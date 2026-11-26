큰사진보기 ▲강준현 더불어민주당 의원이 26일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 강준현 국회의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강준현 의원이 26일 열린 기자회견에서 기자들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 강준현 국회의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 오후 4시 세종시청 5층 대회의실에서 ‘강준현 국회의원 행정수도특별법 전략설명회’를 열고 입법 추진 상황과 향후 국회 일정, 시민의 역할 등을 공유할 예정이다. ⓒ 행정수도특별법 제정 범국민대책위원회 관련사진보기

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'행정수도 세종' 완성을 위한 핵심 입법 과제가 12월 국회 문턱에서 중대 분수령을 맞이한 가운데, 강준현 더불어민주당 의원(세종시을)은 26일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 그동안의 추진 경과와 입법 계획, 2027년도 정부 예산안 반영 현황을 설명하며 행정수도 완성에 대한 의지를 분명히 했다.강 의원은 기자회견문에서 수도권 집중 해소와 지역 주도의 다극 성장체계 전환을 목표로 내건 이재명 정부의 '5극3특' 전략을 언급하며 "그 마중물이 바로 행정수도의 완성"이라고 강조했다. 이를 위해 ▲국회세종의사당(2033년 상반기 준공 목표) ▲대통령 세종집무실(2029년 8월 입주 목표) ▲세종지방법원(2031년 3월 개원 목표) 건립 ▲중앙행정기관 44곳 추가 이전 등 기능 완성 과제가 추진되고 있다고 설명했다.법적 지위 확보를 위한 입법 과제 현황도 상세히 공유했다. 행정수도특별법은 국토교통위원회 법안심사소위에서 두 차례 심사를 거쳐 지난 11월 11일 축조심사를 마쳤으며, 세종시와 세종시교육청에 대한 재정 지원 특례를 담은 세종특별자치시법은 이미 행정안전위원회 법안소위를 통과했다.강 의원은 "행정수도 완성을 위한 정부와 더불어민주당의 의지는 더 없이 확고하다는 점을 다시 한 번 밝힌다"며 "행정수도는 단순히 정부기관을 옮기고 청사를 새로 짓는 일만이 아닌 '경제수도 서울, 행정수도 세종'이라는 새로운 국가운영체계를 갖추는 것인 만큼, 추후 예상되는 헌법재판소 판결을 고려해 사회적 합의와 여야 간 합의가 반드시 수반되어야 한다"고 강조했다. 이어 "우리 세종 역시 사회적 합의를 이끌어 내는 노력과 함께, 스스로 행정수도에 걸맞은 위상과 책임을 만들어가야 할 필요가 있다"고 덧붙였다.이어진 질의응답에서는 행정수도특별법의 연내 처리 여부가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 강 의원은 "연내 제정이 목표"라며 12월 3일과 8일 국토위 법안소위 일정에 대비하고 있지만, 국토위 상임위원장이 국민의힘 소속 유의동 의원인 만큼 본회의까지 나아가려면 여야 합의가 필수적이라고 짚었다. 법사위 숙려기간 등 남은 절차를 감안해 "연내 제정을 목표로 협의하되, 우선 국토위 전체회의와 법사위 절차까지 마칠 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다. 수도권 민심 부담에 따른 당내 신중론을 묻는 질문에는 "민주당 내에 반대 기류는 없다"며 "특별법을 조속히 통과시키고, 헌법소원이 제기되면 헌법재판소의 판단을 받아보자는 것이 당의 입장"이라고 전했다.중앙행정기관 44곳 추가 이전과 관련해서는 행복도시법 개정안 처리가 시급한 과제로 꼽혔다. 강 의원은 "특히 법무부와 성평등가족부는 임차청사로 조기 이전할 예정이어서 법적 근거 마련이 시급하다"며 12월 3일 국토위 법안소위에서 행복도시법 개정안을 우선 심사할 전망이라고 설명했다. 추가 이전 기관 44곳 가운데 22곳은 내년에 임차청사로 먼저 들어오며, 중장기 청사 배치는 정부세종신청사 기본조사·설계 용역 결과를 토대로 검토된다.강 의원은 소규모 위원회나 기관은 종합청사에 함께 배치하고, 법무부·국가인권위원회·외교부·통일부·국방부와 경찰청·중수청·공소청 등은 독립청사 수요가 있을 것으로 내다봤다. 특히 경찰청·중수청·공소청 등을 별도 공공업무단지에 배치하고 오송역과 가까운 조치원 일대를 살펴보는 방안을 언급하면서도 "개인적으로 생각해 본 구상이며 관계기관과 협의한 사안은 아니다"라고 선을 그었다.조치원 7,000가구와 연기면 6,000가구 등 1만 3,000가구 규모의 공공택지 사업에 대해서는 한국토지주택공사(LH)가 지난 10월 국토부에 사업 철회를 건의해 석 달에서 넉 달가량 검토가 진행될 것이라고 전했다. 강 의원은 "지구 지정 이후 주민들이 오랫동안 재산권 행사에 제약을 받은 만큼, 사업을 유지하기로 결정하면 즉시 착수해야 한다는 입장을 국토부에 전달했다"며 세종시장과도 이 문제를 논의했다고 밝혔다. 이전 공무원 주택 특별공급 재추진과 함께 협회·단체의 읍면 지역 분산 배치 구상도 언급했다.2027년도 정부 예산안에는 대통령 세종집무실 건립 2,057억 원, 국회세종의사당 건립 1,191억 원, 정부세종신청사 건립 286억 원, 국가채용센터 건립 14억 9,000만 원이 반영됐다. 이와 별도로 세종~천안 BRT 30억 원, 이전 공무원 통근버스 운영비 37억 7,600만 원, 어린이집 운영보조비 18억 4,000만 원, 세종 여성기업종합지원센터 설치·운영 5억 원, 국립세종수목원 지원사업 5억 원, 2027년 충청 유니버시아드대회 경기장 시설개선 10억 원 등 17개 사업에 총 297억 1,200만 원 규모의 증액안이 제시됐다.강 의원은 전날 국회 예결위 이광재 위원장과 정태호 간사, 민주당 한병도 원내대표 등을 만나 예산 반영을 당부했다고 전하며 "세종시민 강준현의 꿈도, 국회의원 강준현의 소명도 모두 행정수도 완성과 맞닿아 있다. 입법과 예산으로 행정수도 완성에 필요한 과제들을 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.한편, 강준현 국회의원실과 행정수도특별법 제정 범국민대책위원회는 27일 오후 4시 세종시청 5층 대회의실에서 '강준현 국회의원 행정수도특별법 전략설명회'를 열고 입법 추진 상황과 향후 국회 일정, 시민의 역할 등을 공유할 예정이다. 행사는 행정수도특별법 제정 범국민대책위원회와 강준현 국회의원실이 주최하고, 범국민대책위원회와 세종시 국가균형발전 지원센터가 주관한다.