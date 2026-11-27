큰사진보기 ▲박수현(사진 오른쪽) 지사와 허민 국가유산청장 ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남도가 백제 미술의 정수로 꼽히는 '백제미소불' 환수를 위한 국가 차원의 지원을 요청하고 나섰다.26일 도청 접견실에서 허민 국가유산청장을 만난 박 지사는 일본으로 반출된 백제미소불(금동관음보살입상) 환수 필요성을 강조하며 국비 반영을 요청했다.백제미소불은 백제 불교 조형 예술을 대표하는 작품으로, 국보인 금동반가사유상과 백제금동대향로에 견줄 만큼 역사적·예술적 가치가 높은 문화유산이다.1907년 부여군 규암면 옛 절터에서 2구가 발견됐으며, 이 중 1구는 국보 제293호로 지정돼 국립부여박물관이 소장하고 있으며, 나머지 1구는 일본에 반출된 상태다.지난 2018년 일본 반출 백제미소불에 대한 국가유산청과 국립중앙박물관의 합동 실사를 통해 진품을 확인하고 환수 협상을 추진했으나, 소장자 요구액과 감정평가액 간 차이로 협상이 결렬된 바 있다.백제미소불은 2024년 호암미술관 특별전시를 통해 국내에 공개되기도 했다.박 지사는 허 청장에게 백제미소불을 원 소재지인 부여로 환수할 수 있도록 협상 재개를 건의했다.이 외에도 동학농민혁명과 계룡산에 대한 세계유산 등재 추진, 국립역사문화권진흥원 건립도 차질없이 추진해 줄 것을 정부에 건의했다.