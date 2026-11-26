큰사진보기 ▲부산시교육청. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

부산교사노동조합은 부산시교육청이 악의적 아동학대 신고와 반복적인 민원 제기로 교육활동을 침해한 학부모를 교육감 명의로 고발한 데 대해 환영 입장을 밝혔다. 노조는 "악성 민원과 아동학대 신고를 무기처럼 휘두르는 행태는 명백한 범죄"라며 이를 바로잡아야 한다고 호소했다.26일 김석준 부산시교육감은 부산 남부경찰서에 부산 남구 ㄱ초등학교의 한 학부모를 무고 혐의로 고발했다. 교사의 교육활동을 침해하는 행위가 계속된다고 판단한 시교육청은 교육감 차원에서 법적 대응에 들어갔다.시교육청에 따르면, 이 사건은 해당 학부모의 자녀가 2024년 여러 학생에게 학교폭력을 행사해 관련 처분을 받으면서 시작됐다. 이후 이 학부모는 담임교사의 평소 생활지도와 학교폭력 사안 조사 과정 등에 이의를 제기하며 반복적으로 민원을 넣었다.급기야 교사를 아동학대로 신고하는 일까지 벌어져 정상적인 교육활동에 차질을 빚었다. 불기소 처분을 받았지만, 교사는 상당 기간 심리적 고통에 시달려야 했다. 이 논란은 방송을 통해 알려지기도 했다. SBS <그것이 알고 싶다>는 지난 7월 '참교육과 시한폭탄 - 지금 우리 학교는' 편에서 이 사안을 자세히 다뤘다.김 교육감은 이번 고발로 선을 넘은 행위를 가만히 보고 있지 않겠단 태도다. 현장 교사들로 이루어진 부산교사노조는 공개 입장문으로 이를 반겼다. 노조는 해당 학부모가 언론 인터뷰에서조차 "'선생을 조지고 싶다'는 섬뜩한 막말"을 했다며 전형적인 교권 침해 사례로 규정했다.이런 상황에서 교육청이 강경 대응에 나선 것을 무너진 공교육 바로 세우기로 풀이했다. 노조는 시교육청 차원 해법을 지속해서 촉구해왔다는 점에서도 의미를 부여했다. 그러나 고발로 끝나선 안 된다고 했다. 곳곳에서 비슷한 일이 벌어지고 있다고 지적한 노조는 악성 민원 무관용 원칙 적용, 유명무실한 민원대응팀 전면 재점검 필요성 등을 다시 한번 언급했다.교사를 상대로 한 악성 민원에 교육감이 대처해야 한다는 목소리는 다른 지역에서도 확인된다. 지난달 28일 강삼영 강원도교육감이 교사에게 반복적으로 민원을 제기하고 온라인에 비방·협박성 글을 올린 학부모를 형사 고발하자 전국교직원노동조합 강원지부가 환영 성명을 냈다.한편, 정부도 제도 마련에 나섰다. 관련 문제 제기가 이어지자 교육부는 이날 관계부처와 함께 '교원 대상 무고성 아동학대 신고 제도개선 방안'을 발표했다. 정서적 아동학대의 기준을 구체화하고, '혐의 없음'이 명백한 사건은 신속히 종결하겠다는 게 골자다. 교원 보호·지원 책임 강화도 강조했다.교원단체들은 정부의 방향을 긍정적으로 평가하면서 추가적 해법을 압박하는 모양새다. 전교조와 한국교원단체총연합회(교총) 등은 교육당국이 교원의 교육활동 관련 소송을 책임지는 국가책임제 법제화 등을 공개적으로 요구했다.