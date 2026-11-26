큰사진보기 ▲성남시 2027~2031년 중기지방재정계획에 따르면 주요 사업 164건의 총사업비는 6조 1788억 원으로 나타났다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲성남시 2027~2031년 중기지방재정계획에 따르면 주요 사업 164건의 총사업비는 6조 1,788억원으로 나타났다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시가 반도체·인공지능(AI) 등 미래산업 육성을 비롯해 교육·문화·체육·교통 등 도시 경쟁력 강화와 시민 생활환경 개선을 위한 중장기 재정투자를 추진한다.성남시가 기자의 취재 질의에 답변한 2027~2031년 중기지방재정계획에 따르면 주요 사업 164건의 총사업비는 6조 1,788억원으로 나타났다.이는 기존 2026~2030년 계획에 포함된 주요 사업 160건의 총사업비 6조 3627억 원과 비교하면 사업은 4건 늘었지만 총사업비는 약 1,839억 원이 감소한 규모다.특히 신규사업의 시비 부담 비중은 90.5%에서 59.4%로 낮아졌다. 다만 대규모 투자가 특정 시기에 집중되고 일부 사업의 사업비가 증가한 만큼 안정적인 재원 확보와 체계적인 사업 관리가 중요해질 전망이다.기자가 확보한 기존 2026~2030년 중기지방재정계획 세부사업계획서에 따르면 주요 사업은 투자사업 97건, 행사성 사업 35건, 민간단체 보조사업 28건 등 총 160건이다. 전체 사업기간에 걸친 총사업비는 6조 3,626억 5,700만원이며, 이 가운데 5개년 투자계획액은 3조 1,376억 5,100만원이다.신규사업 28건의 총사업비는 약 5,829억원으로, 시비 5,274억원, 국비 434억원, 도비 30억원, 기타 재원 91억원 등으로 구성됐다. 신규사업의 시비 부담 비중은 90.5%에 달했으나 성남시가 이번 취재에서 밝힌 최신 중기지방재정계획에서는 59.4%로 31.1%포인트 낮아졌다. 최신 계획에서는 국·도비 등 외부 재원 비중이 확대되면서 시비 부담이 크게 완화된 것으로 분석된다.2027~2028년 투자계획이 전체 5개년 투자계획에서 차지하는 비중도 기존 48.1%에서 46.3%로 감소했다. 재정투자 집중도가 다소 완화됐지만 여전히 전체 투자계획의 절반 가까이가 2년간 집중되는 만큼 연도별 재원 확보와 사업 추진 일정 관리가 중요할 것으로 관측된다.기존 중기지방재정계획에서 눈에 띄는 분야는 첨단산업과 교육, 생활 기반시설 확충이다. 판교 시스템반도체 연구센터 조성에 1,415억원, 팹리스기업 첨단장비 공동이용 지원에 452억원, 제조 AI 솔루션 개발지원센터 구축에 151억원이 계획됐다. 반도체 연구개발 기반 확대와 중소기업 기술 경쟁력 강화, AI 전문인력 양성 등을 통해 성남의 미래 성장동력을 확보한다는 구상이다.교육·문화·체육 분야에서는 과학고등학교 설립 지원 992억원, 위례 업무2-1부지 복합문화시설 조성 1,308억원, 중앙동 복지문화체육센터 건립 488억원 등이 포함됐다.특히 판교 시스템반도체 연구센터와 위례 복합문화시설, 과학고 설립 지원 등 3개 사업의 총사업비는 약 3,715억원으로 기존 계획에 포함된 신규사업 전체 사업비의 63.7%를 차지한다. 당시 계획상 세 사업 모두 전액 시비로 추진하도록 돼 있다.미래산업과 교육 인프라에 대한 집중 투자는 도시 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다. 다만 투입되는 재원 규모가 큰 만큼 사업별 성과와 준공 이후 운영·유지관리비에 대한 검토도 병행할 필요가 있다.기존 중기지방재정계획에 포함된 철도건설기금 주요 사업 4건의 총사업비는 1조 8,209억원이다. 2026~2030년 투자계획액은 약 6,834억원이며, 2030년 이후에도 약 1조 1,362억원의 투자가 계획돼 있다. 전체 사업비의 약 62.4%에 해당하는 규모다.철도사업은 시민 이동 편의와 도시 접근성을 높이는 핵심 기반시설이다. 다만 장기간에 걸쳐 대규모 재원이 필요한 사업인 만큼 향후 사업비 변동과 추진 일정 등을 고려한 장기적인 재정관리가 요구된다.기자가 성남시로부터 확보한 2024~2026년 투자사업 심사결과 목록 120건을 분석한 결과 적정 62건, 조건부 54건, 재검토 3건, 의뢰취소 1건으로 집계됐다. 적정 또는 조건부 판정을 받은 기록은 116건으로 전체의 96.7%다. 조건부 판정은 전체 목록의 45%를 차지했다. 이번 집계에는 동일 사업의 재심사와 의뢰취소 기록, 올해 11월 3일 심사 기록 1건이 포함됐다.조건부 판정 자체가 사업의 부실을 의미하는 것은 아니다. 다만 전체 목록의 절반 가까이가 조건부 판정을 받은 만큼 심사 과정에서 제시된 조건의 이행 여부와 사업 추진 상황을 지속적으로 점검하는 것이 중요하다.기자가 확보한 자료만으로는 개별 사업의 심사 조건 이행 결과를 종합적으로 파악하기 어려웠다. 향후 관련 정보의 체계적인 관리와 공개가 이뤄진다면 재정 운용의 투명성을 높이는 데 도움이 될 것으로 보인다.일부 사업에서는 투자심사 과정에서 사업비와 사업 규모가 변경된 것으로 나타났다. 금광동 다목적체육센터 건립사업은 지난해 9월 총사업비 365억원으로 경기도 투자심사에서 재검토 판정을 받았다.올해 6월에는 495억원으로 다시 재검토 판정을 받았으며, 9월에는 491억원으로 조정돼 조건부 판정을 받았다. 투자심사 자료 기준 1년 사이 사업비가 126억원(34.5%) 증가했다. 사업 규모도 지하 1층·지상 4층에서 지하 2층·지상 4층으로 변경됐다.경기도는 향후 총사업비가 500억원을 초과할 경우 타당성조사를 검토하고, 이용수요 등을 고려해 사업 규모와 사업비의 적정성을 검토하도록 조건을 제시했다.사업 규모가 변경된 만큼 이에 따른 구체적인 사업비 증가 원인과 향후 추가 증액 가능성 등을 살펴볼 필요가 있다. 과학고등학교 설립 지원사업도 기존 중기지방재정계획서에는 약 992억원으로 기재됐으나 올해 6월 자체 투자심사에서는 1,035억원으로 나타나 약 43억원의 차이를 보였다.성남시는 기자의 취재 질의에 복지 안전망 강화와 미래인재 육성, 도시정비 및 교통 기반 확충, 첨단산업과 민생경제 활성화 등을 중장기 재정투자의 주요 목표로 제시했다.재원 확보를 위해 체납·징수 관리를 강화하고 통합재정안정화기금을 운용하는 한편, 대규모 사업의 투자 시기를 분산해 재정 부담을 관리한다는 방침이다.투자사업은 단계별 사업비 변동과 적정성을 점검하고, 최초 투자심사 이후 총사업비가 30% 이상 증가할 경우 재심사를 실시하는 등 사후관리를 하고 있다고 설명했다.성남시는 "한정된 재원을 우선 순위에 따라 배분해 중장기 재정의 안정성과 투자사업의 지속가능성을 확보하고자 한다"고 밝혔다. 이어 "불필요한 지출을 줄이고 재정건전성을 유지하면서 시민의 삶의 질을 높이는 데 필요한 투자를 이어가겠다"고 전했다.