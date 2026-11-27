▲코스피와 코스닥 지수가 큰 폭으로 하락하며 거래를 시작한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 스크린에 주가지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 개장 직후 3% 가량 하락하며 4700대로 밀렸다. 코스닥 지수는 또한 1% 가량 하락세로 거래를 시작했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기