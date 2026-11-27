경제를 정치적 이해관계로 해석해서는 경제위기의 본질도, 해법도 찾을 수 없다. 25일 코스피가 6.16% 급락하자 국민의힘은 이재명 대통령의 야당 대표시절 발언을 소환하며 정부 책임론을 제기하고 있다. 그러나 윤석열 정부 당시와 지금의 국제경제 여건은 분명히 구분해야 한다.
국제경제 여건의 차이를 외면한 정치적 공세
2024년 12월 30일 기준 1년간 미국 나스닥은 29.8%, S&P500은 23.8%, 일본 닛케이는 19.2%, 대만 가권지수는 29.3%, 중국 상하이종합지수는 14.5% 상승했다. 반면 대한민국 코스피는 9.6%, 코스닥은 21.7%나 하락했다.
당시 세계 주요국 증시의 훈풍에도 대한민국 증시만 역행했다. 산업경쟁력에 대한 우려와 자본시장의 구조적 취약성에 윤석열 정부의 내란으로 인한 정치적 불확실성까지 더해지면서 대한민국 경제에 대한 시장의 신뢰가 흔들렸던 것이다.
그런데 지금은 어떠한가? 11월 25일 장중 집계 기준 최근 한 달간 미국 나스닥은 8.6%, S&P500은 5.5%, 일본 닛케이는 9.0%, 대만 가권지수는 16.9%, 중국 상하이종합지수는 4.8%, 독일 DAX는 0.6%, 대한민국 코스피는 약 15% 등 세계 주요국 증시가 대부분 하락했다(참고 자료 링크
).
그럼에도 코스피는 25일 종가 기준 올해 연초 대비 11.5% 상승했다. 일본 닛케이 13.3%, 대만 가권지수 32.0%에는 못 미치지만 미국 나스닥 2.1%, S&P500 5.2%, 독일 DAX 2.2% 보다는 높다. 물론 연초 대비 상승했다는 사실이 최근 증시 급락의 심각성을 희석하거나 국민의 투자 손실을 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다.
다만 2024년 대한민국 증시의 하락과 지금의 증시 급락은 국제경제적 배경부터 다르다는 것이다. 그런데도 국내외 경제여건과 자본시장의 구조적 요인을 종합적으로 분석하지 않은 채 증시 하락을 대통령 개인의 책임으로 돌리는 것은 경제적 분석이 아니라 정치적 공세다.
미국발 AI 투자 수익성 논란과 AI 기업들의 과도한 투자에 따른 자금조달 부담, 주요국의 국채 발행 확대와 고금리가 복합적으로 작용하면서 글로벌 금융시장의 불안이 커지고 있다.
특히 AI 기업 간 투자와 자금조달이 복잡하게 얽힌 순환금융구조는 특정 기업의 부실이 산업 전반과 금융시장으로 확산될 위험까지 내포하고 있다. 여기에 메모리 반도체의 중장기 공급과잉 우려와 미국의 추가 관세 부과 가능성까지 더해지면서 글로벌 투자심리가 위축되고 있다.
미국 필라델피아반도체지수가 7.88% 하락한 가운데 25일 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 9.87%, 11.05% 하락했다. 외국인은 국내 유가증권시장에서 약 2조 원을 순매도했다.
코스피 전체 시가총액에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중은 지난해 말 34%에서 올해 7월 15일 52%까지 높아졌다. 최근 주가 급락에도 11월 25일 현재 44.85%에 달한다. 이것이 국내 증시가 반도체 산업의 경기변동과 국제금융시장의 충격에 취약한 이유다.
더욱 심각한 것은 국내 자본시장의 양극화다. 코스피가 연초 대비 11.5% 상승한 반면 코스닥은 29.7% 하락했다. 두 시장의 수익률 격차가 무려 41.2%포인트에 달한다.
자본시장 혁신은 특정 대기업의 주가 상승에 머물러서는 안 된다. 중소·벤처기업의 자금조달 여건 개선과 산업생태계 전반의 경쟁력 강화로 이어져야 한다. 문제는 이러한 반도체 편중 현상이 자본시장에만 국한되지 않는다는 것이다. 대한민국의 수출구조 역시 반도체 의존도가 급격히 높아지고 있다.
대한민국은 지난 11월 19일 사상 처음으로 누적 수출 1조 달러를 돌파했다. 11월 1일부터 20일까지 통관 기준 잠정 수출액은 774억 달러로 전년 동기 대비 101.5% 증가했으며, 무역수지는 271억 달러 흑자를 기록했다. 같은 기간 반도체 수출액은 385억 달러로 전년 동기 대비 294.4% 증가했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 지난해 같은 기간 25.4%에서 올해 49.7%로 높아졌다.
반도체는 대한민국 경제의 핵심 성장동력이지만, 자본시장과 수출구조의 지나친 반도체 편중은 대외 충격을 증폭시키는 구조적 취약성이 되고 있다. 주가 하락이 국가경제 전체의 침체를 의미하지 않듯, 수출 호황이 국민경제 전체의 호황을 의미하는 것도 아니다. 수출의 성과가 실질GDP 성장과 국민소득 증가, 내수경기 회복으로 이어져야 한다.
금융정책의 책임은 엄중하게 물어야 한다
글로벌 금융시장의 충격과 국내 금융정책의 책임은 분명히 구분해야 한다. 외부 충격은 정부가 통제하기 어렵지만, 그 충격을 증폭시킬 수 있는 국내 자본시장의 구조적 취약성을 개선하는 것은 정부의 책임이다.
증시 급락과 변동성 확대에 따른 국민의 불안을 결코 가볍게 여겨서는 안 된다. 정부는 금융시장의 불안이 금융시스템의 위기로 전이되지 않도록 선제적으로 대응해야 한다. 즉, 정부가 경계해야 할 것은 주가지수 자체의 하락보다 증시 불안이 금융기관의 유동성 부족과 기업의 자금조달 악화, 가계의 소비 위축으로 이어져 국민경제 전반의 위기로 확산되는 것이다.
2023년 미국 정부가 실리콘밸리은행(SVB) 사태에 개입한 것도 주가지수를 방어하기 위해서가 아니라 예금자를 보호하고 금융시스템의 연쇄 붕괴를 차단하기 위해서였다.
또한 단일종목 2배 레버리지 ETF의 도입 과정에서 금융당국의 위험관리와 개인투자자 보호 대책이 적절했는지 살펴봐야 한다. 단일종목 레버리지 ETF는 특정 종목의 가격변동에 따른 투자위험을 확대할 뿐만 아니라, 일일 수익률을 추종하기 위한 자산 재조정 과정에서 시장의 변동성을 증폭시킬 수 있다.
단일종목 레버리지 상품(ETF·ETN) 16개 종목의 시가총액은 5월 27일 출시 당시 4조 4천억 원에서 7월 15일 11조 9천억 원으로 급증했다. 금융당국은 이후 신규상장을 잠정 중단하고 광고를 금지했으며, 기본예탁금을 1천만 원에서 현금 3천만 원으로 강화했다.
이처럼 출시 이후 단기간에 상품 규모가 급증하고 금융당국이 규제를 강화했다는 사실은 제도 도입 당시 위험관리와 투자자 보호 대책의 적정성을 엄중하게 재검토해야 할 이유다.
자본시장 활성화와 투기적 거래의 확대는 엄연히 다르다. 정부는 금융기관의 유동성, 신용거래에 따른 연쇄 반대매매 위험, 기업의 자금조달 여건을 면밀히 점검하고, 증권시장안정펀드 등 시장안정 수단의 가동 기준을 명확히 해 필요시 신속하게 가동해야 한다.
정부의 역할은 투자수익을 보장하는 것이 아니라 국민의 자산을 보호할 수 있는 공정하고 안정적인 투자환경을 조성하는 데 있다.
반도체 호황을 반도체 이후의 국가성장동력으로
이번 증시 급락을 계기로 국가재정의 역할도 근본적으로 고민해야 한다. 반도체 호황은 영원하지 않다. 지금의 반도체 호황을 반도체 이후의 새로운 국가성장동력으로 전환해야 한다.
반도체 호황으로 발생하는 추가 세수입을 미래대응기금의 재원으로 활용해 AI·바이오·에너지·첨단소재 등 미래산업을 육성하고, 중소·벤처기업의 기술혁신과 사업화를 지원하며 민간투자를 촉진해야 한다.
미래대응기금은 국가채무를 늘려 재정지출을 확대하자는 것이 아니다. 반도체 호황기에 발생하는 일시적 추가 세수입을 생산적인 미래 투자로 전환해 대한민국의 실질GDP와 잠재성장률을 높이고, 장기적인 국가재정의 세입 기반을 확충하자는 것이다.
이를 위해 국가채무 관리와 기존 재정수요를 종합적으로 고려한 재원조달 기준과 투자 대상, 성과평가 및 재정통제 체계를 갖춰야 한다. 기금의 성과 역시 운용 규모가 아니라 새로운 산업의 부가가치 창출과 민간투자 및 일자리 확대를 중심으로 평가해야 한다.
수출 대기업의 성과가 기업의 이익에만 머물러서는 안 된다. 대기업과 중소기업 간 성과 공유, 국내 투자 및 고용 확대와 연계한 재정·조세 지원, 지역산업에 대한 전략적 투자를 통해 수출의 성과가 국민의 소득과 일자리, 지역의 바닥경제로 환류되도록 해야 한다.
이재명 정부의 경제적 역량은 매일의 주가지수가 아니라 외부 충격에 대한 대응력과 국가경제의 지속 가능한 성장, 국민의 삶이 얼마나 나아지는가로 평가받아야 한다. 정치의 책임은 증시 급락을 정쟁의 소재로 삼는 것이 아니라 국민의 자산을 보호하고 국가의 성장동력을 키우는 데 있다.
대한민국 경제의 성과가 국민의 삶에서 확인되도록 하는 것, 그것이 지금 이재명 정부가 해야 할 경제정책과 재정정책의 핵심이다. 지금은 이를 위해 정치권이 역량을 모아야 할 때이다.
조일출(한양대 경영학박사 / 국정기획위원회 경제1분과 자문위원)