큰사진보기 ▲청문회 나온 안덕수 국세청장 후보자안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"대통령이 한마디 하면 며칠 뒤 국세청이 바로 달려들어 세무조사 계획을 발표하는 식은 굉장히 걱정스럽다."

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큰사진보기 ▲안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 모두 발언에 앞서 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲청문회 나온 안덕수 국세청장 후보자안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

26일 국회 재정경제기획위원회의 국세청장 인사청문회. 이종욱 국민의힘 의원은 안덕수 국세청장 후보자에게 '나흘'의 간격을 따져 물었다. 지난 2월 이재명 대통령이 고물가에 공권력을 총동원하라고 주문한 지 나흘 만에, 당시 국세청 조사국장이던 안 후보자가 먹거리·생필품 업체 14곳에 대한 세무조사를 발표했다는 것이다. 안 후보자는 "구체적인 탈루 혐의가 있을 경우에만 세무조사를 하고 있다"고 답했다. 담합이나 사재기로 폭리를 얻고도 세금을 제대로 냈는지가 조사 기준이라는 설명이었다.문진석 더불어민주당 의원은 같은 조사를 놓고 질문을 뒤집었다. 매점매석 등으로 부당한 이익을 챙겼다는 의심이 있는데 국세청이 아무 조치도 하지 않는 게 오히려 이상하지 않으냐는 물음이었다. 안 후보자는 "세무조사는 시그널"이라고 답했다. 어떤 행위가 탈세로 이어지는지 알려 성실 신고를 유도한다는 뜻이었다.안 후보자에 대한 국회 인사청문회의 쟁점은 정치적 세무조사였다.이종욱 의원은 현 정부의 물가안정 관련 세무조사 다섯 차례 가운데 세 차례를 안 후보자가 맡았다고 지적했다. 대통령이 물가 문제를 거론하고 국세청이 특정 업종에 대한 조사 계획을 잇달아 발표하면서 업체 선정 과정을 문제삼았다. 안 후보자는 담합이나 사재기로 폭리를 얻고도 그 소득에 대한 세금을 내지 않은 경우가 조사 대상이라고 답했다. 앞서 국회에 낸 서면 답변에서도 조사 대상을 선정할 때 대통령실의 요청을 받거나 사전에 협의한 적이 없다고 밝혔다.전임 국세청장인 임광현 대통령비서실장의 이름도 나왔다. 같은 당 박수영 의원은 청장을 지낸 비서실장의 의중이 앞으로의 세무조사에도 작용할 수 있다고 주장했다. 김상훈 의원(국민의힘)도 전임 청장 시절 국세청이 대통령 뜻에 맞춰 조사에 나섰다고 비판했다.반면 문진석 민주당 의원의 시각은 달랐다. 담합이나 매점매석으로 부당한 이익을 얻었다는 의심이 있는데도 국세청이 손을 놓는 것이 타당하냐고 반문했다. 안 후보자는 탈루 사례를 알리는 데에는 다른 납세자의 성실신고를 유도하려는 목적도 있다고 답했다.같은 당 윤후덕 의원도 조사권 행사에 주문을 달았다. 소상공인과 중소기업의 납부 기한을 연장하고 환급금을 일찍 지급한 안 후보자의 실무 경험을 평가하면서도, 정기 조사 규모는 그대로인데 비정기 조사까지 늘면 기업의 부담이 커진다고 지적했다. 안 후보자는 비정기 조사 규모를 적정 수준으로 유지하고 "철저히 통제하겠다"고 답했다. 통상 석 달가량 걸리는 대기업 조사에서 조사 인력이 기업에 상주하는 기간을 절반가량으로 줄인 사례도 확대하겠다고 했다.안 후보자 배우자 소유의 서울 동대문구 이문동 아파트 전세권을 둘러싼 의혹도 나왔다. 안상훈 국민의힘 의원은 안 후보자 쪽이 3억 3500만 원에 매입한 재개발 전 주택이 동대문구보에 '토굴'로 기재된 무허가 건축물이었다며 가족이 살 목적으로 산 것이 맞느냐고 물었다. 재개발 뒤 아파트 호가가 약 16억 원에 이른다는 점도 거론했다.안 후보자는 매입 당시 전 소유자가 실제 거주했고 재산세를 내던 집이었다고 답했다. 취득 자금은 종전 전세보증금과 저축으로 마련했고, 16년간 팔지 않아 차익을 실현한 적도 없다고 했다. 대신 안 후보자는 지난해 1월 아파트가 준공될 당시 자녀의 대학 진학 문제로 입주하기 어려웠다며 비거주에 대해 사과했다.이에 배준영 국민의힘 의원이 이문동 아파트의 임대차 계약은 2027년 5월에, 가족이 사는 역삼동 전셋집 계약은 2028년에 끝나는 사실을 언급하면서, 두 계약의 만기가 다르다고 지적했다. 이에 안 후보자는 "여건이 허락하면 내년에 이문동으로 전입하겠다"고 밝혔다.같은 당 김상훈 의원은 이재명 대통령의 분당 아파트 거래를 들어 매도인이 잔금 지급을 유예해 사실상 돈을 빌려줬다면 세금 문제도 따져야 한다고 지적했다. 안 후보자는 "단순히 사인 간 채무가 있다는 이유로 세무조사를 실시하지는 않는다"고 답했다. 안상훈 의원이 더 들여다봤어야 한다고 하자, 안 후보자는 공개된 거래 자료를 기준으로 볼 때 매수인이 이자를 내지 않아 얻은 이익이 1000만 원 미만이어서 증여세 과세 대상에 해당하지 않는다고 판단했다고 설명했다.이밖에 세무사 시험 수석 합격자의 인공지능(AI) 부정행위를 놓고는 정상적으로 시험을 치른 합격자에게 어떤 영향이 돌아가느냐가 쟁점이 됐다. 이준석 개혁신당 의원은 한국세무사회가 수습교육에 집단토론이나 구술면접을 도입하고 평가에 미달하면 수료증을 주지 않는 방안을 검토한다며, 한 사람의 부정행위 때문에 국가시험 합격자 전체가 사실상 시험을 다시 치러야 하느냐고 물었다.안 후보자는 세무사회가 수료 요건을 추가하려면 국세청장의 승인이 필요하다며, 과도한 요건을 두면 다른 합격자가 피해를 볼 수 있어 신중히 판단해야 한다고 답했다. 부정행위자의 시험 취소 여부는 세무사자격심의위원회에서 결정할 사안으로 관련 절차가 진행 중이라고 밝혔다. 재발 방지 대책은 재정경제부가 주관하는 관계기관 태스크포스에서 협의하겠다고 했다.세정 현안에서는 국경을 넘는 거래를 국세청이 어디까지 추적할 수 있느냐는 질문이 이어졌다. 김남준 민주당 의원은 홍콩에 금 제품을 수출하고 약 5000억 원 상당의 대금을 가상자산으로 받으면서 한국은행에 신고하지 않은 사례를 들었다. 자금을 댄 사람과 가상자산을 최종 취득한 사람을 가려낼 수 있느냐는 질문에 안 후보자는 세무조사와 체납재산 추적에 가상자산 지갑 탐지 시스템을 쓰고 있으며 관계기관과 추적 수단을 보완하겠다고 답했다. 김영환 민주당 의원은 구글·메타 등 글로벌 기업과의 과세소송에서 국세청이 잇따라 패소한 점을 들어 전담팀 구성을 제안했다. 안 후보자는 해외 본사의 자료 확보가 관건이라며 추가로 필요한 제도를 재정경제부와 검토하겠다고 밝혔다체납관리단의 징수 실적을 두고는 안 후보자가 야당의 지적을 일부 수용한 대목도 있다. 앞서 김상훈 의원이 서면으로 관리단이 없어도 걷혔을 돈까지 실적에 포함됐을 가능성을 묻자, 안 후보자는 그럴 수 있다고 답했다. 다만 관리단이 맡은 일은 체납자의 생활 형편을 확인하고 장부를 정비해 체납 유형을 가리는 것이라고 설명했다.