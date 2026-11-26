큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당은 26일 대구시의회 앞에서 기자회견을 열고 내년도 지역화폐 발행액을 2조 원으로 늘릴 것을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구시가 내년도 지역 화폐인 '대구로페이'를 올해와 마찬가지로 3000억 원을 발행하기로 하고 150억 원의 예산만 편성하자 더불어민주당 대구시당이 발행 규모를 2조 원으로 확대할 것을 촉구했다.더불어민주당 대구시당은 26일 대구시의회 앞에서 기자회견을 열고 "대구시가 편성한 내년도 예산안 규모는 12조 7000억 원으로 역대 최대 규모이지만 대구로페이 관련 시비는 올해와 같은 150억 원"이라고 말했다.민주당은 "다른 광역시 가운데는 1조 원, 2조 원씩 지역 화폐를 발행하는 곳도 있지만 대구는 시민 1인당 발행액이 광역시 가운데 최하위"라며 "내년 예산의 0.79%, 1%도 되지 않는 시비 1000억 원이면 국비를 더해 시민들이 2조 원어치 대구로페이를 10% 저렴하게 쓸 수 있다"고 주장했다.이들은 이어 "2조 원이면 시민 1인당 80만 원대 후반으로 광주와 비슷한 수준"이라며 "대형마트와 지역 밖으로 빠져나가던 돈이 대구 골목 가게로 돌아온다. 또 내년부터 지역 화폐에 투입한 시비의 20%가 보통교부세 산정 시 재정 수요에 반영되는 만큼 대구시의 실질적인 재정 부담도 일부 줄어들 것"이라고 강조했다.그러면서 "추경호 시장은 대구시 재정이 녹록지 않다고 하지만 재정이 어려울수록 국비를 끌어오는 사업을 우선해야 한다"며 "시비를 세우지 않으면 대구로 올 수 있는 국비를 신청조차 못 하게 된다"고 지적했다.민주당 대구시당은 "대구시는 행사성 예산과 효과가 불분명한 사업을 다시 검토해 대구로페이 예산을 늘릴 재원 조정 방안을 내놓으라"며 "중요한 것은 시장의 의지이다. 지금이야말로 민생 경제를 위한 논의가 필요한 시기"라며 대화를 제안했다.대구시의회를 향해서도 "내년도 예산안 심의 과정에서 지역 화폐 확대를 주요 민생 현안으로 다루고 불요불급한 예산을 삭감해 그 재원을 대구로페이로 돌리도록 시장의 증액 동의를 이끌어 내달라"며 "시민의 삶을 위해 집행부를 견제해야 할 책임을 다해 달라"고 호소했다.박형룡 민주당 대구시당위원장은 "지금 골목마다 폐업이 속출하고 있고 소상공인들은 매출이 줄어들어 그 어느 때보다 힘겨운 나날을 보내고 있다"며 "민주당의 주요 민생 정책이 지역 화폐 정책이다. 민주당 정책이면 어떻고 국민의힘 정책이면 어떤가. 민생을 살려 돈이 돌고 핏줄이 살아나도록 해야 하지 않겠느냐"고 말했다.최완식 대구시의원(더불어민주당)은 대구시가 시비 부담을 이유로 확보할 수 있는 국비마저 포기하고 있다고 주장했다. 최 의원은 "추 시장이 기획재정부 장관이던 시절 정부 예산안의 지역 화폐 국비는 2023년과 2024년 연속 0원이었다"라며 "지자체가 필요하면 지자체 돈으로 하라는 것이었는데 이제 시장이 그 지자체의 장이다. 그때 넘긴 숙제를 이제는 시장이 해야 한다"라고 요구했다.그는 "대구로페이 2조 원 발행에 필요한 시비는 이미 편성된 150억 원을 제외하면 850억 원"이라며 "행사성 예산과 관행처럼 되풀이되는 사업을 따져보면 길이 있다"고 강조했다.대구로페이 발행 확대를 요구하는 시민 청원을 준비하고 있는 대구참여연대도 추경호 시장이 후보 시절 1조 원 발행 공약을 했다며 공약을 이행할 것을 촉구했다. 이날 기자회견에 함께 참여한 강금수 대구참여연대 사무처장은 "대구로페이는 코로나19 시기에 1조 원 넘게 발행했다가 계속 떨어져 올해는 3000억 원대"라며 "민생은 더 고달픈데 정책은 거꾸로 가고 있다"고 비판했다.그는 "추 시장의 1조 원 발행 공약을 보면서 과거와 달리 정책이 바뀔 것이라고 기대했는데 취임한 지 몇 달이 지났다고 이 공약을 스스로 저버리는 것이냐"며 "대구참여연대는 대구로페이 발행 확대와 예산 증액을 촉구하는 시민 청원을 준비하고 있다"라고 밝혔다.그러면서 "이번 예산안 심의에서 1조 원 이상 발행하겠다는 결론이 나온다면 운동을 유보할 수 있지만, 그렇지 않다면 시민들의 아우성을 모아 시민들의 행동으로 이 운동을 전개할 것"이라고 말했다.