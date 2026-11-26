큰사진보기 ▲〈YTN〉은 자유언론실천선언 52주년을 맞아 언론탄압의 역사를 조명했다. ⓒ YTN 관련사진보기

"언론사 데스크들이 하는 말이 다 정부 외교문서에 적혀 있더라고요."

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큰사진보기 ▲한동오 〈YTN〉 기자가 질문에 답하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

- 처음에는 영화 <암살자(들)>에서 제기된 의혹의 사실관계를 검증하려 했다고 들었다. 어떻게 언론탄압의 역사로 취재 방향이 바뀌었나.

- 당시 문서를 분석하는 작업도 상당히 어려웠을 것 같다.

- 외교문서에서 발견한 기록 가운데 가장 충격적이었던 것은 무엇이었나.

- 당시 기록을 살펴보면서 영화 <암살자(들)>을 바라보는 생각도 달라졌나.

- 동아자유언론수호투쟁위원회 이부영 위원장을 만나 자유언론실천선언 이후의 해직과 투쟁을 들었다. 가장 기억에 남는 이야기는 무엇이었나.

- 자유언론실천선언 당시의 기자들을 취재한 경험이 지금 <YTN>에서 일하는 기자에게 어떤 의미로 남았나.

큰사진보기 ▲〈YTN〉 ‘그 시대, 언론을 묻다’ 〈여기잇슈〉가 2026년 10월 민언련 이달의 좋은 보도상을 수상했다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

YTN 한동오 기자는 1970년대 외교문서를 살펴보며 놀랐던 순간을 이렇게 설명했다. 박정희 정권은 신문 기사와 사설을 일일이 평가하고 정부 정책에 부합하는지 판단했다. 정부 입장에 맞지 않는 보도를 문제 삼거나 언론에 특정한 보도 방향을 요구하기도 했다.한 기자가 확인한 기록에는 박정희 정권이 언론사와 기사 제목, 지면, 취재기자까지 세세하게 관리한 사실이 담겨 있었다. 통제 대상은 국내 언론에만 한정되지 않았다. 박정희 정권은 해외 언론의 기사까지 수집·분석하고, 정부 입장과 다른 보도에 대한 대응 방안도 마련했다.처음부터 언론탄압의 역사를 취재하려던 것은 아니었다. 영화 <암살자(들)>이 공개된 뒤 1974년 육영수 여사 피격 사건의 진상을 둘러싼 공방이 이어졌다. 한 기자는 정부 공식 문서 등을 확보해 영화에서 제기된 의혹을 검증하려 했다. 그러나 사건 발생 후 오랜 시간이 흘러 관련 자료와 증언만으로 진상을 확인하기 어렵다고 판단했다.취재 방향을 바꾼 계기는 확보한 외교문서였다. 당시 정부가 신문 기사와 사설을 일일이 평가하고 보도 방향까지 통제한 기록을 발견하면서 취재의 중심을 '육영수 여사 피격 사건의 진상'에서 '박정희 정권의 언론통제 실태'로 옮겼다.YTN 유튜브 콘텐츠 '그 시대, 언론을 묻다' <여기잇슈>는 1974년 자유언론실천선언을 전후한 언론탄압의 역사를 외교문서와 국가기록원 자료, 해직언론인의 증언으로 되짚은 기획이다. 박정희 정권이 언론을 어떻게 통제했는지 살펴보고, 권력에 맞서 언론자유를 지키려 했던 기자들의 투쟁을 조명했다.민주언론시민연합(이하 민언련)은 자유언론실천선언 52주년을 맞아 당시 언론인들의 저항을 기록하고, 그 역사를 오늘날 언론의 역할과 연결한 점을 높이 평가했다. 이에 YTN '그 시대, 언론을 묻다' <여기잇슈>를 10월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.한 기자는 수상소감에서 이번 취재가 자신의 기자 생활을 돌아보는 계기가 됐다고 말했다. 윤석열 정권의 YTN 강제 매각에 맞서 공정방송을 지키려는 구성원들의 투쟁이 반세기 전 언론인들의 자유언론 실천과 맞닿아 있다는 사실을 새롭게 깨달았다는 것이다.오래된 외교문서에서 무엇을 발견했는지, 해직언론인의 증언은 오늘날 기자에게 어떤 의미였는지 한 기자에게 들어봤다."영화가 공개된 뒤 육영수 여사 피격 사건의 진범을 둘러싼 공방이 이어졌다. 정부 공식 문서나 당시 자료를 확보하면 사실관계를 검증할 수 있지 않을까 생각했다. 그런데 사건이 발생한 지 너무 오래됐다. 관련자 중 이미 세상을 떠난 분들이 많고, 생존해 있어도 기억이 흐릿해진 경우가 있었다. 검찰이나 법원 자료도 충분히 확보하기 어려웠다.그래서 어느 순간 이 문제를 명확하게 검증하기 어렵겠다는 생각이 들었다. 탐사보도를 할 때는 관련 문서를 최대한 수집한 뒤 하나씩 읽어보면서 취재 방향을 정하기도 한다. 이번에도 그렇게 했다. 그 과정에서 정부가 언론보도를 관리하고 통제한 기록을 발견했다.""문서가 워낙 방대했다. 한 파일에 1000쪽이 넘는 자료도 있었고 대부분 한자로 작성돼 있었다. 한자를 잘 몰라서 문서를 읽는 데 시간이 많이 걸렸다. 처음에는 챗GPT에 파일을 넣어 전체를 한글로 번역해달라고 했는데 잘 되지 않더라. 그래서 한 쪽씩 내용을 살펴보는 방식으로 작업했다.그 과정에서 언론 관련 기록들이 눈에 들어왔다. 2005년에 이미 공개된 문서였지만 '언론통제' 관점에서 충분히 조명되지 않았던 내용이었다. 당초 취재하려던 사건의 진상을 검증하는 데는 한계가 있었지만, 정부의 언론통제 방식은 기록을 통해 구체적으로 보여줄 수 있겠다는 생각이 들었다.""정부가 언론보도를 마치 언론사 데스크처럼 관리하고 있었다는 점이다. 외무부 장관이 해외 공관장들에게 문서를 보내 육영수 여사 피격 사건에 관한 정부 입장을 알리고, 현지 언론과 접촉해 기사화하도록 지시한 기록이 있었다. 국내 언론뿐 아니라 외신도 관리 대상이었다. 뉴욕타임스 등의 보도를 수집하고, 정부 입장과 맞지 않는 부분은 무엇인지 평가한 기록도 남아 있었다.신문 기사를 스크랩한 뒤 정부 정책에 부합하는지 판단하고, 문제가 있다고 여기는 부분에는 손글씨로 의견을 남기기도 했다. 언론사 이름과 취재기자, 기사 제목, 지면과 기사 크기까지 표로 정리해 관리했다. 지금처럼 전산화된 환경도 아니었을 텐데 굉장히 집요하고 치밀하게 언론보도를 관리하고 있었다. 그런 일이 정부 공식 문서에 남아 있다는 사실이 놀라웠다. 이 기록은 오늘날에도 기사로 알리고 남겨둘 필요가 있다고 생각했다.""저는 1986년생이라 육영수 여사 피격 사건을 자세히 알지 못했다. 영화가 나오고 관련 공방이 벌어지고 나서야 거의 백지상태에서 영화를 봤다. 영화의 표현 방식에 아쉬운 부분도 있다고 생각했다. 박정희 정권과 박정희 개인을 충분히 구분하지 않은 부분이 오해를 낳았을 수 있다고 봤다.하지만 영화가 중요하게 보여준 것 중 하나는 당시 진실을 찾으려고 노력했던 기자와 사람들의 모습이었다. 그동안 우리는 그 사건을 이야기하면서 그런 사람들의 역할에 얼마나 주목했을까 하는 생각이 들었다. 그 점도 '언론'이라는 주제로 취재를 이어가는 데 영향을 미쳤다.""이부영 위원장과 두 차례에 걸쳐 약 2시간 반 동안 인터뷰했다. 당시 언론인들의 경험을 기록으로 남길 필요가 있다고 생각해 인터뷰 전문도 인터넷에 공개했다. 기억에 남는 것은 기자가 일하는 방식이 달라지고 있다는 말씀이었다.예전에는 신문이나 방송처럼 언론인이 자신의 취재 내용을 전달할 수 있는 매체가 제한적이었다. 그런데 지금은 기사뿐 아니라 다큐멘터리나 영상 등 다양한 방식으로 사실을 전달할 수 있다는 것이다. 기자가 활동할 수 있는 영역이 넓어졌다는 취지다. 그 말씀이 굉장히 와닿았다.기자가 하는 일은 사실을 취재하고 진실을 찾으며 기록하는 일이다. 본질은 같지만 표현하는 방식은 달라질 수 있다. <여기잇슈>도 YTN 본방송이 아니라 유튜브와 인터넷을 통해 공개된다. 그래도 사람들에게 이야기를 전달할 수 있다. 언론사라는 기존의 틀에만 갇히지 않고 다양한 방식으로 취재 결과를 전할 수 있는 시대가 됐다는 생각을 했다.""윤석열 정권의 YTN 강제 매각 이후 구성원들은 공정방송을 지키기 위해 계속 싸우고 있다. 그동안은 YTN의 공공성을 회복하기 위한 구성원들의 노력이라고 생각했다. 그런데 이번 취재를 하면서 우리들의 투쟁이 반세기 전 언론인들의 자유언론 투쟁과 이어져 있다는 사실을 새롭게 깨달았다.1974년에는 동아일보와 조선일보 기자들이 권력에 맞서 자유언론을 지키려고 싸웠다. 그 이전에도 진실을 알리기 위해 노력했던 언론인들이 있었다. 지금 우리가 하는 일도 그런 역사의 연장선에 있다는 생각이 들었다.과거와 현재의 언론인들이 하나의 흐름으로 연결돼 있다는 사실이 새롭게 느껴졌다. 지금 YTN에서 공정방송을 위해 싸우는 일을 가볍게 생각할 수만은 없겠다는 책임감도 생겼다."한동오 기자는 영화 <암살자(들)>의 사실관계를 검증하려다 예상하지 못한 기록들을 만났다. 박정희 정권이 언론보도를 세세하게 통제한 외교문서였고, 취재 과정에서는 권력에 맞서 언론자유를 지키려다 해직된 언론인들의 투쟁도 마주했다.이번 취재를 통해 한 기자는 지금 자신이 몸담고 있는 YTN의 현실을 다시 바라보게 됐다. 자유언론실천선언 이후 반세기가 지났지만 권력으로부터 독립된 언론을 지키기 위한 투쟁은 계속되고 있다. 언론인이 어떤 매체에서 어떤 방식으로 보도하든, 사실을 확인하고 진실을 기록해야 한다는 책임은 달라지지 않았다.