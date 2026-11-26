큰사진보기 ▲대전테크노파크(원장 박민범·대전TP)는 지난 24~25일 싱가포르에서 연구협력 세미나와 비즈니스 상담회를 개최했다. ⓒ 대전TP 관련사진보기

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대전테크노파크가 싱가포르 연구기관과 합성생물학 분야 협력을 논의하고, 지역 바이오기업의 동남아 시장 진출을 위한 비즈니스 상담회를 열었다.대전테크노파크(원장 박민범·이하 대전TP)는 지난 24~25일 싱가포르에서 연구협력 세미나와 비즈니스 상담회를 개최했다고 26일 밝혔다. 지난해 11월 싱가포르 국립대학교와 체결한 업무협약의 후속 프로그램이다.이번 행사에는 대전TP와 한국생명공학연구원, 합성생물학 기반 첨단 바이오제조 글로벌 혁신특구 참여기업인 에이투젠·셀라피바이오·카보엑스퍼트 등 3개사가 참여했다.24일에는 싱가포르 국립대 내 국립합성생물학연구센터에서 공동연구 협력 세미나를 열었다. 싱가포르 국립대와 과학기술청 산하 식품생명공학혁신연구소 등과 진행 중인 공동연구 현황을 공유하고 추가 협력 과제를 논의했다.25일에는 '2026 한싱가포르 합성생물학 비즈니스 매칭 및 세미나'를 통해 현지 시장 진출 전략을 살피고 기업별 맞춤형 상담을 진행했다. 참여기업들은 현지 유통·브랜드 기업, 바이오 소재 개발기업, 투자·사업개발 전문가들과 만나 제품 수출과 원료 공급, 공동개발·기술검증(PoC) 등의 협력 가능성을 타진했다.기업별로 에이투젠은 프로바이오틱스 기반 건강기능식품의 현지 유통 파트너 발굴을, 셀라피바이오는 배양육용 성장인자와 기능성 소재의 원료 공급·유통 협력을 논의했다. 카보엑스퍼트는 기능성 화장품 원료 공급과 더마케어 제품의 현지 유통 확대 방안을 모색했다.박민범 대전TP 원장은 "참여기업들이 현지에서 논의 된 결과를 바탕으로 실질적인 수출 성과를 창출할 수 있도록 후속 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.