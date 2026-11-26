큰사진보기 ▲정의당 대전시당은 26일 '학교라는 공적 공간에 복제된 시장의 불평등, 교육공무직 총파업을 지지하며 교육당국의 결단을 촉구한다'는 제목의 논평을 발표했다. ⓒ 정의당대전시당 관련사진보기

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학교비정규직 노동자들의 전국 총파업을 하루 앞두고 정의당 대전시당이 파업 지지 입장을 밝혔다. 급식과 돌봄 등 학교 운영에 필수적인 일을 담당하는 노동자들의 저임금과 차별을 교육당국이 방치해 왔다며, 실질적인 임금 인상안과 차별 해소 대책을 제시하라는 요구다.정의당 대전시당은 26일 '학교라는 공적 공간에 복제된 시장의 불평등, 교육공무직 총파업을 지지하며 교육당국의 결단을 촉구한다'는 제목의 논평을 발표했다. 전국학교비정규직연대회의 소속 노동조합들은 오는 27일 임금교섭 타결 등을 요구하며 총파업과 서울 상경 투쟁에 나설 예정이다.대전시당은 "학교 현장의 가장 낮은 곳에서 아이들의 일상을 지탱해 온 교육공무직 노동자들의 정당한 파업에 뜨거운 연대와 지지를 보낸다"고 논평을 통해 밝혔다.이들은 학교가 미래를 키우는 공적 공간으로 불리지만, 내부에서는 비용 절감을 앞세운 외주화와 비정규직화의 논리가 작동하고 있다고 비판했다. 급식·돌봄·특수교육·행정 등 학교를 유지하는 필수 노동을 수행하면서도 비정규직이라는 이유로 임금과 복리후생에서 차별받고 있다는 주장이다.구체적으로 방학 중 임금이 끊기는 구조와 명절상여금·복리후생의 격차, 급식실의 높은 노동강도와 폐암 산업재해 문제를 지적했다. 대전시당은 이러한 현실을 교육당국이 예산 효율성을 내세워 노동의 가치를 낮게 평가해 온 결과라고 규정하며 "'사랑과 헌신'이라는 아름다운 포장지로 저임금과 차별을 덮어온 셈"이라고 비판했다.파업에 이르게 된 책임도 교육부와 시도교육청에 물었다. 이들은 교육당국이 교섭에서 예산 부족과 형평성 등을 이유로 노동자들의 요구를 외면해 왔다고 주장했다.대전시당은 "아이들의 밥상과 돌봄을 볼모로 잡은 것은 파업에 나선 노동자들이 아니다"라며 "필수 노동의 가치를 인정하지 않고, 불평등한 구조를 방치한 채 갈등을 키워온 교육당국이 혼란의 진짜 책임자"라고 밝혔다.이어 "교육 현장의 혼란을 막고 공교육의 질을 높이는 길은 학교 구성원 모두가 존중받는 노동환경을 만드는 것에서 시작된다"며 대전시교육청과 교육당국의 대응을 촉구했다.이들은 끝으로 "학교를 효율과 비용 절감의 논리로 운영하는 관행을 멈추고, 교육공무직 노동자들이 납득할 수 있는 실질적인 임금 인상안과 차별 해소 대책을 즉각 내놓으라"고 요구하고, 아울러 서울 상경 투쟁에 나서는 대전지역 노동자들과 함께하겠다고 밝혔다.한편, 진보당 대전시당과 전국학교비정규직노동조합 대전지부도 전날인 25일 대전시교육청 앞에서 기자회견을 열고 총파업 지지와 연대를 선언했다. 기자회견 참석자들은 저임금 구조와 방학 중 무임금 문제 해결, 적정인력 충원을 요구하며 교육감이 사용자로서 교섭 파행 해결에 직접 나서라고 촉구했다.