.말을 하면 출신이 드러난다는 이유도 크다. 이들에게 호칭은 삶의 전부가 아니다. 그저 하루하루를 살아갈 뿐이다. 소수의 탈북 단체장들처럼 전면에 나서지 않는다고 해서 이들이 자유투사로 살고 있거나, '탈북민'이라는 이름을 자랑스럽게 여기는 것은 아니다.호칭 하나를 두고 왜 이렇게까지 말하느냐고 물을 수 있다. 맞는 말이다. 탈북민이든 북향민이든 새터민이든, 호칭이 아예 없어지는 것이 가장 바람직하다. 그러나 정책상 어떤 이유로든 불러야 한다면, 이왕이면 북향민으로 부르자는 것이다. 자유투사로 살아가고 싶은 사람들은 스스로를 탈북민으로 부르며 살면 된다. 사회적 호칭은 평범한 다수, 몫 없는 다수를 위한 것이어야 한다.