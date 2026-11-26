큰사진보기 ▲26일 시흥시의회 도시환경위원회 회의장 밖 모습. 이날 행정사무감사는 시흥도시공사의 자료제출 문제로 중지됐다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시흥시의회 김진영 도시환경위원장과 시흥도시공사 조진석 본부장이 행감 자료제출 문제를 두고 서로의 입장을 이야기하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

시흥시의회 도시환경위원회의 시흥도시공사 행정사무감사가 26일 자료 제출 문제로 개회 직후 중단됐다. 위원회는 다섯 차례 요구에도 핵심 자료를 확인할 수 없다며 반발했고, 공사 측은 비밀 유지와 외부 유출에 따른 위험을 설명하면서 의회에 자료를 제출하지 않았다.이번 도시환경위 감사는 위원 5명(김진영·정미라·송미희·서명범·이옥비 의원) 전원이 도시공사를 대상으로 한 이례적인 공동 감사로, 공사의 사업과 조직 운영 전반을 검증하는 방식으로 진행되고 있다. 감사 대상은 크게 도시개발사업과 조직·인력 운영, 관광사업, 대행·수탁사업 등 세 분야다.그러나 이날 오전 10시 개회한 도시개발본부 소관 '관광사업 추진 및 운영 전반' 감사는 자료 제출 문제가 걸림돌이 되면서 본격적으로 시작도 해보지 못한 채 중단됐다.의회에 따르면 도시환경위는 도시공사 사업 등을 검증하기 위해 다섯 차례에 걸쳐 자료 제출을 요구했다. 그러나 공사가 상당수 항목에 대해 개인정보 보호와 업무상 비밀 등을 이유로 제출을 거부하거나 내용을 가려 핵심 사항을 확인하기 어려운 상황이라고 지적했다.김진영 위원장은 "오늘 제출받은 자료보다 자신들이 보낸 요구서가 더 두껍다"며 반복된 요구에도 감사에 필요한 자료가 충분히 제출되지 않은 상황을 질타했다. 자료를 받아 검토해야 질의할 수 있는데, 내용을 가리거나 열람을 제한하면 감사 자체가 불가능하다는 것이다.이에 도시공사 관계자는 "자료 전달 과정의 비밀 유지와 외부 유출에 따른 위험을 고려했다"고 설명했다. 향후 문제가 발생하면 공사에 추가적인 인력·비용 부담이 생길 수 있다는 취지다.그러나 김 위원장은 "비밀 유지가 필요했다면 자료 제출 방식을 사전에 협의했어야 한다"고 반박했다. 의회가 자료를 받은 뒤 공개하는 문제는 의회가 책임질 사안이며, 유출 가능성을 우려해 자료 확인 자체를 제한해서는 안 된다는 입장이다.결국 위원회는 전날 공사에 이날 오전 9시 30분까지 제출하도록 요구한 자료가 제대로 제출되지 않았다며, 요구자료를 받아 열람·확인할 수 있을 때까지 감사 중지를 선언했다.지방자치법 제49조는 지방의회가 행정사무감사를 위해 필요한 서류 제출을 요구할 수 있도록 규정하고 있다. 같은 법 시행령 제46조에 따라 요구받은 사람은 법령이나 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 이에 따라야 한다. 정당한 사유 없이 기한까지 제출하지 않으면 500만원 이하의 과태료 부과 대상이 될 수 있다.다만 이번 도시공사의 자료 제출 거부가 공사의 항변처럼 정당한 사유가 있는지는 자료별 내용과 적용 법령을 따져야 한다. 공사가 제시한 비밀 유지 우려가 구체적으로 무엇인지, 비공개 열람 등 대체 방식을 협의했는지도 살펴볼 대목이다.도시공사의 성과와 역할을 검증하려던 행감이 자료 제출 단계에서 멈춰 서면서 의회와 공사 간 갈등도 깊어지는 양상이다.한편 도시환경위원회는 이날 오후 5시 40분께 회의를 속개해 당일 예정했던 감사 일정을 27일 오전 10시로 변경했다. 김 위원장은 공사의 자료 제출을 계속 기다려본 뒤 위원들과 후속 대책을 논의할 방침이다.