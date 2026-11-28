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큰사진보기 ▲AI로 만든 연하장생성형 AI(제미나이)로 만든 연하장 예시. 화려한 캘리그라피와 그라데이션, 캐릭터가 한 화면에 가득하다. ⓒ 정누리 관련사진보기

큰사진보기 ▲배달앱에서 찍은 여러 가게들의 메뉴 사진들 ⓒ 정누리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오리 떼와 바게트 든 남자인스타그램에서 본 AI 애니메이션 릴스. 바게트를 든 남자를 오리 떼가 둘러싼다. ⓒ 인스타그램 화면 캡처 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI 티 없애는 리얼리즘 가이드'AI 티 없애는 리얼리즘 가이드' 영상의 한 장면. 번들거리는 피부의 AI 캐릭터가 성형외과를 찾은 듯한 설정이다. ⓒ 인스타그램 화면 캡처 관련사진보기

요즘은 온 세상이 실크스크린 같다. 같은 판에 찍어낸 듯 무엇이든 똑같은 취향의 결과물이 쏟아져 나온다. 만드는 사람은 각기 다른데 어찌나 작품은 하나같이 판박이인지. 음식점 메뉴판도, 모바일 연하장도, 공공기관 홍보물도 모두 비슷한 형식과 이미지를 띤다. 화려한 캘리그라피와 꽉 채운 그라데이션, 매끈한 질감과 조명, 굳이 들어가지 않아도 될 일러스트 캐릭터까지. 마치 '네모의 꿈'처럼 모든 것이 반듯하고 말끔한 세상에 사는 기분이 든다.하루는 QR코드가 담긴 행사 초대장이 모바일로 왔다. 깔끔한 디자인에 '오' 소리가 절로 나왔지만, 이내 대문짝만한 오류가 눈에 띄었다. "QR을 눌러주세요"에서 '눌' 자의 획이 엉뚱하게 삐져나와 있었다. 예전 같았으면 오타가 좀 있어도 직접 애써 만들었을 테니 거슬리지 않았을 것이다. 하지만 고급스러운 이미지 속에 뜬금없는 오류가 섞여 있으니, 검수조차 하지 않은 무성의함에 실망감이 앞섰다. 포토샵으로 조금만 지우면 될 것을.배달앱 속 음식점 메뉴판을 볼 때도 마음이 불편하다. 맛있어서 자주 찾던 식당을 눌렀다. 메뉴 사진이 모두 AI로 바뀐 듯했다. 사장님이야 신기술이 신기해서 써보신 것일 테지만, 난 그 전의 백열등 밑에서 찍은 쭈꾸미 볶음이 훨 좋았는데 말이다. 괜히 손님들에게 선입견을 주지는 않을까 오지랖이면서도 걱정이 앞섰다.공공기관 홍보물은 또 어떤가. 정보를 충실히 전달하는 것이 본질일 텐데, 뜬금없이 활짝 웃고 있는 인물 일러스트가 들어가있다. 이런 생각이 든다. 'AI가 없었다면 굳이 여기에 캐릭터를 넣었을까?' 굳이 필요 없는 요소를 과하게 끼워 넣는 요즘의 생성형 디자인은 마치 조미료를 과하게 친 음식을 먹는 듯한 기분이 들게 한다.이렇게 세상이 과하게 화려해진 것이 오직 AI만의 문제일까. 나는 사용자의 태도에 주목하고 싶다. AI는 방대한 데이터를 바탕으로 늘 평균값을 내놓으려 한다. 매끄럽고 화려한 이미지가 나오는 것도 가장 많은 사람이 무난하게 선호하는 값이기 때문이다. 결국 문제는 사용자의 성의에 있다. 하다못해 내가 어떤 디자인을 원하는지, 어떤 레퍼런스를 참고할지, 어느 부분을 수정해야 할지 조금만 고민해서 지시했다면 그런 천편일률적인 결과는 나오지 않았을 것이다.나 역시 한때 AI로 직접 영상을 만들어 납품하던 시절이 있다. 그래서 성의를 넣는 것이 생각보다 어려운 일이라는 것은 잘 안다. 실존 모델이라면 "오른손으로 식빵을 잘라주세요" 한 마디면 끝날 일도 AI는 고집스럽게 왼손을 쓰려한다. 때문에 마음에 들지 않는 부분은 영상을 잘라내고 그 장면만 포토샵으로 수정해 다시 끼워 넣기도 했다. 결국 1분짜리 영상 하나에 밤을 꼬박 새우고 나면, 이럴 거면 AI가 도대체 뭐가 편하냐는 생각만 들었다.그럼에도 누군가 "딸깍 누르면 되는 것 아니에요?"라고 말할 때면 딱히 기분이 나쁘지 않았다. 내 영상의 발상과 연출은 결코 '딸깍' 한 번으로 나올 수 없는 결과물이라고 굳게 믿고 있었기 때문이다.그렇기에 이토록 무분별하게 화려한 시대 속에서도 공을 들인 창작물은 빛을 발한다. 내게도 인상 깊게 남은 AI 콘텐츠가 두 편 있다. 하나는 인스타그램에서 우연히 본 릴스였다.어디선가 오리 한 마리가 튀어나와 남자의 뒤꽁무니를 졸졸 따라다니더니, 이윽고 100마리가 넘는 오리 떼가 그를 둘러싸는 장면이었다. 알고 보니 남자의 가방 속 바게트를 노리고 따라온 것이었고, 그가 빵을 던져주며 끝나는 짧은 애니메이션이었다.유화풍의 색채와 익살스러운 전개에 매력을 느낀 건 나뿐만이 아니었는지, 댓글 창은 칭찬과 함께 제작법을 묻는 질문으로 가득했다.국내 콘텐츠도 마찬가지다. 우연히 알고리즘에 뜬 'AI 티 없애는 리얼리즘 가이드' 영상은 단순히 프롬프트를 나열하는 대신, 각 명령어가 어떻게 적용되는지 애니메이션으로 직접 보여주었다. 흔히 쓰는 '4K, Ultra Realistic' 대신 모공, 잔주름, 솜털을 넣고 조명은 창가 자연광 하나만 쓰라는 식이었다. 스토리도 재밌다.인위적인 재질의 AI 캐릭터가 사람이 되고 싶어 성형외과를 찾은 듯한 장면이었다. 실시간으로 바뀌는 프롬프트에 따라 실제 사람처럼 변하는 과정 자체가 큰 재미를 주었다.결국 AI가 아무 생각 없이 찍어내는 콘텐츠를 줄이는 방법은 오로지 사람의 생각을 채워넣는 것에 있다. AI의 무난함에 대적하는 것은 사람만이 가지고 있는 '일탈'이다. AI는 평균값을 내려고 최선을 다 하지만, 사람은 늘 그 귀퉁이에 서서 독특한 행동을 할 수 있다. AI는 모든 문제를 해결해야 하는 과제로 보지만, 사람은 그 문제 자체를 가만히 내버려두기도 한다. 다 먹고 남은 고기를 버려놓고는 '우연하게' 육포를 발견해낸 원시인처럼 말이다.여유와 돌발 행동은 인간만이 가질 수 있는 태도다. 평균값을 최선으로 여기는 AI의 약점을 파고드는 힘은, 결국 "난 그렇게 생각 안 하는데"라고 삐딱하게 묻는 태도다.우리는 너무 쉽게 낙담하고 있는지도 모른다. 세상이 완전히 AI 슬롭에 점령당했다고 말이다. 일상을 보물처럼 쌓아두던 블로그는 이모지와 개조식 번호 투성이고, 메뉴판은 음식을 보라는 건지 그림을 보라는 건지 헷갈리며, 엘리베이터 안내문은 또 왜 이리 화려한지 모르겠다.하지만 아버지 말씀에 따르면 90년대 포토샵이 처음 퍼졌을 때도 온 동네 전단지가 무지개색 그라데이션과 입체 글자로 도배되어 눈이 아플 지경이었다고 한다. 신기술이 나오면 누구나 한 번씩 써보는 과도기는 예전에도 있던 일이다.나는 우리가 더 큰 발전을 앞두고 잠시 골짜기에 머물러 있다고 생각한다. 사실 실크스크린의 진짜 매력은 똑같이 찍어내는 데 있지 않다. 같은 판을 쓰더라도 잉크를 미는 힘과 판이 미세하게 어긋나는 찰나에 따라 그 맛이 조금씩 달라지는 데 묘미가 있다. AI도 마찬가지다.인공지능의 기본값에 끌려가지 않고, 어떻게든 나의 감각을 일탈시키려는 줄다리기. 그 미묘한 대결 속에서 진정한 결과물이 나온다. 그때가 오면 우리는 지금 온 세상을 뒤덮고 있는 엉성한 AI 콘텐츠들을 한낱 해프닝으로 웃어넘길 수 있으리라.