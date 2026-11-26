큰사진보기 ▲전국교직원노동조합, 평등교육실현을위한전국학부모회(평학), 참교육을위한전국학부모회, 전국교수노조, 민주노동조합총연맹 등 36개 단체가 모인 대학무상화·평준화국민운동본부는 26일 오후 2시, 정부서울청사에서 기자회견을 열고 “인공지능(AI)시대 수능시험을 전면 개편해 대입자격고사로 바꿔야 한다”라고 주장했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국교직원노동조합, 평등교육실현을위한전국학부모회(평학), 참교육을위한전국학부모회, 전국교수노조, 민주노동조합총연맹 등 36개 단체가 모인 대학무상화·평준화국민운동본부는 26일 오후 2시, 정부서울청사에서 기자회견을 갖고 “인공지능(AI)시대 수능시험을 전면 개편해 대입자격고사로 바꿔야 한다”라고 주장했다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

전 국민에게 위급 재난 문자까지 3차례 발송하며 지난 19일 준 계엄령처럼 치른 2027학년도 대학수학능력시험(수능). 이젠 이 수능을 "자격고사로 바꿔야 한다"라는 목소리가 커지고 있다.전국교직원노동조합, 평등교육실현을위한전국학부모회(평학), 참교육을위한전국학부모회, 전국교수노조, 민주노동조합총연맹 등 36개 단체가 모인 대학무상화·평준화국민운동본부는 26일 오후 2시, 정부서울청사에서 기자회견을 열고 "인공지능(AI)시대 수능시험을 전면 개편해 대입자격고사로 바꿔야 한다"라고 주장했다.국민운동본부는 기자회견에서 "AI 시대에 치러진 이번 수능은 인공지능을 활용한 부정행위 논란으로 우리 사회의 핵심적인 관심사가 되었다"라면서 "정부는 앞으로 전파 차단기 설치와 AI를 활용한 감시를 강화하겠다고 하고 있지만, 이번 사태의 핵심은 단순히 새로운 부정행위 수법이 등장했다는 데 있지 않다"라고 짚었다.이어 국민운동본부는 "그동안 수능 경쟁에서 승리하기 위해 막대한 사교육비가 지출되고, 수능 과목 중심으로 공교육이 파행을 겪으며, 재수가 사실상 필수적인 선택처럼 여겨지는 등 재난 수준의 입시지옥이 만들어져 왔다"라면서 "이번 수능시험에서 발송된 위급 재난 문자는 수능 입시 경쟁이 얼마나 재난적인 상황에 이르렀는지를 역설적으로 웅변해 주었다"라고 짚었다.이어 국민운동본부는 "정부는 이번 사태를 계기로 한국 사회의 수능시험이 안고 있는 고질적인 문제를 근본적으로 해결하는 방향으로 나아가야 한다. 수능시험을 대입 자격고사로 전환해야 한다"라면서 "대입 자격고사가 도입되고 안정적으로 정착되기 위해서는 대학 서열 체제를 해소하고 대학의 균형발전을 실현해야 한다"라고 요구했다. 그러면서 "정부는 이번 사태를 단순한 부정행위 방지 대책 마련으로 축소해서는 안 된다. 수능시험 체제와 대입 제도의 전면적인 개편에 본격적으로 나서야 한다"라고 제안했다.대입 자격고사는 프랑스 바칼로레아처럼 일정 점수 이상을 받으면 원하는 대학에 진학할 수 있는 자격을 주는 시험을 말한다.이날 박은경 평학 대표는 "이번 수능에서 재난 문자가 발송됐지만, 입시 경쟁은 이미 오래된 재난"이라면서 "인공지능 시대에 AI가 순식간에 정답을 찾아내는 문제를 몇 년간에 걸쳐 반복 풀이하는 것은 의미가 없다. 부모의 경제력에 따른 교육 차별만을 부추기는 일"이라고 짚었다. 그러면서 "아이들의 미래를 위한다는 명분으로 아이들의 오늘을 희생시키는 시험이 되어서는 안 된다"라고 강조했다.김학한 국민운동본부 정책위원장은 "준 계엄령 상태 속에서 치러진 현재의 수능 체제가 유지되는 한, 한 번의 시험으로 인생이 결정되는 한, 킬러 문항이 춤추는 한, 인공지능을 이용한 부정행위 시도는 계속될 것"이라면서 "현행 수능 결과는 AI시대에 더 이상 의미가 없다. 주변과 협력할 수 있는 주체적 인간으로 성장토록 하는 시험 체제가 중요하다"라고 강조했다. 그러면서 "이제 수능 대신 대입 자격고사로 바꿔나가고, 이를 통해 대학 서열 체제도 혁파하자"라고 제안했다.