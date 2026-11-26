덧붙이는 글 | 이 기사는 연재 '오늘도 학교는 반짝인다'의 하나입니다. 필자는 충남의 과학교사이자 충남융합과학연구회 회장으로, 교육 현장에서 이루어지는 다양한 수업과 교사들의 배움을 기록하고 있습니다.