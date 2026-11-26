인공지능(AI)을 활용해 학생들의 서·논술형 답안을 평가하는 시대가 열리고 있다. 지난 10월 16일 충남교육청
은 서울·세종·경북교육청과 인공지능 기반 서·논술형 평가지원시스템을 공동 운영하기 위한 업무협약을 체결했다. 한편 지난 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험에서는 AI 스마트안경 등을 활용한 부정행위 가능성이 사회적 관심사로 떠올랐다.
24일 교육부
는 학교 내신시험의 관리·감독을 수능 수준으로 강화하고, 스마트기기 부정행위 적발 시 당일 모든 과목의 성적을 0점 처리하는 방안도 내놓았다. 고등학교 2학기 기말고사부터 우선 적용될 예정이다.
한쪽에서는 인공지능을 활용해 평가를 개선하려 하고, 다른 한쪽에서는 인공지능을 악용한 부정행위를 막기 위한 대책을 마련하고 있다. 학교가 마주하고 있는 인공지능 시대의 두 장면이다. 그렇다면 인간이 축적해 온 과학기술의 성과가 집약된 인공지능을 마주한 현장의 과학 교사들은 어떤 고민을 하고 있을까.
지난 25일 오후 5시, 충남 당진중학교 과학실에는 서천, 천안, 아산, 서산, 당진 등 충남 각지에서 온 과학 교사들이 모였다. 학년 말로 접어드는 평일 저녁, 당진 과학교사 연구회 '과수원'이 마련한 연수에 충남융합과학연구회 소속 교사들도 함께했다. 강사는 과학교사들에게 수업자료 공유 사이트 '김정식 허명성의 과학사랑
'으로 잘 알려진 김정식 수석교사였다. 이날 연수의 주제는 'AI 디지털 기반 학생 참여형 과학수업 설계'였다.
25년간 코딩해 온 과학교사의 고민
인공지능을 배우기 위해 모인 과학교사들 앞에 가장 먼저 등장한 것은 탄산수 한 병이었다. 김 교사는 탄산수를 흔들고 기포의 변화를 보여주며 기체의 압력과 부피, 용해에 관한 이야기를 풀어냈다. 김밥을 싸고 남은 알루미늄 포일도 실험 도구가 됐다. 장난감을 이용해 파동을 설명하는 등 주변에서 쉽게 구할 수 있는 물건들을 과학수업에 활용하는 방법을 소개했다.
"과학교사의 좋은 점은 그거잖아요. 주변에 있는 모든 걸 실험 도구로 사용할 수 있다."
일상 속 물건에서 과학 현상을 발견하고 이를 수업으로 연결해 온 김 교사에게 최근 새로운 도구가 생겼다. 생성형 인공지능이다. 이날 그는 손동작으로 행성을 움직이는 증강현실(AR) 태양계, 마찰력 가상실험, 학생들의 응답을 실시간으로 확인하는 '눈맞춤 교실' 등 AI를 활용해 개발한 여러 프로그램을 소개했다. 중학교 과학 교과서의 내용을 가상실험으로 구현하는 작업도 이어가고 있다고 했다.
그러나 그의 이야기에는 기대만큼이나 고민도 담겨 있었다. 25년 가까이 코딩을 해왔다는 김 교사는 인공지능이 자신보다 프로그램을 더 잘 만드는 모습을 보며 오랜 경험이 부정당하는 기분을 느낀다고 털어놓았다.
과거에는 가상실험 하나를 만들기 위해 장치의 배치와 작동 방식을 세세하게 설계해야 했지만, 이제는 중학생을 위한 옴의 법칙 시뮬레이션을 만들어 달라는 짧은 요청으로도 상당한 수준의 결과물을 얻을 수 있다고 했다. 현재의 인공지능도 놀랍지만 내년, 후년의 인공지능이 어느 정도로 발전해 있을지 가늠하기 어렵다는 것이 그의 고민이었다.
AI로 실험하고, 종이에 그래프를 그리다
김 교사가 소개한 가상실험 중에는 과거 온라인 게임 '포트리스'에서 착안한 탐구활동이 있었다. 학생들은 발사 각도를 일정하게 유지한 상태에서 발사 세기를 바꾸며 이동 거리를 측정한다. 모둠원들은 서로 다른 각도를 맡아 실험하고, 얻은 결과를 종이에 기록해 그래프로 나타낸다. 이후 자신들이 수집한 자료를 활용해 게임을 진행한다.
가상실험은 인공지능의 도움을 받아 만들었지만 그래프는 학생들이 직접 그리도록 설계했다. 디지털 기술을 이용하면 그래프까지 자동으로 그릴 수 있는데도 학생들이 수행할 과정을 남겨둔 것이다.
"탐구를 하면 우리가 미래를 예측할 수 있거든요."
학생들은 자신이 얻은 자료를 활용해 실험하지 않은 조건에서의 결과도 예측할 수 있다. 게임에서 이기기 위해 탐구하고, 그 과정에서 변인을 통제하고 그래프를 그리는 이유를 알아가는 수업이다.
협동 방탈출 게임에서도 비슷한 고민이 엿보였다. 디지털 기기를 활용한 수업에서 학생들이 각자의 화면에만 집중하는 모습을 보고 개발한 프로그램이라고 했다. 네 명의 학생이 게임에 참여하면 각자의 화면에 서로 다른 정보가 나타난다. 친구와 대화하며 정보를 모아야 문제를 해결할 수 있다. 교과서를 펼쳐 문제를 풀거나 교실 앞에 놓인 실험 장치를 직접 조작하는 활동도 넣을 수 있다.
"왜 채팅을 하죠? 앞에 앉아 있는데 말로 하면 되지."
친구의 태블릿을 대신 조작해 주는 것은 금지한다. 말로 설명하며 도와주고, 먼저 탈출한 모둠은 아직 문제를 해결하지 못한 모둠을 지원한다. 학급의 모든 학생이 탈출하는 것이 수업의 목표다. 인공지능을 활용해 만든 프로그램 안에는 과학 개념뿐 아니라 학생들의 대화와 협력에 대한 교사의 고민도 담겨 있었다.
이날 연수에 참여한 외산중학교 노수빈 교사는 일상 속 소재를 활용한 과학실험부터 AI·디지털 기술을 접목한 수업까지 경험하며 과학교육의 다양한 가능성을 느꼈다고 전했다.
"익숙한 과학 개념도 교사의 시선과 아이디어에 따라 얼마나 새롭고 흥미로운 수업으로 재탄생할 수 있는지 깨달았다. 단순히 새로운 수업 방법을 배우는 것을 넘어, 과학교사로서 끊임없이 탐구하고 성장하는 자세의 중요성을 되새기고, 더 좋은 과학 수업을 만들고 싶다는 열정을 다시금 일깨워 준 값진 시간이었다."
예정된 시간이 지나도 실험은 계속됐다
당초 연수는 오후 7시까지 예정돼 있었다. 그러나 김 교사는 미처 보여주지 못한 실험 도구들을 다시 꺼냈다. 대기압으로 찌그러지는 알루미늄 용기, 마찰력을 알아보는 무선조종 자동차, 지구 자기장을 확인하는 작은 자석 등 다양한 실험이 이어졌다.
실제 자동차를 움직여 마찰력의 영향을 관찰하고, 같은 현상을 가상실험으로도 확인했다. 광학 도구를 이용해 빛의 성질을 살펴보고, 볼록렌즈를 이용해 책상 위에 손의 실상을 맺히게 하자 교사들 사이에서 감탄이 나왔다.
연수를 마친 교사들의 소감에는 그날 과학실의 분위기가 고스란히 담겨 있었다. 한 교사는 '마술쇼 같았던 시간'이라고 표현했고, 또 다른 교사는 '신비로운 과학 여행'이었다고 소감을 남겼다. 인공지능을 활용한 가상실험과 협동 방탈출 게임, 일상 속 소재를 활용한 실험까지 경험한 교사들은 자신의 수업에 적용해 보고 싶다는 기대도 내비쳤다.
"간단하지만 간단하지 않은 수업을 보았네요."
"AI가 김정식 수석님께 날개를 달아준 것 같아요."
"이렇게 수업을 하면 정말 아이들이 좋아하겠다는 생각이 들었습니다!"
김 교사는 인공지능 시대의 과학교육에서 탐구력과 비판적 사고력, 새로운 질문을 만들어내는 능력이 중요하다고 강조했다. 인터넷에서 접하는 수많은 정보와 영상의 진위를 스스로 판단할 수 있는 능력 역시 과학교육이 길러주어야 할 역량이라고 했다. 인공지능의 발전으로 과학교사가 활용할 수 있는 도구는 빠르게 늘어나고 있다. 그만큼 학생들이 무엇을 직접 경험하고 탐구하도록 할 것인지에 대한 교사의 고민도 깊어지고 있다.
이날 과학실에 모인 교사들은 인공지능으로 만든 가상실험을 체험하고, 실제 실험 도구도 손에서 놓지 않았다. 과학을 가르치는 교사들이 여전히 과학을 재미있어하고 있었다. 자신들이 경험한 그 즐거움을 학생들에게도 전하기 위해 새로운 기술을 배우고, 다시 실험 도구를 꺼내고 있었다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 연재 '오늘도 학교는 반짝인다'의 하나입니다. 필자는 충남의 과학교사이자 충남융합과학연구회 회장으로, 교육 현장에서 이루어지는 다양한 수업과 교사들의 배움을 기록하고 있습니다.