큰사진보기 ▲청해부대 작전구역 확대 동의안 국방위 의결청해부대 작전 구역을 호르무즈 해협과 가까운 오만 남쪽까지 확대하는 파견연장 수정 동의안이 26일 국회 국방위원회 전체회의에서 가결됐다. 진성준 국방위원장이 이날 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 오후 '청해부대 파견 연장안'이 상정된 국회 국방위원회 전체회의를 앞두고 청해부대 확대 파견에 반대하는 시민들이 국회 본청 앞에서 연좌 농성에 나섰다. ⓒ 유지영 관련사진보기

미국과 이란의 전쟁에 대한 '우회 파병' 논란이 일었던 청해부대 파견 연장 수정 동의안이 26일 오후 여야 합의로 국회 국방위원회를 통과해 본회의 심의만 남겨두게 됐다. 청해부대의 작전구역을 확대하고 병력과 장비를 추가 투입하는 대신 전쟁 불개입과 파병 장병의 안전을 최우선으로 한다는 원칙을 부대의견에 담았다.이번 동의안은 청해부대의 파견 기간을 2027년 12월 31일까지 1년 연장하고, 기존 소말리아 아덴만 일대에 국한됐던 작전구역을 오만 남방 외해까지 확대하는 내용을 담고 있다. 이에 따라 청해부대의 활동 해역은 기존보다 두 배 가까이 넓어진다.기존 구축함 전력에 더해 해군의 P-8A 포세이돈 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 기뢰제거 장비도 추가로 파견된다. 파견 병력 규모는 기존 320명에서 395명으로 늘어난다.정부는 중동 지역의 군사적 긴장이 고조되면서 해적 활동이 증가한 만큼 우리 국민과 선박을 보호하기 위해 청해부대의 임무 확대가 필요하다고 말한다.하지만 조국혁신당 등 일부 정당과 시민사회단체들은 청해부대의 활동 범위를 호르무즈 해협 인근까지 넓히고 정찰 및 기뢰제거 전력을 투입하는 것이 사실상 미국의 대이란 군사작전을 지원하는 결과로 이어질 수 있다고 비판해 왔다.특히 국제해양안보작전에 참여하는 과정에서 우리 군이 수집한 정찰 정보가 미국의 군사작전에 활용될 가능성과 이란과의 우발적 군사 충돌에 따른 장병들의 안전 문제 등이 쟁점으로 떠올랐다.국방부는 이번에 확대되는 작전구역에 호르무즈 해협 자체는 포함되지 않으며, 특정 국가 간 전쟁에 관여하지 않는다는 원칙에도 변함이 없다고 설명해 왔다.국회 국방위원회는 이러한 우려를 고려해 특정 국가 간 전쟁이나 군사작전에 개입하지 않고, 장병의 생명과 안전을 최우선으로 고려하며 자위권 원칙을 준수하도록 하는 내용의 부대의견을 마련했다.한편 한국대학생진보연합(대진연) 소속 대학생들은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 청해부대 파병 철회를 요구하며 기습 시위를 벌였다.청해부대는 지난 2009년 소말리아 아덴만 해역에 처음 파견된 이후 해적 퇴치와 국내외 선박의 안전항해 지원 등의 임무를 수행해 왔다.한편 임웅순 외교부장관 후보자 지명으로 이임을 앞둔 조현 외교부장관은 이날 오후 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과 전화 통화를 했다. 이임 후에도 한-이란 관계 관리를 위해 긴밀히 소통하자고 당부하는 취지의 통화다.외교부는 조 장관이 "우리 정부의 청해부대 임무 확대 추진이 우리 국민 보호 및 경제 이익 수호를 위한 조치임과 전쟁 불개입 등 원칙에 대해 설명하고, 역내 지속 가능한 평화와 안정이 조속히 회복되기를 바란다고 했다"면서 "아울러 우리 재외국민의 안전에 대한 이란 측의 관심을 당부했다"고 전했다.