큰사진보기 ▲박규환 더불어민주당 전 최고위원. ⓒ 아시아포럼21 관련사진보기

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박규환 전 더불어민주당 최고위원(경북 영주·영양·봉화 지역위원장)이 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련 "탄핵 사유는 넘쳐난다"며 직무정지는 물론 파면 결정까지 받아내야 한다고 강조했다.26일 대구아트파크에서 열린 대구경북 중견언론인 모임인 '아시아포럼21' 초청 정책토론회에 참석한 박 전 최고위원은 민주당의 조 대법원장 탄핵 추진에 대해 "민주당 안에서는 오래전부터 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다는 주장과 기류가 상존해 왔다"며 "대법원장 탄핵이라는 사안 자체가 워낙 중차대한 만큼 당 내부 의견 조정이 쉽지 않았지만 최근 의견 통일이 이뤄졌다"고 설명했다.박 전 최고위원은 조 대법원장의 탄핵 사유로 12·3 비상계엄 당시 태도와 지난해 대통령선거를 앞두고 이뤄진 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송 판결, 최근 대법관 임명 제청 과정 등을 꼽았다.그는 조 대법원장이 비상계엄 당시 헌법기관의 수장으로서 제 역할을 하지 않았다며 이 대통령에 대한 파기환송 판결 역시 국민 주권에 도전한 중대한 위헌 행위라고 주장했다.박 전 최고위원은 "헌법기관을 구성할 의무를 방기하는 행태라든가 최근에도 재판 절차 등을 본인 의지에 따라 지휘하는 모습 등 위헌·위법 사항들이 차곡차곡 누적돼 왔다"며 "일각에서 많은 우려를 하고 계시지만 오히려 국민 주권이라는 원칙에 부응해 사법권 독립을 제대로 실현하도록 지원하고 응원하는 과정의 하나로 이해해 주시면 좋겠다"고 말했다.탄핵 추진의 실질적인 목적이 조 대법원장 직무정지에 있는 것 아니냐는 지적에는 "탄핵을 하는 것은 탄핵을 위해서이고 파면 결정을 꼭 받아내야겠다는 의지는 확고하다"면서도 "직무정지도 필요하다"고 답했다.박 전 최고위원은 "조 대법원장이 선거법에 6·3·3 원칙(1심 6개월, 2·3심 각 3개월)을 적용한다는 미명 하에 이재명 재판에서 빠르게 파기환송한 적 있지 않느냐"며 "그런데 내란 청산을 위해 특별법에 6·3·3 원칙이 적용돼 있음에도 제대로 지켜지지 않고 있다"고 지적했다.그러면서 "대통령 탄핵을 한 번 겪고 나니 국민들의 주권 의식이 상당 부분 성장했다"며 "법관도 국민들의 위임에 의해 권력을 행사하고 있기 때문에 이번 대법원장 탄핵은 꼭 필요하지 않나 싶다"고 덧붙였다. 탄핵에 부정적인 대구경북 여론에 대해서는 주민들과 대화하고 소통해 탄핵의 당위성을 공유하겠다고 밝혔다.박 전 최고위원은 무산된 대구경북 행정통합과 관련 논의를 재개해 늦어도 2030년 지방선거까지 완료해야 한다고 주장했다. 그는 또 농어촌 기본소득 사업 확대에 소극적인 이철우 경북도지사에 대해서는 강하게 비판했다.박 전 최고위원은 지방에도 수도권에 버금가는 자생력과 경쟁력을 갖춘 경제·행정 거점을 마련하겠다는 이재명 정부의 국정 철학에 부응하고 지방소멸 위기에 대응하기 위해 행정통합이 필요하다고 강조했다. 하지만 지난 지방선거를 앞두고 행정통합이 무산된 책임은 국민의힘에 돌렸다.그는 "지난 2월쯤 들어와서 느닷없이 국민의힘 쪽에서 속도 조절을 하기 시작했고 내부 분열과 갈등 양상이 나타났다"며 "통합하면 경북의 도의원 자리가 줄어드는 것 아닌가 하는 문제가 제일 컸다고 본다. 결정적으로는 도지사 자리 하나 줄어들고 도의회 의장 자리가 줄어드는 것도 컸다고 본다"고 말했다.이어 "당시 요구했던 특례 조항 중에는 주 52시간 노동시간 제한을 없애달라거나 최저임금법 적용을 제외해 달라거나 의료·보육 영리화를 허용해 달라는 것도 있었다"며 "이런 요구를 들어주지 않기 때문에 통합에 응할 수 없다는 것은 정당한 이유가 될 수 없다. 국민의힘 내부의 정파적 욕심과 이해관계가 통합을 가로막은 결정적인 장애 요인이라고 생각한다"고 지적했다.박 전 최고위원은 "당시 국민의힘이 행정통합에 진심이었다면 지금이야말로 다시 통합 논의를 시작해 빠르면 2028년 총선과 함께, 늦어도 2030년 지방선거에서는 통합을 완료할 수 있도록 준비해야 한다"며 "행정통합은 단순히 체격과 체급만 늘리는 통합이 아니라 체질을 개선하고 체력을 키우는 통합이어야 한다"고 강조했다.경북 북부권의 소외 우려와 관련해 그는 통합특별법에 낙후·취약지역에 대한 실효성 있는 특례를 명시해야 한다고 밝혔다. 북부권에 대한 일정 규모 이상의 재정 투입을 특별법으로 보장하고, 정부 특별지원금의 사용 방안도 구체적으로 규정해 통합 이후에도 행·재정적 지원이 지속될 수 있다는 확신을 주민들에게 줘야 한다는 것이다.박 전 최고위원은 이재명 대통령 임기 내 경북의 농어촌 기본소득 사업을 확대하겠다는 뜻도 밝혔다. 현재 영양군과 청송군에서 시행 중인 농어촌 기본소득 시범사업이 인구 유입과 지역경제 활성화 효과를 보이고 있는 만큼 사업을 확대해 농촌소멸을 막고 지역 활력을 높이겠다는 것이다.그는 최근 경북도가 도비 부담을 이유로 일부 기초자치단체의 사업 공모 참여를 제한한 데 대해선 강한 불만을 드러냈다.박 전 최고위원은 "이번에 이철우 지사가 도비 확보에 대한 확약서를 써주지 않아 나머지 군들이 전부 신청하려 했지만 신청하지 못하고 유일하게 봉화군만 신청할 수 있었다"며 "봉화군도 응모 마지막 날에야 확약서에 직인을 찍어주는 바람에 도의회 의장 직인을 받을 시간이 없어 감점 대상이 되는 상황이었다. 경북지사가 매우 부당한 행정행위를 했다고 본다"고 비판했다.이어 "경상북도에 대해서는 강력한 페널티가 주어져야 한다고 생각한다"며 "시군에서 절실하게 추진하고 있는 사업에 대해 이재명표 기본소득이라는 이유로 어깃장을 놓는 것은 대단히 바람직하지 못하다. 앞으로 그 부분은 시정해 나가야 한다"고 덧붙였다.그는 이철우 지사가 도비 부담을 이유로 든 것과 관련 경북도의 재정 부담을 줄이기 위해 국비 부담 비중을 높이는 방안을 추진해야 한다는 입장도 밝혔다.박 전 최고위원은 "내년부터 국가 차원에서도 예산을 늘려 도비 부담보다 국비 부담액을 더 늘려가는 방식으로 추진할 예정"이라며 "정부와 당 차원에서 그런 작업을 해나갈 것"이라고 말했다.민주당 내부에서 불거진 신천지 당원 가입 논란과 최민희 최고위원 징계 문제에 대해서도 소신을 밝혔다.박 전 최고위원은 당내 갈등의 촉발점으로 지난 전당대회 과정에서 김민석 당시 당대표 후보가 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 꼽았다. 이재명 정부가 출범한 지 1년여밖에 되지 않은 시점에 상대 후보에게 반명이라는 낙인을 찍고, 외부 종교세력과 연계해 경선 결과를 왜곡하려 한다는 의혹까지 제기한 것이 당내 갈등을 격화시켰다는 설명이다.그는 "민주당에 3자 비밀연합 같은 것은 애당초 없었다. 김민석 대표도 비공개 의원총회에서 관련 증거를 찾지 못했다고 했고 저 또한 TF 조사 자료를 다 열람해 봤다"며 "신천지 신도가 민주당원으로 있는 것은 사실이지만 특정 시기에 집단으로 가입한 것도 아니고, 민주당 안에서 조직적으로 활동했다는 증거도 단 하나 발견된 게 없다"고 주장했다.이어 "특정 세력이나 후보가 신천지와 연계해 당헌·당규를 위반하거나 불법적인 활동을 한 적이 없었다"며 "지금까지 그런 주장을 지속해서 펼쳐온 분들이 적어도 당원들 앞에서 공개적으로 뚜렷하게 제대로 된 사과를 해야 한다. 거기서 문제 해결의 시작이 이뤄질 수 있다"고 강조했다.반면 최 최고위원의 징계 논란에 대해서는 신천지 논란과 별개의 사안으로 봐야 한다고 선을 그었다. 비공개 당원 간담회에서 나온 발언은 기억의 착오에 따른 말실수인 만큼 징계까지 하는 것은 과하다는 입장이다.박 전 최고위원은 "최 최고위원이 이재명 대통령과 관련해 한 발언은 집중력이 흐려져서 나오는 실수라고 본다"며 "그런 착오는 그냥 정신 차리라고 하고 끝낼 문제이지 그것을 가지고 징계한다는 것은 과하다"고 주장했다.그는 "최민희 의원 사건은 비유하자면 졸음운전에 의한 중앙선 침범이다. 음주운전이 아니고, 중앙선을 침범했지만 사고도 일어나지 않았다"며 "졸음운전으로 선을 넘었지만 사고도 일어나지 않았다. 범칙금 정도면 되는 것을 징역형을 줘서야 되겠느냐"고 반문했다.