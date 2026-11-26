'해직교사 특별채용'으로 대법원 유죄가 확정돼 서울시교육감에서 물러난 조희연 전 서울교육감이 "재심 청구를 검토하겠다"라고 처음 밝혔다. 그는 "해직교사 특별채용 관련 무죄가 확정된 김석준 부산교육감 사건과 내 사건은 99%가 동일하다"라고 주장했다.
'해직교사 특채' 두 교육감 모두 국힘 의원들 문제 제기 뒤 검찰 기소
26일 오후, 조 전 교육감은 <오마이뉴스>에 "친구인 김석준 교육감이 사필귀정처럼 무죄를 받아서 축하하는 마음이 먼저 들었지만, 개인적으로는 한이 맺힌다"라고 말했다. 그러면서 "사실 김 교육감 사건은 나를 기소한 것을 정당화하려고 검찰이 서둘러 기소한 사건이었다"라고도 했다.
이날 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 직권남용권리행사방해, 국가공무원법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 김 교육감의 상고심에서 검사의 상고를 기각했다. 이에 따라 무죄를 선고한 원심의 판결이 그대로 확정됐다.(관련 기사: '해직교사 특별채용' 김석준 부산교육감 무죄 확정 https://omn.kr/2koi6
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김 교육감은 2018~2019년 전국교직원노동조합 부산지부 소속 해직교사 4명의 특별채용 과정에서 권한을 남용한 혐의 등으로 기소됐다. 국민의힘 쪽 인사들이 2021년 공익 감사를 청구하면서 불거진 이 사건은 감사와 수사를 거쳐 2023년 12월 기소로 이어졌다.
김 교육감의 해직교사 특채 사건은 조 전 교육감 사건과 유사하다. 조 전 교육감은 2018년 해직교사 5명을 형식적인 공개 경쟁을 거쳐 부당하게 특채한 혐의로 2021년 12월 재판에 넘겨져 2024년 8월 29일 대법원에서 유죄가 확정됐다. 징역 1년 6개월에 집행유예 2년 형이었다. 국민의힘 의원들의 문제 제기 이후 당시 고위공직자범죄수사처(아래 공수처)가 '1호 사건'으로 수사했지만, 기소한 곳은 당시 서울중앙지검이었다.
이에 따라 조 전 교육감은 대법원 확정판결 직후 교육감직에서 물러났다. 이후 조 교육감은 2025년 광복절 특별사면으로 사면·복권됐다.(관련 기사: 조희연의 마지막 퇴근길 "해직 교사 복직, 후회 없다" https://omn.kr/29zfa
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이와 관련, 조 전 교육감은 "당시 서울교육청과 부산교육청의 해직교사 특채 사안은 99%가 동일했다"라면서 "기본적으로 대상자를 내정한 상황은 부산이 더 확실했다"라고 주장했다. 그러면서 "다만, 행정적으로는 특채 절차에서 부산교육청은 더 군더더기 없이 진행된 반면, 서울교육청은 내가 단독 결재한 차이가 있다"라고 설명했다. 그러면서 "이것은 내가 해당 직원들의 어려움을 해소하고 이들을 배려하기 위한 것이었다"라고도 했다.
재심 청구 계획에 대해 그는 "담당 변호사와 상의해서 재심의 근거가 되는지 검토해 볼 생각"이라면서 "재심 검토 대상은 검찰의 기소와 법원의 판결 관련 두 가지 모두"라고 설명했다.
당시 공수처가 자신을 제1호 사건으로 수사한 것과 관련, 조 전 교육감은 "이재명 대통령도 당시 사회관계망에 '공수처가 자다가 봉창 두드린다'라고 문제를 지적하기도 했다"라고 밝혔다.
교육부 장관 추천 움직임에 "신임 장관은 교육개혁 위해 패기 있게 나설 인물 필요"
조 전 교육감은 지난 9월 2일 발족한 사단법인 '공존의 뜰' 이사장을 맡고 있다. 이 단체는 "교육을 바꾸어 공존의 사회를 만들 것"을 목표로 삼고 있다. 공존 사회를 위해 나라 안팎에서 세계시민교육과 교육봉사 등을 펼칠 계획이다.
그는 '자신에 대한 교육부장관 추천 움직임'에 대해 "현재 교육은 전환적 도전과 위기가 있는 시대다. 도전에 응전하는 지혜를 갖는 젊은 분이 장관을 하는 게 좋지 않을까 생각한다"라면서 "신임 장관은 인공지능(AI) 강국이라는 이재명 정부 정책에 발맞추면서도 평가 방식 혁신 등 총체적 변화에 응전하면서 교육 개혁을 이루기 위해 패기 있게 나서는 인물이 되기를 바란다"라고 말했다.