울산광역시 유일의 대학병원인 울산대병원의 간호간병통합서비스 병동 축소로 어려움을 호소하는 울산대병원 간호사들의 목소리가 국회에서도 퍼졌다.
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노조(민주노총 의료연대본부 울산대학교병원분회)가 진보당 전종덕 의원, 윤종오 의원의 도움으로 26일 국회 소통관에서 '울산대병원 파행운영을 규탄한다'는 기자회견을 열고 간호간병통합서비스 병동 복구 등을 요구했다.
이날 간호사들은 "울산대병원은 울산지역의 유일한 상급종합병원임과 동시에 권역책임의료기관임에도 불구하고 의료기관 본연의 목적인 환자 건강 수호가 아닌 병원의 수익확대를 위해 각종 파행운영을 일삼고 있다"고 주장했다.
이들이 내세운 파행운영은 ▲간호간병통합병동 축소(2021년 17병동 -> 2026년 10병동) ▲정규직 업무를 비정규직으로 전환 ▲업무의 전문성을 훼손하는 병동보조업무와 미화 업무 혼합 ▲병동보조인력 상주 근무 폐지, 콜제로 변경 ▲보안업무 외주화이다.
기자회견에 참여한 박경득 의료연대본부장은 "울산대병원이 가진 지위와 역할 때문에 많은 정부 예산 지원과 건강보험 재정 지원을 받고 있는데도 불구하고 공적 역할을 방기하는 병원의 행태가 해가 갈수록 심각해지고 있다"고 지적했다.
이어 "울산대병원의 당기순이익은 2021년에는 552억, 2022년 538억, 2024년 355억, 2025년에는 무려 1103억 원으로 추정된다"며 "하지만 병원이 적자를 면하기 위해서가 아니라 더 많은 돈을 벌기 위해 환자와 가족들에게 하루 14만 원의 간병비 부담을 떠넘기고 있다"고 간호간병통합병동 축소를 지적했다.
이날 회견에서는 울산대병원을 이용하는 보호자의 목소리도 전달됐다. 울산대병원 김신영 간호사가 대독한 보호자의 편지에는 "아버지의 눈 수술을 위해 3일간 입원했을 때, 간호사는 물론 조무사 선생님들까지 수시로 병실을 순회하며 아버지께서 불편한 곳은 없는지 아프지는 않으신지 살펴주셨다"며 "덕분에 직장 생활을 하는 저는 간병인을 구하거나 휴가를 내지 않고 안심하며 아버지를 병원에 모실 수 있었고 아버지 또한 편하게 치료받았다"는 간호간병통합병동 사례가 소개됐다.
이어 "반면 동생이 디스크 수술로 일반병동에 입원했을 때는 간호사 선생님들이 쉴 틈 없이 바빠 보였고 정해진 시간 외에는 환자를 살펴보기조차 어려워 보였다"며 "수술 후 거동이 불편한 동생에게는 보호자나 간병인이 반드시 상주해야 했지만 간병인을 구하기 어려워 결국 휴가를 내고 나와 가족이 직접 곁을 지켜야 했다"며 두 병동을 이용한 경험을 비교해 말했다.
오다혜 울산대병원분회장은 "병원이 환자의 치료와 생명을 최우선으로 하지 않고 이윤 추구를 목적으로 운영된다면 어떻게 변하는지, 지금 울산대병원을 보면 알 수 있다"며 "경영 컨설팅의 시작으로 2024년 병원장 취임 이후 이러한 수익 중심 경영은 더욱 노골적으로 드러나고 있다"고 지적했다.
울산대병원 이민규, 김은희 부분회장은 기자회견문을 통해 ▲돈벌이 경영 중단, 지역 필수의료 확대 ▲간호간병통합서비스병동 축소와 인력감축 중단, 적정인력 확보 ▲정규직 업무 외주화와 직종 간 업무 경계 붕괴 중단 ▲성과와 수익이 아닌 환자 안전과 노동자의 존엄을 중심에 둔 경영 전환을 요구하며 울산대병원이 책임을 다할 때까지 끝까지 투쟁할 것을 결의했다.
울산대병원 "필수적인 의료 조정 과정 노조와 소통할 것"
한편 이같은 간호사들의 항변에 울산대병원은 입장문을 내고 "간호간병통합서비스 병동 개편은 정부의 정책 방향과 상급 종합병원 구조 전환 지원사업에 따라 환자의 중증도와 질환별 특성에 맞춰 병상을 효율적으로 재배치하는 필수적인 의료 조정 과정"이라며 "보조원 업무의 콜제 전환은 보조원 인력을 줄이는 것이 아니라 현장의 업무 불균형을 해소하고 두터운 환자 안전망을 구축하려는 조치로 현재 검토 중"이라고 밝힌 바 있다.
또한 "울산대병원은 지역을 대표하는 의료기관으로서 시민의 건강권을 지키는 책임을 결코 가볍게 여기지 않으며 흔들림 없이 병원 인력 운영 체계 개편을 완수할 것"이라며 "아울러 노조와의 진정성 있는 소통과 병원의 미래 발전을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.