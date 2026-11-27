큰사진보기 ▲'돈 봉투 수수 의혹'과 공직선거법 위반 등의 혐의로 기소된 정우택 전 국회부의장에 대한 1심 선고가 내년으로 미뤄졌다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

'돈 봉투 수수 의혹'과 공직선거법 위반 등의 혐의로 기소된 정우택 전 국회부의장에 대한 1심 선고가 내년으로 미뤄졌다.26일 청주지법 형사합의22부(한상원 부장판사)에서 열릴 예정이였던 정 전 부의장 등 피고인 6명에 대한 선고공판이 열리지 않은 것으로 확인됐다.취재결과 정 전 부의장 등에 관련된 관련 기일이 내년 1월 14일로 연기된 것으로 나타났다.선고기일 변경에 대한 구체적인 사유는 공식적으로 확인되지 않았다.앞서 정 전 부의장은 2022년 3월부터 약 7개월간 지역 카페업자로부터 상수원보호구역 내 영업 규제 완화 청탁과 함께 현금과 향응 등 약 740만 원 상당의 금품을 수수한 혐의(특가법상 알선수재·정치자금법 위반·공직선거법 위반)와 의혹을 보도한 기자를 허위사실 유포로 고소한 혐의(무고)로 재판에 넘겨졌다.검찰은 지난 9월 8일 열린 결심공판에서 정 전 부의장에게 징역 3년과 벌금 1500만 원, 추징금 740만 원을 구형했다.정 전 부의장 측은 돈 봉투를 곧바로 돌려주었다며 혐의를 전면 부인해 왔다.한편 제22대 총선 경선 과정에서 카페업자에게 CCTV 영상 제보를 사주한 혐의 등으로 함께 기소된 윤갑근 전 국민의힘 충북도당위원장과 이필용 전 음성군수 등 관련 피고인들에 대한 선고 역시 내년 1월 14일 함께 진행될 예정이다.