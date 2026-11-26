전남광주통합특별시는 26일 무안청사에서 현대스틸산업㈜과 투자금액 1100억 원, 직접고용 50명 규모의 해상풍력 배후부지 조성 투자협약을 맺었다.
민형배 시장, 현대스틸산업 이청휴 대표이사와 임원, 정혜정 신안부군수 등이 참석했다.
이번 투자는 신안을 중심으로 추진 중인 대규모 해상풍력 발전사업에 필요한 하부구조물 등 주요 기자재의 보관·운송·출하를 지원할 배후부지를 조성하는 사업이다.
현대스틸산업은 현대건설이 100% 출자한 자회사로 해상풍력발전기 하부구조물 제작부터 기자재 설치, 유지보수까지 해상풍력발전단지 건설의 전 공정을 수행하는 해상풍력 전문기업이다.
특히 율촌공장에 15메가와트(MW)급 초대형 해상풍력 하부구조물 제작을 위한 전용 마감장과 최대 1200톤급 인양시설을 구축하는 등 생산능력과 기술 경쟁력을 확보하고 있다.
전남광주시는 이번 투자를 계기로 지역의 해상풍력 자원과 기존 산업 기반을 연계해 해상풍력 기자재 생산·물류 거점으로서 경쟁력을 높일 것으로 기대하고 있다.
또 배후부지 조성으로 지역 철강·금속가공·운송·항만물류 등 연관 기업의 공급망 참여 기회가 확대되고, 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.
민형배 시장은 "이번 투자는 국내 해상풍력 산업 공급망 경쟁력을 강화하고, 전남광주가 대한민국 해상풍력 산업의 중심지로 도약하는 중요한 발판이 될 것"이라며 "현대스틸산업의 투자가 성공적으로 실현되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.