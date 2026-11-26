큰사진보기 ▲퇴직공무원노동조합(퇴공노)이 26일 오후 2시 세종특별자치시 조치원읍에서 창립총회를 열고 공식 출범했다. ⓒ 퇴공노 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲퇴직공무원노동조합(퇴공노)이 26일 오후 2시 세종특별자치시 조치원읍에서 창립총회를 열고 공식 출범한 가운데, 이날 초대 위원장으로 선출된 이연월 전 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총) 위원장이 노조 간부에게 임명장을 주고 있다. ⓒ 퇴공노 관련사진보기

정년퇴직 이후 공무원연금 지급이 시작되기까지 발생하는 소득공백 문제 해결을 요구하는 퇴직공무원들이 노동조합을 결성했다. 이들은 2015년 공무원연금 개혁으로 연금 지급 개시연령이 늦춰졌지만, 정년퇴직 이후 생계를 보장할 대책은 마련되지 않았다며 정부와 국회에 제도 개선을 촉구했다.퇴직공무원노동조합(퇴공노)은 26일 오후 2시 세종특별자치시 조치원읍에서 창립총회를 열고 공식 출범했다. 초대 위원장에는 이연월 전 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총) 위원장이 선출됐으며, 사무총장은 정의용씨, 회계감사위원장은 서정신씨, 선거관리위원장은 조남청씨가 맡았다.퇴공노는 창립과 함께 공노총이 이날 공무원연금 소득공백 해소를 요구하며 진행한 위원장 삭발 및 무기한 단식투쟁에 대한 연대도 선언했다. 퇴직공무원들의 권익 보호를 넘어 현직 공무원들이 앞으로 겪을 수 있는 소득공백 문제까지 공동 대응하겠다는 취지다.퇴공노가 가장 시급한 과제로 내세운 것은 정년퇴직 시점과 연금 지급 개시연령 사이에 발생하는 소득공백 해소다.퇴공노는 창립 연대성명서에서 "2015년 공무원연금 개혁 당시 공무원들은 '더 내고, 덜 받고, 늦게 받는' 연금개혁을 감당했다"며 "국가가 재정 건전성을 앞세워 희생과 양보를 요구했을 때 공무원들은 그 짐을 나누어졌다"고 밝혔다.그러면서 연금 지급 시기는 늦춰졌지만 정년 이후 생계를 책임질 대책은 여전히 부족하다고 지적했다. 특히 정년퇴직 이후에도 자녀의 등록금과 생활비, 배우자 간병 등 경제적 부담이 이어지는 상황에서 연금 수령 전까지 생계를 개인이 감당해야 하는 현실을 문제 삼았다.퇴공노는 "일하고 싶어도 일할 곳이 없고, 연금을 받고 싶어도 지급 연령이 되지 않았다는 이유로 기다려야 한다"며 "국가의 재정 부담을 줄이기 위해 공무원에게 희생을 요구했다면, 그로 인해 발생한 소득공백을 해결할 책임 또한 국가에 있다"고 강조했다.정년연장 논의 과정에서 청년 일자리와 부모세대의 노후를 대립시키는 정치권의 접근에도 비판적인 입장을 나타냈다. 부모의 소득이 끊기면 자녀의 생활도 흔들리고, 자녀의 취업이 어려워지면 부모의 노후 부담도 커지는 만큼 세대 간 갈등으로 문제를 풀어서는 안 된다는 주장이다.퇴공노는 "청년의 미래와 부모의 노후는 서로 경쟁하는 문제가 아니다"라며 청년에게는 안정적인 일자리를, 부모세대에는 정년 이후 소득보장을 마련해야 한다고 촉구했다.퇴공노는 정부와 국회에 ▲공무원연금 소득공백 해소를 위한 실질적인 소득보장 대책과 입법 ▲정년과 연금 지급 개시연령 불일치 해소 및 기존 퇴직자 대책 ▲청년고용과 퇴직자 생존권을 함께 고려한 정책 ▲공무원노조와의 책임 있는 협의 및 구체적인 입법 일정 제시 등 네 가지를 요구했다.퇴공노 출범은 공무원연금 개혁 이후 상대적으로 정책 논의에서 소외됐던 퇴직공무원들이 자신들의 생계 문제를 집단적인 권리 요구로 제기하기 시작했다는 점에서 주목된다. 특히 기존 퇴직자들의 소득공백 문제를 해결하지 않은 채 정년연장과 청년고용 논의만 이어갈 경우 세대 간 갈등을 키울 수 있다는 것이 이들의 주장이다.퇴공노는 창립 연대성명서를 통해 "우리는 이미 퇴직했다. 그러나 우리의 권리까지 퇴직한 것은 아니다"라며 "평생의 헌신에 대한 국가의 대답이 소득공백이어서는 안 된다"고 밝혔다.이들은 앞으로 전국 퇴직공무원을 조직화하고 지역본부와 지회를 구축해 권익 보호 활동을 확대할 계획이다. 정책연구와 제도 개선 활동을 강화하고 현직 공무원노조와의 연대도 추진한다.