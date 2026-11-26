큰사진보기 ▲남양주시는 지난 25일 도농동 210-37번지 일원에서 ‘왕숙천 다목적잔디광장 조성사업’ 착공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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남양주시와 구리시의 행정구역에 걸쳐 있는 왕숙천 일대에 18홀 규모의 파크골프장과 시민 휴게공간이 들어선다.남양주시는 지난 25일 도농동 210-37번지 일원에서 '왕숙천 다목적잔디광장 조성사업' 착공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔다고 밝혔다.이번 사업은 시민들의 생활체육 수요에 대응하고 건강 증진과 여가생활을 지원하기 위해 추진됐다.왕숙천 다목적잔디광장은 남양주시 도농동 210-37번지부터 구리시 수택동 4-1번지 일원까지 총면적 1만8470㎡ 규모로 조성된다.행정구역별로는 남양주시 구간이 4176㎡, 구리시 구간이 1만4294㎡다. 시비 13억원을 투입해 18홀 규모의 파크골프장과 시민 휴게공간 등을 마련할 예정이다.시는 지난 2024년 10월 용역에 착수해 관련 행정절차를 진행해 왔으며, 이번 착공을 시작으로 2027년 5월 준공을 목표로 사업을 추진한다.이날 착공식에는 최현덕 남양주시장과 김진희 남양주시의회 의장, 신동화 구리시장, 정수복 남양주시 파크골프협회장을 비롯해 파크골프 동호인과 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.특히 이번 사업은 남양주시와 구리시가 행정구역의 경계를 넘어 시민들이 함께 이용할 수 있는 생활체육시설과 여가공간을 조성한다는 점에서 의미가 있다.사업이 완료되면 양 도시 시민들의 생활체육시설 이용 기회가 확대되고 왕숙천 일대가 주민들의 건강 증진과 여가활동을 위한 공간으로 활용될 것으로 기대된다.최현덕 남양주시장은 "도시의 활력은 시민 여러분의 건강한 일상에서 비롯된다"며 "행정 경계를 넘어 협조해 주신 구리시와 관계자 여러분께 감사드린다"고 말했다.이어 "오늘의 첫 삽을 시작으로 왕숙천 다목적잔디광장이 남양주와 구리 시민 모두가 함께 즐기는 건강한 여가 공간이자 대한민국을 대표하는 파크골프 명소로 자리 잡을 수 있도록 세심히 챙기겠다"고 밝혔다.