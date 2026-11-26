큰사진보기 ▲전남광주시-현대스틸산업㈜ 투자협약. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 26일 무안청사에서 현대스틸산업㈜과 투자금액 1100억 원, 직접고용 50명 규모의 해상풍력 배후부지 조성 투자협약을 맺었다.민형배 시장, 현대스틸산업 이청휴 대표이사와 임원, 정혜정 신안부군수 등이 참석했다.이번 투자는 신안을 중심으로 추진 중인 대규모 해상풍력 발전사업에 필요한 하부구조물 등 주요 기자재의 보관·운송·출하를 지원할 배후부지를 조성하는 사업이다.현대스틸산업은 현대건설이 100% 출자한 자회사로 해상풍력발전기 하부구조물 제작부터 기자재 설치, 유지보수까지 해상풍력발전단지 건설의 전 공정을 수행하는 해상풍력 전문기업이다.특히 율촌공장에 15메가와트(MW)급 초대형 해상풍력 하부구조물 제작을 위한 전용 마감장과 최대 1200톤급 인양시설을 구축하는 등 생산능력과 기술 경쟁력을 확보하고 있다.전남광주시는 이번 투자를 계기로 지역의 해상풍력 자원과 기존 산업 기반을 연계해 해상풍력 기자재 생산·물류 거점으로서 경쟁력을 높일 것으로 기대하고 있다.또 배후부지 조성으로 지역 철강·금속가공·운송·항만물류 등 연관 기업의 공급망 참여 기회가 확대되고, 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.민형배 시장은 "이번 투자는 국내 해상풍력 산업 공급망 경쟁력을 강화하고, 전남광주가 대한민국 해상풍력 산업의 중심지로 도약하는 중요한 발판이 될 것"이라며 "현대스틸산업의 투자가 성공적으로 실현되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.