큰사진보기 ▲경기도 의왕시, 기후에너지환경부 장관상 수상, 왼쪽에서 5번째 김성제 의왕시장. ⓒ 의왕시 관련사진보기

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경기도 의왕시가 '현대로템(주)'과 함께 추진한 포일 습지 생태복원 사업이'제26회 자연환경 대상 공모전'에서 최우수상 사례에 선정, 의왕시가 기후에너지환경부 장관상을 받았다. 생태적 가치와 실질적인 복원 성과를 인정받아 최우수상의 영예를 안았다고 한다.26일 의왕시에 따르면, '포일 습지 맹꽁이 서식처 복원'은 포일동 679-10번지 일원 포일 습지의 자연환경을 보전하고 생태적 기능을 회복하기 위해 추진한 사업이다. 의왕시가 사업을 시행하고 ㈜제일엔지니어링 종합 건축사사무소가 설계와 시공에 참여했다. 습지 환경을 개선하고 멸종위기 맹꽁이를 비롯한 다양한 생물의 서식 기반을 회복하는 데 중점을 두고 복원 사업을 추진했다는 게 의왕시 관계자 설명이다.또한 현대로템(주)이 참여한 민관협력 사례라는 점에서 큰 의미가 있다. 공공과 민간이 협력해 생태 자원을 보존하고 생물 다양성 증진이라는 공동의 목표를 실현, 기업의 환경적 책임과 생태계 보전을 연계한 지속 가능한 협력 모델을 제시했다는 평가를 받았다고 한다.이번 수상과 관련해 김성제 시장은 "소중한 생태 자원인 포일 습지를 보전하고 맹꽁이의 서식 환경을 회복하기 위해 민관이 꾸준히 노력해 온 결실"이라며 "앞으로도 생물 다양성 보전과 생태계 복원 사업을 적극 추진해 자연과 사람이 조화롭게 공존하는 지속 가능한 생태도시 의왕을 만들어 나가겠다"는 포부를 밝혔다.