큰사진보기 ▲김병내 전남광주 남구청장, 대한민국 시장군수구청장협의회 대표회장 선임 ⓒ 독자제공 관련사진보기

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전남광주통합특별시 시장·군수·구청장협의회가 26일 "국가 균형발전과 통합특별시의 성공적 안착을 위해 전남광주 통합정부지원금의 전액 반영"을 촉구했다.협의회는 이날 성명을 내고 "2027년도 정부 예산안의 법정 처리 시한인 12월 2일이 다가오고 있으나, 전남광주의 성공적인 안착과 국가균형발전의 핵심 예산이 국회의 정쟁 속에 위태로운 상황에 놓여 있다"며 이같이 밝혔다.협의회는 "전남광주는 수도권 일극 체제와 지방소멸 위기를 극복하고 지방 주도의 새로운 성장축을 만들기 위해 40여 년의 분리를 넘어 역사적 결단으로 출범했다"며 정부는 행정통합을 뒷받침하기 위해 4년간 최대 20조 원, 연간 5조 원 규모의 재정지원을 약속했다"고 말했다.이어 "그런데 국민의힘이 반도체 지원 계정 1조5000억 원의 삭감을 요구한 데 이어 미래대응기금 관련 법률과 예산안까지 전면 반대하고 있다"며 "이는 320만 시도민의 염원을 외면하고 결국 통합의 동력 자체를 꺾겠다는 것"이라고 비판했다.협의회는 또 "통합정부지원금은 특정 지역에 대한 시혜나 특혜가 아닌, 국가균형발전을 위한 전략적 투자이며 지역 주도 성장의 새로운 모델을 세우기 위한 여야를 초월한 국가적 과제"라며 "국민의힘은 지금이라도 전남광주의 미래를 가로막는 삭감 요구 주장을 철회하고, 책임 있는 공당의 자세로 돌아오길 바란다"고 요구했다.그러면서 "국회는 국가균형발전을 위한 통합정부지원금 5조 원을 정부안대로 의결해야 한다"며 "정부와 국회는 재정지원 약속이 차질 없이 이행되도록 제도적 기반을 마련하고, 보통교부세 재원 보전 등 기초 지방정부의 재정 자율성 확보 대책도 함께 추진해야 한다"고 덧붙였다.