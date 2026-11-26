▲노조(민주노총 의료연대본부 울산대학교병원분회)가 진보당 전종덕 의원, 윤종오 의원의 도움으로 26일 국회 소통관에서 '울산대병원 파행운영을 규탄한다'는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 민주노총 울산본부 관련사진보기