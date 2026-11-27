큰사진보기 ▲국회의사당 앞 계단 기자회견공노총 국회 본관 앞 계단 '공무원 노후 소득 공백 해소·정년 연장' 촉구 기자회견 ⓒ 공노총 관련사진보기

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공무원 노동자들이 26일 국회 앞에서 '공무원 노후 소득공백 해소'와 '연내 정년연장'을 촉구했다.대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)과 이용우 민주당의원-정춘생 조국혁신당 의원 공동 주최로 26일 오후 2시부터 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 공무원 노후 소득 공백 해소·정년 연장 촉구 기자회견을 진행했다. 이어 공주석 공노총 위원장이 국회 정문에서 연내 정년연장을 촉구하며 무기한 삭발 단식투쟁에 돌입했다.공노총은 기자회견문을 통해 "공무원을 포함한 모든 노동자의 퇴직 후 소득 공백을 해소하고 안정적인 노후를 보장하기 위해 정부와 국회에 실효성 있는 입법대책 마련을 강력히 촉구한다"며 "65세 정년 연장, 과도기적 재임용 제도 운용, 조기 연금 감액 완화 등 세 가지 정책은 서로 대립하는 대안이 아니다. 노동자의 다양한 삶을 존중하고 안정적인 노후를 보장하기 위해 함께 추진해야 할 종합적 대책"이라고 밝혔다.특히 ▲공무원 노동자를 포함한 모든 노동자의 법적 정년 65세까지 연장 ▲정년 후 재임용제도 확대해 과도기 소득 공백 해소 ▲조기 연금 감액 완화로 노동자의 합리적 노후 선택권 보장 등을 촉구했다.기자회견에서 발언을 한 공주석 공노총 위원장은 "10년이면 강산도 변한다는데, 변한 것은 아무것도 없고 공무원 노동자에게 남은 건 소득 공백 뿐"이라며 "120만 공무원 노동자의 분노를 보여주고자고 삭발했고, 우리의 분노와 요구를 증명하고자 단식투쟁에 나선다"고 밝혔다. 이어 "정부는 오늘의 행동이 끝이 아니라는 것을 분명히 알아야 할 것"이라며 "우리의 요구 수용할 때까지 투쟁은 절대 멈추지 않을 것"이라고 강조했다.이상수 공노총 부위원장은 "소득 공백 현실에 내몰린 선배들의 모습을 보며 다음은 내 차례라는 생각에 일이 제대로 손에 잡히지 않는다"며 "이런 공직사회 분위기를 만든 것도 정부, 유지하는 것도 정부인데 정작 책임에서는 '나 몰라' 하고 있다"고 비판했다.그는 "조속한 시일 안에 정년연장을 포함한 공무원 노동자의 노후 소득 공백 문제를 해결할 방안을 마련하라"며 "늦었다고 수수방관 하지 말고 즉각적인 행동에 나서라"고 촉구했다.윤병철 공노총 부위원장은 "과거에는 상상도 할 수 없던 소득 공백 문제가 지난 2015년 사회적 대타협 이후 발생했고, 누군가 책임지는 것은 없고, 모든 피해는 오롯이 공무원 노동자가 감수하고 있다"며 "우리가 내민 호의를 정부가 무시한다면 그에 대한 책임 역시 정부가 져야할 것"이라고 주장했다.이날 정춘생 조국혁신당 의원도 기자회견에 참석해 연대의 뜻을 피력했다.한편, 공노총은 기자회견에 앞서 국회 정문 앞에서 공주석 공노총 위원장을 비롯한 집행부가 결의를 다지는 삭발을 했고, 300여 명의 조합원이 모인 국회 본관 앞 기자회견에서 공무원 노후 소득공백 해소와 연내 정년연장을 촉구했다.