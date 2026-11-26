큰사진보기 ▲잘의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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홍익표 통일부 장관 후보자는 26일 "한반도 평화공존이라는 목표를 향해 서두르지 않겠지만 멈춰 서지도 않겠다"면서 "한반도 평화공존이라는 이재명 정부의 흔들림 없는 목표 아래 평화와 통일의 토대를 만드는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.홍 후보자는 이날 오후 서울 종로구 남북회담본부 앞에서 기자들과 만나 장관 후보자 지명 소감을 밝히고 향후 대북정책 추진 방향을 설명했다.홍 후보자는 우공이산(愚公移山)과 유지경성(有志竟成)이라는 두 가지 고사성어를 인용했다. 우공이산은 아무리 어려운 일이라도 꾸준히 노력하면 이룰 수 있다는 뜻이며, 유지경성은 굳은 뜻을 가지고 노력하면 반드시 목표를 이룰 수 있다는 의미다. 남북관계 개선이 쉽지 않은 상황이지만 인내심을 갖고 일관되게 정책을 추진하겠다는 의지를 드러낸 것이다.그는 장관에 취임하면 중점적으로 추진할 과제로 ▲남북 적대관계 완화 및 해소 ▲대북정책 수립·추진 과정에서 국민 참여 확대와 사회적 합의 기반 확충 ▲평화·통일 외교 역량 강화를 제시했다.홍 후보자는 "작은 실천으로 남북 간 신뢰를 쌓아가겠다"면서 "구체적이고 현실적인 성과를 바탕으로 국민적 지지를 확보해 나가도록 하겠다"고 말했다.이어 "한반도 평화가 대한민국의 국익을 실현하는 가장 중요한 과제라고 생각한다"면서 "남북 모두에게 필요한 것은 상호 존중과 배려 그리고 인내심인 것 같다"고 밝혔다.그는 "현재와 같은 적대적 상황 그리고 대결 구조를 우리 미래 세대에게 넘겨줄 수 없다"면서 평화롭고 상생 발전하는 한반도를 만드는 것이 현 기성세대의 책임이라고 강조했다.홍 후보자는 지명 소감 발표에 이어 진행된 기자들과의 일문일답에서 그동안 정부 내에서 불거졌던 외교안보 부처 간 이견과 관련해 정책 조율의 중요성을 강조했다.그는 "부처 간의 이견은 너무나 당연한 것이라고 생각한다"면서도 이를 불협화음이나 충돌로 보지는 않는다고 밝혔다.홍 후보자는 "외교부는 외교부의 관점이 있고 국방부는 국방부의 관점이 있고 통일부는 통일부의 관점이 있다"면서 "그러나 중요한 것은 이재명 정부라는 한 배에 있다는 것"이라고 강조했다.그러면서 각 부처의 입장과 현실적인 대안을 조율해 외교·안보·대북정책에 대한 공감대를 형성하고 일관된 정책을 추진할 수 있는 기반을 조성하겠다고 밝혔다.정동영 장관이 추진해 온 대북정책은 큰 틀에서 계승하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 '북향민'과 같은 용어 사용 등을 둘러싼 논란과 관련해서는 통일부의 의견 수렴 결과와 국민적 공감대를 바탕으로 필요하다면 조정해 나가겠다고 설명했다.경색된 남북관계의 돌파구를 마련할 구체적인 방안에 대해서는 "높은 수준의 대화보다는 보다 낮고 현실적인 방안에서부터 문제를 풀어가는 것이 바람직하지 않을까 하는 생각"이라고 밝혔다.정 장관이 제시해 온 '평화적 두 국가론'에 대해서는 다소 신중했다.홍 후보자는 평화적 두 국가론이 정부의 공식 방침은 아니라면서도 현실적인 남북관계를 감안해 통일부가 고려하고 있는 방안 중 하나라고 설명했다.그는 1991년 남북한의 유엔 동시 가입으로 국제법적으로 사실상의 두 국가가 존재하는 현실과 남북관계발전법에 명시된 통일을 지향하는 특수관계라는 점을 함께 고려해야 한다면서 한반도의 미래를 열어가는 데 어떤 방안이 바람직할지 국민과 함께 지혜를 모으겠다고 밝혔다.한편 홍 후보자는 자신의 박사학위 논문을 둘러싼 표절 의혹에 대해서는 현행 연구윤리 규정에 부합하지 않는 부분이 있다는 점을 인정하면서도 논문 작성 당시에는 명확한 기준이 없었다고 해명했다. 그는 연구윤리를 심각하게 위반했다고 생각하지 않는다고 밝혔다.