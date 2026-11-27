충남도가 백제 미술의 정수로 꼽히는 '백제미소불' 환수를 위한 국가 차원의 지원을 요청하고 나섰다.
26일 도청 접견실에서 허민 국가유산청장을 만난 박 지사는 일본으로 반출된 백제미소불(금동관음보살입상) 환수 필요성을 강조하며 국비 반영을 요청했다.
백제미소불은 백제 불교 조형 예술을 대표하는 작품으로, 국보인 금동반가사유상과 백제금동대향로에 견줄 만큼 역사적·예술적 가치가 높은 문화유산이다.
1907년 부여군 규암면 옛 절터에서 2구가 발견됐으며, 이 중 1구는 국보 제293호로 지정돼 국립부여박물관이 소장하고 있으며, 나머지 1구는 일본에 반출된 상태다.
지난 2018년 일본 반출 백제미소불에 대한 국가유산청과 국립중앙박물관의 합동 실사를 통해 진품을 확인하고 환수 협상을 추진했으나, 소장자 요구액과 감정평가액 간 차이로 협상이 결렬된 바 있다.
백제미소불은 2024년 호암미술관 특별전시를 통해 국내에 공개되기도 했다.
박 지사는 허 청장에게 백제미소불을 원 소재지인 부여로 환수할 수 있도록 협상 재개를 건의했다.
이 외에도 동학농민혁명과 계룡산에 대한 세계유산 등재 추진, 국립역사문화권진흥원 건립도 차질없이 추진해 줄 것을 정부에 건의했다.
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