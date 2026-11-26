큰사진보기 ▲경기도는 올해 기본형 공익직불금 1866억원을 도내 농업인들에게 지급한다고 26일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기도가 농자재 가격 상승과 기후변화 등으로 어려움을 겪는 농업인들의 경영 부담을 줄이고 안정적인 영농활동을 지원하기 위해 기본형 공익직불금 지급에 나선다.경기도는 올해 기본형 공익직불금 1866억 원을 도내 농업인들에게 지급한다고 26일 밝혔다.올해 지급 규모는 총 12만 7000건, 1866억 원으로 지난해보다 지급 건수는 2700건, 지급액은 7억5000만원 증가했다.유형별로는 소농직불금 4만6000건에 593억 원, 면적직불금 8만1000건에 1273억 원이 각각 지급될 예정이다.특히 올해는 면적직불금 지급 요건 중 농업외 소득 기준이 기존 3700만 원에서 4700만 원으로 완화되면서 지원 대상이 확대됐다.경기도는 이번 제도 개선을 통해 기존 소득 기준으로 직불금을 받지 못했던 농업인들에게도 지원 기회가 확대될 것으로 기대하고 있다.기본형 공익직불금은 소농직불금과 면적직불금으로 구분된다.소농직불금은 지급 요건을 충족한 농가에 농가당 130만 원을 지급하며, 면적직불금은 농업진흥지역 여부와 농지 면적, 논·밭 구분 등에 따라 1ha당 136만 원에서 215만 원까지 차등 지급한다.박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "올 한 해 농자재 가격 상승과 기후변화 등 어려운 영농 여건 속에서도 우리 농업과 농촌을 지켜주신 농업인 여러분께 감사드린다"며 "한해를 마무리하며 공익직불금이 농업인들에게 조금이나마 힘이 되고, 내년 농사 준비에 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.올해 기본형 공익직불금은 이달 말부터 12월까지 시군별 일정에 따라 순차적으로 지급될 예정이다.