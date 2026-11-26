"할 수 있는 건 다 했는데 아무것도 바뀌지 않았습니다."
MBC 신수아 기자가 DN오토모티브 노동자들의 중금속 배출 주사 투약 의혹을 취재하게 된 계기는 문제를 제기하고도 해결책을 찾지 못한 노동조합 측의 제보 전화 한 통이었다. 노동조합은 이미 올해 2월 기자회견을 열어 문제를 제기
했다. 지역언론에서도 보도
가 나왔고 고용노동부도 관련 사실을 알고 있었다. 하지만 노동자들이 체감할 만한 변화는 없었다.
"'노조는 주장하고 회사는 반박한다'는 보도에서 더 나아가지 못했던 것 같아요."
신 기자는 의혹을 반복해서 전달하는 대신, 실제로 공장에서 어떤 일이 벌어졌는지 시청자가 구체적으로 이해할 수 있도록 취재하려 했다. 노동자들을 직접 만나고 내부 문건을 확보했다. 주사를 투약한 병원과 회사도 찾아갔다.
MBC 'DN오토모티브 중금속 배출 주사 상습 투약 의혹'은 자동차 배터리 제조업체에서 노동자들에게 중금속을 체외로 배출하는 '킬레이션' 주사를 반복적으로 맞혀왔다는 의혹을 추적한 보도다. 노동자들은 건강검진을 앞두고 회사 안내에 따라 이른바 '비타민 주사'를 맞았다고 증언했다. 하지만 이 약물은 신장 손상 등의 부작용 위험이 있어 제한적으로 사용해야 하는 치료제였다.
MBC는 회사의 주사 투약 안내문과 노동자별 투약 일정표를 확보하고, 건강검진 수치를 관리하기 위해 투약이 이뤄졌다는 의혹을 구체적인 자료와 증언으로 뒷받침했다. 지난 5년간 주사를 맞은 노동자는 217명으로 확인됐다. 보도 이후 대통령은 철저한 진상규명을 지시했고, 국회에서도 관련 의혹이 다뤄졌다.
민주언론시민연합(아래 민언련)은 노동자 건강권 침해 의혹을 충실하게 취재하고, 문제 해결을 위한 사회적 대응을 이끌어낸 점을 높이 평가해 MBC 보도를 10월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.
그러나 신수아 기자의 수상소감은 기쁨보다 걱정에 가까웠다. 그는 취재에 참여한 PD와 작가, 제작진, 노동자와 전문가들에게 감사를 전하면서도 아직 노동자들의 건강검진이 제대로 이뤄지지 않고 있다고 말했다.
"아직도 노동자분들 건강검진이 제대로 안 돼서 마음이 무거운 면이 있습니다."
취재가 시작된 과정과 노동자들의 증언, 보도 이후에도 해결되지 않은 문제에 대해 신 기자에게 들어봤다.
"이미 보도가 나왔는데도 해결되지 않았다는 제보였다"
- 노동자들에게 '비타민 주사'라며 중금속 배출 주사를 맞혀왔다는 사실을 어떻게 처음 알게 됐나.
"새롭게 알려진 이야기는 아니었다. 울산 지역 노동조합이 약 8개월 전인 올해 2월에 기자회견을 열어 문제 제기를 했고, 지역언론에서도 관련 기사가 나왔다.
제보 전화는 그 이후에 왔다. 노동조합에서는 기자회견도 했고, 언론보도도 나왔고, 노동부도 상황을 알고 과태료까지 부과했는데 정작 변한 것이 없다는 답답함을 이야기했다. 이제 뭘 더 해야 할지 모르겠다는 취지였다.
저도 처음에는 울산에서 이런 일이 있었다는 사실을 몰랐다. 취재를 시작하면서 이전에 제기된 의혹과 보도를 살펴봤다.
보도 이후 노동조합에서도 놀랍다는 반응을 보였다. 지난 2월부터 문제를 제기했지만 별다른 변화가 없었는데, MBC 보도 이후 대통령이 진상규명을 지시하고 국회까지 나서자 예상하지 못한 반응이라는 것이다."
- 이미 알려진 의혹을 다시 취재하면서 가장 중요하게 생각한 것은 무엇이었나.
"왜 공론화되지 못했는지 계속 고민했다. 상당히 충격적인 의혹인데도 '노조는 이렇게 주장하고 회사는 반박한다'는 수준에서 머물렀기 때문이 아닐까 생각했다. 그래서 그 주장이 실제로 어떤 상황에서 나왔는지, 정말 그런 일이 벌어지고 있는지 최대한 구체적으로 재구성하려고 했다.
노동조합뿐 아니라 지역 사정을 아는 사람들, 의사와 직업환경의학 전문가 등 여러 취재원을 만났다. 문건도 확보하고 병원과 회사를 찾아갔다. 직업환경의학 전문가들 사이에서도 이러한 주사 투약 관행은 이미 얼추 알려져 있었다. 그러나 전문가들조차 노동자들에게 주사의 정체와 부작용을 제대로 알리지 않은 채 투약했을 것이라고는 예상하지 못하고 있더라.
실제로 만나보니 주사의 정체도 제대로 모른 채 투약받은 노동자들이 있었다. 혈중 납 농도가 높으면 무급휴직을 해야 하는 상황에서 주사에 의지할 수밖에 없었다는 것이다. 전문가들 예상보다 상황이 훨씬 심각했다."
"노동자들이 얼굴을 공개하고 증언해줬다"
- 내부 문건과 병원 취재도 중요했지만 노동자들의 직접 증언이 보도에서 큰 역할을 했다. 취재 과정은 어땠나.
"울산에 내려가기 전에는 노동자들이 대부분 익명으로 인터뷰할 거라고 생각했다. 고용이 불안정할수록 회사에 문제를 제기하는 일이 쉽지 않기 때문이다. 그런데 예상보다 많은 노동자가 자신의 이름과 얼굴을 공개하고 인터뷰에 응해줬다.
10명 정도를 만났는데 그중 4명이 실명으로 방송 인터뷰에 응했다. 노동자들이 어떤 일을 겪었는지 직접 말해준 덕분에 시청자들도 상황의 심각성을 이해할 수 있었다고 생각한다. 취재원들의 절실함과 도움이 이번 보도의 가장 큰 원동력이었다."
- 이미 지역에서 보도됐지만 변화가 없었던 사안이다. <MBC
>에서도 보도했는데 별다른 반응이 없을까 걱정하지는 않았나.
"최초보도인지 아닌지가 중요한 문제는 아니다. 앞선 보도를 통해 문제가 알려졌지만, 정작 노동자들은 제대로 된 건강검진도 받지 못하고 있었다. 혈중 납 농도가 어느 정도인지, 중독 수준인지, 킬레이션 주사로 인한 부작용이 있는지조차 충분히 확인되지 않은 상황이었다. 그래서 이번에 보도해서 혈액검사라도 제대로 진행되면 다행이겠다고 생각했다.
취재가 예상보다 잘 풀린 부분도 있었다. 노동자들이 용기를 내서 이야기를 해줬고, 만나기 어려울 것이라고 생각했던 회사 관계자도 취재할 수 있었다. 보도 시기가 국정감사 기간과 맞물리면서 여러 상임위원회에서 문제가 다뤄진 점도 의미 있었다."
회사의 책임을 물으면서 노동자들의 일자리도 지키려면
- 노동자들의 혈중 납 농도가 일반 성인 평균의 10배를 넘었는데도 건강검진에서 직업병 판정 기준을 초과한 사례가 없었다. 취재하면서 확인한 가장 어려운 문제는 무엇이었나.
"이번 취재에서 어려웠던 것은 단순히 기업의 잘못을 지적하는 것으로 끝내서는 안 된다는 점이었다. 전문가들도 걱정했다. 이런 사건은 자칫 기업을 강하게 비판한 뒤 노동자들만 일자리를 잃는 결과로 이어질 수 있기 때문이다. 납 수치가 높다는 이유로 노동자를 해고해버리면 보도의 의미가 사라질 수 있다.
현장에서 킬레이션 주사를 권했던 회사 관계자들 중에도 자신이 주사를 반복해서 맞은 사람들이 있었다. 회사에서 계속 일하고 돈을 벌기 위해 주사를 맞아야 한다고 생각하는 상황이었다. 고용을 보장해야 하는 곳도 회사이고, 노동자들의 건강을 보호해야 하는 곳도 회사다. 하지만 노동자들은 지금까지 자신들에게 주사를 맞혀온 회사에 대한 불신이 깊다. 그런 조건에서 어떻게 문제를 해결할 것인지 고민이 컸다."
- 노동자 건강검진과 작업환경 측정 제도의 문제까지 후속 취재한 이유도 그 때문인가.
"그렇다. 특정 기업의 잘못만 지적하고 끝내서는 안 된다고 생각했다. 노동자들이 유해물질에 얼마나 노출돼 있는지 검사하고, 건강에 이상이 없는지 확인하는 일은 매우 중요하다. 그런데 이런 검사를 담당하는 기관에 비용을 지급하는 곳이 바로 검사 대상인 기업이다. 노동자 건강을 보호해야 할 검사기관이 기업 눈치를 볼 수밖에 없는 구조인 것이다.
DN오토모티브에서 벌어진 일을 계기로 납축전지 제조업체 전반에서 노동자들의 건강검진과 작업환경 측정이 제대로 이뤄지고 있는지 살펴보고, 관리·감독 체계도 개선해야 한다는 점을 전달하려 했다."
대통령이 진상규명 지시했지만 "아직 건강검진도 제대로 못 받아"
- 보도 이후 대통령이 진상규명을 지시하고 국회에서도 문제가 다뤄졌다. 그렇다면 노동자들의 처지는 실제로 얼마나 달라졌나.
"노동부는 해결을 위해 노력하고 있다고 계속 설명한다. 하지만 아직 사업장에서 건강검진이 제대로 이뤄지지 않은 것은 사실이다. 보도 이후 관심이 커졌고 여러 기관이 움직이고 있지만, 노동자들이 체감할 만큼 뚜렷하게 해결된 결과가 나왔다고 보기는 어렵다. 그래서 답답하다.
회사는 공론화된 상황에 부담을 느끼고 있는 것 같다. 해외 주요 거래처들도 노동환경 문제를 중요하게 보기 때문에 관련 상황을 지켜보고 있다는 사실을 직원들에게 공지하기도 했다. 다만 실제로 어떤 개선이 이뤄질지는 더 지켜봐야 한다. 노사 간 입장 차이로 관련 협의도 어려움을 겪고 있다. 정부가 의지를 갖고 해결을 이끌어내는 것이 중요하다고 생각한다."
신수아 기자는 이번 보도를 위해 용기를 내준 노동자들과 문제 해결에 힘을 보탠 전문가들이 없었다면 의혹을 구체적으로 보여주기 어려웠을 것이라고 말했다.
방송 이후 대통령과 국회가 움직였다는 사실만으로 취재가 끝난 것은 아니다. 노동자들이 제대로 건강검진을 받고, 작업환경이 개선되며, 일자리를 잃을 걱정 없이 건강하게 일할 수 있어야 한다.
"아직 제대로 해결된 것이 없습니다."
수상소감에서 드러난 신 기자의 무거운 마음은 이번 보도가 남긴 과제를 보여준다. 산업현장의 위험을 세상에 알리는 것에서 나아가 실제 노동자들의 삶이 어떻게 달라지는지까지 확인해야 한다는 것이다.
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.