▲서울시교육청 나서는 조희연 교육감해직 교사를 특별 채용하도록 지시한 혐의로 대법원에서 집행유예 2년의 유죄 확정판결을 받고 교육감직을 상실한 조희연 교육감이 2024년 8월 29일 오전 서울 종로구 서울시교육청을 떠나며 배웅 나온 서울교육지키기 공동대책위원회 관계자들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기