큰사진보기 ▲국회 보건복지위원회 소속 소병훈 의원(더불어민주당·경기 광주시갑)은 중대한 환자안전사고에 대한 관리·감독의 사각지대를 해소하기 위한 ‘환자기본법 일부개정법률안’을 대표발의했다고 26일 밝혔다. ⓒ 소병훈 의원실 관련사진보기

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수면마취나 전신마취를 동반한 시술·수술 중 환자가 사망할 경우 의료기관의 규모와 관계없이 보건당국에 의무적으로 보고하도록 하는 법안이 발의됐다.국회 보건복지위원회 소속 소병훈 의원(더불어민주당·경기 광주시갑)은 중대한 환자안전사고에 대한 관리·감독의 사각지대를 해소하기 위한 '환자기본법 일부개정법률안'을 대표발의했다고 26일 밝혔다.2027년 4월 29일 시행 예정인 제정 환자기본법은 중대한 환자안전사고의 의무보고 주체를 일정 규모 이상의 병원급 의료기관으로 한정하고 있다.이에 따라 성형외과와 치과 등 의원급 의료기관에서 수면마취나 전신마취를 동반한 시술·수술 중 사망사고가 발생하더라도 의무보고 대상에 포함되지 않아 환자안전 관리에 공백이 발생할 수 있다는 지적이 제기돼 왔다.소 의원이 지난 국정감사에서 의료기관평가인증원 중앙환자안전센터로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 2021년부터 올해 5월까지 의원급 의료기관의 환자안전사고 보고는 총 3만3606건으로 집계됐다.이 가운데 97.0%에 해당하는 3만2583건은 의료기관 외부 약국에서 처방전을 검수하는 과정에서 약사가 보고한 사례였다.반면 의료기관 내부 의료진의 보고는 의사 103건(0.3%), 간호사 45건(0.1%), 간호조무사 44건(0.1%)에 그쳤다.사고의 위해 정도별로는 '위해 없음'이 86.7%, 실제 위해가 발생하기 전에 발견된 '근접 오류'가 12.8%로 전체 보고의 99.5%를 차지했다.해당 기간 의원급 의료기관의 사망사고 보고는 단 한 건도 접수되지 않은 것으로 나타났다.소 의원은 이러한 통계가 의원급 의료기관의 중대한 환자안전사고 실태를 제대로 반영하지 못하고 있다며 의무보고 대상 확대의 필요성을 제기했다.이번 개정안은 의료기관의 종별과 규모에 관계없이 수면마취 또는 전신마취 하에 이뤄지는 처치·시술·수술 중 환자가 사망하는 환자안전사고가 발생하면 해당 의료기관의 장이 보건복지부 장관에게 지체 없이 보고하도록 하는 내용을 담았다.또한 새롭게 의무보고 대상에 포함되는 사고에 대해서도 보건복지부 장관이 원인 분석과 재발 방지를 위한 환자안전사고 조사를 실시할 수 있도록 했다.보고자와 보고내용에 대한 비밀 보장 규정도 동일하게 적용하도록 했다. 개정안이 국회를 통과하면 기존 의무보고 대상에서 제외됐던 의원급 의료기관의 마취 중 사망사고에 대해서도 보건당국의 체계적인 사고 파악과 원인 조사가 가능해질 것으로 기대된다.소병훈 의원은 "의원급 의료기관에서도 수면·전신마취를 동반한 고위험 시술이 일상화되었지만, 현행 제도는 사망사고조차 자율보고에 맡겨두어 국민 생명과 직결된 안전 관리에 큰 구멍이 뚫려 있었다"고 지적했다.이어 "이번 개정안이 통과되면 1차 의료기관의 마취 사망사고 은폐와 통계 착시를 막고, 철저한 원인 조사와 재발 방지 대책을 수립해 안전한 의료환경을 조성하는 전환점이 될 것"이라고 강조했다.