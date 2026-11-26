큰사진보기 ▲광주시는 12월 한 달간 광주사랑카드 인센티브 지급률을 10%로 상향해 운영한다고 26일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시가 연말 소비 성수기를 맞아 시민들의 가계 부담을 줄이고 지역 소상공인의 매출 증대를 지원하기 위해 광주사랑카드 인센티브를 확대한다.광주시는 12월 한 달간 광주사랑카드 인센티브 지급률을 10%로 상향해 운영한다고 26일 밝혔다.이번 조치는 지난 11월 혜택 한도 확대에 이어 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 경영 안정을 지원하기 위해 마련됐다.12월 인센티브 적용 충전 한도는 월 50만원으로, 최대 한도까지 충전하면 5만원의 인센티브를 받을 수 있다. 다만 배정된 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.시는 광주사랑카드 이용 편의를 높이고 시민 의견을 향후 운영 정책에 반영하기 위한 설문조사도 실시한다.설문조사는 오는 27일부터 12월 3일까지 7일간 경기지역화폐 앱을 통해 진행된다. 만 19세 이상 광주시 거주자 가운데 광주사랑카드 이용자라면 누구나 참여할 수 있다.시는 설문조사 참여자 중 200명을 추첨해 광주사랑카드 5000포인트를 지급할 예정이다.이번 조사를 통해 광주사랑카드 이용 실태와 지원 확대에 대한 만족도, 시민들이 선호하는 운영 방식 등을 파악할 계획이다.수렴된 시민 의견과 이용 데이터를 종합적으로 분석해 향후 인센티브 운영과 정책 추진, 재원 운용 등에 반영할 방침이다.박관열 광주시장은 "12월 인센티브 10% 상향이 연말 시민들의 가계에 보탬이 되고 지역 상권의 매출 증대로 이어지길 바란다"며 "앞으로도 시민 의견을 적극적으로 수렴하고 세밀한 분석과 조사를 통해 광주사랑카드가 시민의 일상과 지역 상권에 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.