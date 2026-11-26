큰사진보기 ▲첫마을IC·청주공항 고속화도로 등 8개 광역도로 신설 ⓒ 행정중심복합도시건설청 관련사진보기

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'행정수도 세종'의 국가중추기능 확대와 2차 중앙행정기관 추가 이전에 대비한 광역도로망 재편안이 정부 심의 문턱을 넘었다. 행정중심복합도시건설청(청장 강주엽)은 26일 열린 대도시권광역교통위원회 심의에서 첫마을IC와 청주공항 고속화도로 신설 등 8개 신규 사업을 담은 '행정중심복합도시 광역교통개선대책 4차 변경안'이 통과됐다고 밝혔다.행복도시 광역교통개선대책은 국제공항과 국제항만, KTX역 등 국가기간교통망을 연결해 전국 주요 도시에서 2시간 내외로 접근할 수 있도록 도로망을 구축하는 국가 주도 교통계획이다. 2007년 최초 수립 이후 세 차례 변경을 거치며 총 21개 노선 164km를 계획해 현재까지 12개 노선 89km를 개통했다. 이번 4차 변경안은 대통령세종집무실과 국회세종의사당 건립, 중앙행정기관 추가 이전 등으로 늘어나는 미래 교통수요에 대응하기 위해 약 110km 규모의 8개 신규 도로 사업을 추가로 반영한 것이 핵심이다.우선 청주국제공항과 평택국제항만, KTX 공주역 등 주요 교통거점을 잇는 광역교통축이 대폭 보강된다. 행복도시와 청주국제공항을 왕복 4차로로 직접 연결하는 연장 24.8km의 청주공항 고속화도로가 구축되면 공항까지 이동 시간이 기존 38분에서 20분으로 18분 단축될 전망이다. 총 17.2km 구간의 정안IC~아산 연결도로를 왕복 4차로로 신설·확장하면 아산에서 행복도시까지 통행시간이 68분에서 46분으로 22분 줄어들고 평택국제항만 및 아산·평택 반도체벨트와의 접근성도 높아진다. KTX 공주역과 연결되는 연장 10.2km의 행복도시~탄천 연결도로 1구간 역시 우선 추진돼 공주역에서 행복도시까지 통행시간이 56분에서 43분으로 13분 단축될 것으로 예측됐다.대전과 청주, 공주 등 인근 충청권 도시와의 연결을 강화하고 도심 진출입 교통량을 분산하는 노선들도 포함됐다. 대덕테크노밸리 방면 구즉세종로와 국회세종의사당 방면 반곡교차로를 직접 잇는 연장 3.1km의 괴화산터널 연결도로는 시가지 우회 구간을 줄여 둔곡교차로에서 국회세종의사당 예정지까지 이동 시간을 19분에서 11분으로 8분 단축한다. 당진~영덕고속도로에 약 0.7km 연결구간을 갖춘 하이패스 나들목인 첫마을IC가 신설되면 서세종IC와 남세종IC로 우회하던 도심 교통량이 분산돼 공주 방면 통행시간은 13분에서 7분으로, 대전 방면은 11분에서 9분으로 각각 줄어든다.세종시 보람동과 대전 유성구 하기동을 잇는 연장 10.7km의 행복도시~유성JC 연결도로는 국도 1호선의 상습 정체를 완화하고 대전과의 4개 연결 축을 완성하는 역할을 맡는다. 또한 5.71km 구간의 행복도시~서청주IC 연결도로를 신설·확장해 세종~청주 간 동서 도로망을 보완하고 서울~세종고속도로와 중부고속도로 서청주IC, 청주 3순환로 간 연계성을 높인다. 이와 함께 기존 도심 제1·2순환도로에 이어 외곽을 둘러싸는 제3순환도로를 구축해 국도 1호선 등 도심 통과교통을 우회 처리하고, 기존 방사형 도로망과 연계한 격자형 도로망을 완성해 장기적인 도시 확장 기반을 다질 계획이다.행복청은 대광위 심의를 통과한 4차 변경안을 행복도시추진위원회 심의를 거쳐 신속히 확정한 뒤 사업별 효과와 시급성, 타당성을 종합 검토해 우선순위가 높은 사업부터 예비타당성조사 대상 선정 신청 등 후속 절차를 밟을 예정이다. 아울러 당초 올해 7월 발표하려던 국가상징구역 종합 교통대책은 정부의 '2차 중앙행정기관 세종 이전 본격 추진' 발표를 반영해 내년에 행복도시 건설 전반을 재검토하는 연구용역을 거친 뒤 근본적이고 종합적인 교통대책으로 수립해 발표하기로 했다.강주엽 행복청장은 "이번 광역교통개선대책 4차 변경은 단순한 도로망 확충을 넘어 세종이 대한민국의 실질적인 행정수도로서 중추적 기능을 온전히 수행하고 주변 지역과 함께 성장할 수 있도록 장기적인 교통 기반을 다지는 중요한 진전"이라며 "다가오는 2차 중앙행정기관 이전을 계기로 도시 건설계획과 교통계획을 종합 검토해 이전하는 중앙행정기관의 안정적인 정착을 지원하고 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 교통대책을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.