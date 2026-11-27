큰사진보기 ▲논산시 채운면에서 강경읍으로 이어지는 상강경교에서 바라본 스위트클래스 아파트. 강경읍의 관문에 자리한 이 아파트는 2023년 5월 공사가 중단된 이후 3년 넘게 미완성 상태로 남아 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍경임 논산시의원(국민의힘·비례대표)이 26일 도시주택과 소관 행정사무감사에서 강경 스위트클래스 아파트의 사업 추진 상황을 확인하며 장기간 공사 중단에 따른 주민들의 우려를 집행부에 전달하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲조용훈 논산시의원(더불어민주당·가선거구)이 26일 도시주택과 소관 행정사무감사에서 강경 스위트클래스 아파트의 소유권 분쟁 진행 상황을 따져 묻고, 사업 정상화를 위한 집행부의 적극적인 대응을 주문하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 강경읍 진입로에 들어서면 공사가 멈춘 대규모 아파트가 눈에 들어온다. 429세대 규모의 강경 스위트클래스 아파트다. 2023년 5월 공사가 중단된 지 3년 6개월이 지났지만 아직도 공사 재개 시점은 불투명하다. 전체 429세대 가운데 일반분양한 4세대의 소유권 문제가 사업 정상화의 걸림돌이 되고 있다.제277회 논산시의회 제2차 정례회 행정사무감사 사흘째인 26일 도시주택과 소관 감사에서 홍경임 의원(국민의힘·비례대표)과 조용훈 의원(더불어민주당·가선거구)이 강경 스위트클래스 아파트의 장기 공사 중단 문제를 집중적으로 따졌다.홍 의원은 강경에 들어서면 가장 먼저 눈에 띄는 대형 건축물이 수년째 방치되면서 도시 미관을 해치고 주민들의 걱정도 커지고 있다며 언제쯤 문제가 해결될 수 있는지 물었다.논산시가 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 이 아파트는 강경읍 동흥리 27번지에 지하 1층~지상 20층, 5개 동 규모로 계획됐다. 전체 429세대 가운데 425세대는 임대, 4세대는 일반분양 물량이다. 2021년 3월 착공했으나 2023년 5월 공사가 중단됐다.주택도시보증공사(HUG)는 같은 해 8월 보증사고 처리를 결정하고 이듬해 4월 분양금 환급을 마쳤다. 이후 2024년 6월 시행사인 (주)스위트클래스와 시공사인 (주)일군토건을 상대로 소유권 이전등기 소송을 제기했다. 지난해 6월 1심에서 일부 승소했으나 올해 7월 항소심에서 패소했다. 지난 9월 대법원에 사건이 접수돼 현재 상고심이 진행 중이다.홍현선 도시주택과장은 소유권 분쟁과 관련한 소송 진행 상황을 설명하며 내년 중 해결될 것으로 기대하고 있다고 답했다. 홍 의원은 강경 주민들의 걱정이 큰 만큼 시가 각별히 신경 써 문제를 해결해 달라고 당부했다.이어 질의에 나선 조용훈 의원은 대법원 판결 이후의 대책을 집중적으로 물었다. HUG가 최종 패소해 일반분양한 4세대의 소유권을 확보하지 못할 경우 아파트가 계속 방치되는 것은 아닌지 따졌다.이에 홍 과장은 HUG가 소송에서 패소하더라도 해당 4세대를 매입한 뒤 공매 절차를 밟는 방안을 추진할 계획이라고 설명했다.조 의원은 근대역사문화자원을 활용해 도시의 모습을 가꿔온 강경에 대규모 아파트가 흉물로 남아서는 안 된다고 지적했다. 4세대의 소유권 확보가 늦어지는 이유가 매입 가격 때문인지, 다른 문제가 있는 것인지 시가 구체적으로 파악해야 한다는 것이다.조 의원은 시민들이 행정사무감사를 지켜보고 있다며 소송 결과만 기다릴 것이 아니라 시가 HUG와 적극적으로 협의해야 한다고 강조했다. 다음 업무보고 때라도 사업 진행 상황과 향후 일정을 시민들이 정확히 알 수 있도록 설명해 달라고 주문했다.논산시는 내년 상반기 소유권 이전등기 소송이 마무리될 것으로 보고 있다. 하반기에는 건축물에 대한 권리를 확보하고 공매 절차를 진행한 뒤 2028년부터 사업자를 변경해 공사를 재개할것으로 예상하고 있다.다만 대법원 판결 이후에도 소유권 확보와 공매, 새로운 사업자 선정 등의 절차가 남아 있어 실제 공사 재개 시점은 더 늦어질 가능성도 있다.