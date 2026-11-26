큰사진보기 ▲6일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 '윤석열 정권 검찰청·국가정보원·감사원 등의 조작수사·조작기소 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안 수정안'이 재석 의원 168명 중 찬성 167명, 반대 1명으로 가결됐다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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더불어민주당과 조국혁신당이 26일 '조작기소 특검' 후보로 각각 검사 출신 이임성 변호사와 판사 출신 이정훈 변호사를 추천했다. 국민의힘은 특검법에 반대하며 후보를 내지 않았다. 이에 따라 이재명 대통령은 두 후보 가운데 한 명을 특별검사로 임명하게 된다.전은수 민주당 원내대변인은 이날 오후 국회 소통관 브리핑을 통해 "윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특별검사' 후보로 이임성 변호사를 추천하기로 했다"고 밝혔다.이 변호사는 1989년 제31회 사법시험(사법연수원 21기)에 합격했다. 서울중앙지검 부부장검사, 의정부지검 부장검사 등을 지냈고 2009년부터 변호사로 일하고 있다. 경기북부지방변호사회 회장과 대한변호사협회 총회 의장을 각각 두 차례 맡았고, 현재 법조윤리협의회 위원장이다.전 원내대변인은 이 변호사를 "수사 현장을 직접 경험한 법조인"이라고 소개하며 "법조계 안팎에서 쌓아 온 두터운 신망과 균형 감각은 특검 수사의 공정성과 신뢰를 담보하는 든든한 바탕이 될 것"이라고 말했다.이어 "검찰이 주어진 권력을 정치적 목적으로 휘두르고, 없는 죄를 만들어 기소했다면 이는 민주주의와 법치의 근간을 흔드는 중대한 범죄"라며 "특검이 어떤 외압이나 정치적 이해관계에도 흔들리지 않고, 공정하고 엄정하게 수사해 주기를 바란다"고 덧붙였다.조국혁신당은 대변인실 공지를 통해 이정훈 변호사(사법연수원 31기)를 특검 후보로 추천했다고 밝혔다. 이 변호사는 20년간 법관으로 일하며 서울중앙지법, 서울행정법원, 서울고법, 대법원 등에서 근무했다.혁신당은 이 변호사가 "국가권력 행사의 적정성과 공직자의 법적 책임을 다루어 온 재판 경험을 폭넓게 갖추고 있다"고 설명했다.이어 "특별검사의 수사는 예단에서 출발해서도, 미리 정해진 결론을 향해서도 안 된다"며 "법이 권력의 도구가 아니라 권력을 통제하는 규범으로 기능하고, 국가의 형벌권이 국민의 기본권을 침해하는 수단으로 전락하지 않도록 하는 것이 이번 특별검사가 지향해야 할 헌법적 가치"라고 강조했다.국민의힘은 이날까지인 추천 시한에도 후보를 내지 않았다. 정점식 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "누차 밝혔지만 (특검 후보자를) 추천하지 않을 것"이라며 "이미 결론이 정해진 사기 도박판에 들어갈 이유가 없다"고 말했다. 두 당이 추천할 후보자를 두고도 "공범이 되고자 한다면 말리지는 않겠다. 그러나 법의 심판을 피할 수는 없을 것"이라고 했다.조작기소 특검법(윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등 국가기관의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률)에 따르면, 대통령은 추천받은 날부터 3일 안에 이 가운데 1명을 임명해야 한다. 기한 안에 임명하지 않으면 후보 중 연장자가 임명된다.특검은 준비 기간 20일을 포함해 최장 200일 동안 수사할 수 있고, 특검보·파견검사·특별수사관 등 최대 309명을 둘 수 있다. 수사 대상은 대장동·위례신도시·백현동 개발 의혹, 쌍방울 대북송금 등 이 대통령 관련 사건 6건을 포함한 12건이다.국민의힘은 이 대통령 관련 사건을 수사하는 특검을 여당이 추천하고 대통령이 임명하는 구조가 '이해충돌'이라고 비판해 왔다. 지난 23일 국민의힘 의원들은 특검법 가결 선포가 무효라며 헌법재판소에 서영교 법사위원장과 조정식 국회의장을 상대로 권한쟁의심판을 청구한 바 있다.