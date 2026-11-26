큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에 수험생들이 도착하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 유재혁, 김태윤 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

2008년생이 주축이 되어 치른 2027학년도 대학수학능력시험(수능)은 시험 직전 불거진 '인공지능(AI) 부정행위' 논란과 이에 따라 급조된 통제 지침 속에 치러졌다. 수능을 불과 나흘 앞두고 국가자격시험에서의 AI 악용 자수와 과거 수능 부정행위 의혹이 잇따르자, 교육 당국은 시험 전날인 예비소집일 오전까지 필기구와 복장 지침을 잇달아 변경했다. 신기술을 악용한 부정행위에 뒤늦게 대응하는 과정에서 발생한 혼선과 피로감은 고스란히 수험생과 학교 현장의 몫이 됐다.수험생의 불안이 본격화한 것은 수능을 나흘 앞둔 지난 15일이었다. 제63회 세무사 시험 수석 합격자가 한 유튜브 채널에 출연, 초소형 카메라를 부착한 수정테이프와 개조한 계산기, 자택 PC에 연동한 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 자수하면서 파문이 일었다. 뒤이어 법학적성시험(LEET) 최초 만점자를 둘러싸고 과거 수능에서 AI를 활용해 부정행위를 한 것 아니냐는 의혹이 제기됐고, 수능 당일 검증을 예고했던 당사자가 숨진 채 발견되는 일까지 벌어졌다. 실제 수능 부정행위 여부는 확인되지 않았으나, 입시와 국가시험 전반의 공정성을 향한 불신은 수험생들 사이로 빠르게 번졌다.마무리 학습에 집중해야 할 시기에 터져 나온 소식에 고3 교실도 술렁였다. 담임교사들은 "동요하지 말고 기존 페이스대로 수능과 논술 준비에 임하라"고 당부했지만, 스마트폰과 소셜네트워크서비스(SNS)로 실시간 속보를 접하는 수험생들이 이를 모른체 하기는 어려웠다.서울 신설동에 있는 한 고교에 다니는 이예현 군은 "수능 막바지 정리를 하면서도 쉬는 시간마다 휴대전화로 부정행위 관련 기사를 접해보고 많이 어지러웠다"며 "평소에도 AI가 많은 일자리를 대체한다는데 이렇게 밤잠 줄여가며 문제 풀이에 매달리는 게 맞나 싶은 생각까지 들곤 했는데, 누군가는 AI로 손쉽게 시험까지 뚫었다는 이야기를 들으니 정직하게 공부한 학생들만 바보 되는 기분이었다"고 말했다.여론이 악화하자 교육 당국이 내놓은 대응은 오히려 현장의 혼선을 키웠다. 정부는 수능 이틀 전인 17일 국무총리 대국민 담화를 통해 감독 인력 추가 투입과 옷 단추 스티커 부착 등의 대책을 발표했고, 예비소집일인 18일 오전에는 기존에 개인이 지참할 수 있었던 컴퓨터용 사인펜과 샤프심, 지우개, 수정테이프 반입을 금지하고 흑색 연필만 지참토록 필기구 지침을 긴급 변경했다.수능 예비소집 당일 오전에야 지침이 바뀌며 일선 학교 현장에서는 이미 인쇄해 배부한 수험생 유의사항 안내문에 당일 변경된 지침이 반영되지 않아 교사들이 학급 단체 대화방으로 뒤늦게 정정 공지를 올리는 등 혼란이 빚어졌다고 한다. 고3 수험생 이은서 양은 "기존에는 샤프심 통과 컴퓨터용 사인펜은 갖고 갈 수 있었는데 수능 예비소집일 날에 갑자기 지침이 바뀌었다"며 "선생님도 학생도 혼란스러웠다"고 전했다.수험생들은 심리적 안정을 취해야 할 시험 당일날 손에 익은 필기구를 내려놓고 새 옷차림을 다시 챙기느라 극심한 피로감을 호소했다. 서울 쌍문동에 있는 한 고교에 다니는 한지민 양은 "1년 내내 모의고사를 보며 손에 익힌 필기구가 있는데 예비소집을 다녀온 뒤 급하게 흑색 연필을 새로 챙기고, 단추 없는 옷을 찾으려고 옷장을 다시 뒤져야 했다"며 "시험 하루 전날에는 일찍 쉬면서 컨디션을 조절해야 하는데, 바뀌는 지침을 계속 확인하느라 솔직히 짜증이 났고 시험을 보기도 전에 진이 빠졌다"고 토로했다. 이예현 군 역시 "하루 사이에 지침이 계속 추가되니 '내일 아침에 또 바뀌는 건 아닌가' 싶어 밤까지 학급 공지방을 들여다봐야 했던 게 가장 피곤했다"고 말했다.시험 당일인 19일 고사장 풍경도 예년과 달랐다. 수험생들은 가방을 교실 밖 복도에 내놓고 옷에 달린 단추마다 스티커를 붙인 채 매 교시 스마트 안경 점검을 받으며 시험에 임했다. 시험 하루 전 담임교사로부터 단추나 모자가 달린 옷을 피하라는 안내를 받은 수험생 조은서 양은 "이번 시험에서 갑작스럽게 바뀐 부분이 많아 평소에 입던 후드티를 못 입어 시험을 볼 때 불편했다"고 했다.개인 지우개 반입이 갑작스럽게 금지되면서 예상치 못한 불편도 잇따랐다. 교육 당국은 부정행위 방지를 위해 학교 측에서 지우개를 일괄 지급하도록 했으나, 급박하게 물품을 준비하는 과정에서 일부 고사장에서는 배부할 지우개 수량이 부족한 사태가 벌어졌다. 결국 감독 교사들이 현장에서 지우개를 직접 잘라 수험생들에게 나누어 주는 일까지 발생했다. 한지민 양은 "개인 지우개를 못 가져가게 해놓고 정작 시험장에서는 수량이 모자라 선생님들이 지우개를 잘라서 나눠주는 모습을 보니, 미리미리 대책이 세워지지 않았다는 것을 알 수 있었다"고 했다.이처럼 시험 직전까지 이어진 '땜질식 대책'으로 수험생과 학교 현장의 불편이 커지자, 최교진 교육부 장관은 수능 사흘 뒤인 22일 준비 과정의 혼선에 책임을 지고 사퇴했다.전문가들은 초소형 카메라, 무선 미러링, 생성형 AI가 결합한 신종 부정행위를 감독관의 육안 검사와 스티커 부착 같은 아날로그식 통제만으로 차단하는 데는 뚜렷한 한계가 있다고 지적한다. 단기적 통제로 수험생에게 부담을 전가하기보다 국가시험 보안 절차를 기술적 수준에서 재설계해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.기자가 인터뷰한 한림대 정치외교학과 장윤정 교수는 "AI가 일상화된 상황에서 모든 시험에 부정적 영향을 미치는 사례가 드러나고 있고, 학생들이 시험 과정에서 저해받지 않도록 하는 정책이 필요하다"며 "AI가 단기간에 빠르게 발전하면서 모든 분야에서 AI에 대한 규제가 이뤄지지 않고 있는 점이 가장 큰 문제"라고 짚었다.한국교원대 김성천 교수 역시 장비 고도화에 맞춘 탐지 체계 구축과 평가 제도의 근본적 개편을 주문했다. 김 교수는 "AI 스마트 안경 등 장비 고도화로 인해 부정행위 수법이 과거와 다른 차원으로 전개되고 있다"며 "이런 변수들을 고려해 부정행위를 잡기 위한 예방이나 탐지 장치의 고도화가 필요하다"고 제언했다. 이어 "과거 교육부의 입장이 AI 도입 여부를 묻는 단계였다면, 이제는 AI가 도입될 수밖에 없다는 전제 아래 이에 어떻게 대응할 것인가를 중심으로 개편 방향을 적극적으로 수립해야 한다"고 강조했다.2008년생 수험생들이 수능 전날과 시험장에서 겪은 혼선은 입시 행정과 시험 보안 체계가 기술 변화 속도를 따라가지 못한 현실을 고스란히 드러냈다. 시험 직전 준비물과 복장을 통제하는 임시방편을 넘어, 기술적 보안 역량을 체계적으로 강화하고 AI 일상화 시대에 걸맞은 평가 체제를 마련하는 것이 대학 입시의 신뢰를 회복하기 위한 과제로 남아 있다.유재혁, 김태윤 대학생기자