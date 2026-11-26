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큰사진보기 ▲광역시 2027년도 예산안의 전년 대비 증가율(대전참여자치시민연대 분석). ⓒ 대전참여자치시민연대 관련사진보기

대전참여자치시민연대가 대전시의 내년도 예산안을 분석하고, 긴축과 세출 구조조정을 내건 시정 방향이 실제 예산 편성에 어떻게 반영됐는지 검증하라고 대전시의회에 요구했다. 예산 총액과 채무는 늘어나는 반면 일부 안전·복지·환경 사업은 줄었다며, 증액 사업의 집행 가능성과 감액 사유를 사업별로 따져야 한다는 주장이다.대전참여자치시민연대(이하 대전참여연대)는 26일 '2027년 대전광역시 예산안 분석보고서'와 입장문을 발표했다. 정보공개청구로 받은 예산안과 첨부서류 등 4025쪽을 토대로 일반회계와 기타특별회계 103개 부서의 세부사업을 분석한 결과다.분석에 따르면 내년도 예산안은 8조84억8900만 원으로 올해 당초예산보다 13.46% 늘었다. 다만 올해 제3회 추가경정예산안 8조125억 원과 비교하면 비슷한 규모다. 일반회계 증가분 8171억1600만 원의 75.29%는 지방교부세와 국고보조금 등에서 나왔다.대전참여연대는 입장문에서 "따져야 할 것은 예산이 늘었다는 사실보다 '세출 구조조정'이라는 설명과 실제 편성이 어긋나는 지점, 그리고 늘어난 돈이 어디로 갔는지다"라고 밝혔다.재정혁신을 이유로 추진 시기를 조정한 사업들의 증액도 문제 삼았다. 시기조정 대상 29개 가운데 16개 사업이 내년에 증액되거나 새로 편성돼 올해 본예산 대비 약 1384억 원 늘었다는 것이다. 정림중~버드내교 도로 예산은 100억 원에서 약 306억 원으로 증가했다.이들은 "언제로 미뤘던 사업이 왜 2027년에 늘었는지 시가 설명해야 한다"며 조정 전후 연도별 투자계획을 제출받아 심사하라고 요구했다.지방채와 채무관리도 주요 쟁점으로 꼽았다. 내년도 지방채 총발행계획은 신규 발행 1705억 원에 만기가 된 빚을 새 빚으로 갚는 차환과 지역개발채권 등을 더한 3150억 원이다. 내년 말 채무는 약 1조7325억 원으로, 올해 말 추정치보다 약 524억 원 늘어날 것으로 분석됐다.대전참여연대는 재난관리기금·재해구호기금에 넣을 280억 원도 지방채로 마련하는 계획에 대해 설명을 요구했다. 특히 내년 말 약 770억 원을 조성할 계획인 재난관리기금에 지방채 187억 원을 전출하는 사유와 금리, 총이자를 확인하고, 이유가 충분하지 않으면 다른 재원으로 바꾸도록 요구해야 한다고 밝혔다.개별 증액 사업에는 집행계획 검증을 주문했다. 2025년 집행률이 6.21%였던 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터에 대해서는 "증액분 43억 원은 집행계획을 받기 전에는 의결하지 말라"고 요구했다.지방채 50억 원을 투입하는 버스공영차고지 지원과 시내버스 기반시설 확충 예산은 버스의 공공성을 높이는 효과와 우선순위를 따져야 한다고 주장했다. 이들은 "2027년 사업명세서의 산출기초에는 트램 공사 기간 버스 증차를 적은 줄이 없다"며 공사 기간 증차보다 해당 사업들이 시급한지 심사하라고 밝혔다.일반회계의 재난방재·민방위 부문 예산은 11.80% 감소한 것으로 분석했다. 다만 보고서는 별도 회계인 재난관리기금의 사업비는 늘었다고 설명했다. 장애인의료비 지원과 탄소중립포인트제 운영 등은 2025년 집행률이 90% 이상인데도 내년도 예산이 줄어 대상 인원과 단가, 감액 사유를 확인해야 한다고 지적했다.방연마스크와 침수 방지시설 등 안전시설 설치를 지원하는 조례 5건은 사업명세서에서 관련 예산을 찾지 못했다며 시행계획과 예산 편성을 요구했다. 이 대조에는 기금과 자치구 예산은 포함하지 않았다.시장 공약과 예산의 연결 여부도 검증 대상으로 제시했다. 민선 9기 공약 실천계획의 내년도 국비·시비 계획액 가운데 예산안과 연결되는 금액은 50.88%, 도시철도 2호선을 제외하면 31.09%로 분석했다. 보고서는 국가 직접사업이나 공모 국비가 추경 등에 반영될 수 있어 예산을 찾지 못한 것을 공약 미이행으로 해석해서는 안 된다고 명시했다.대전참여연대는 시의회에 공약별 예산 연결표 제출과 시민 의견 청취를 요구하고 "상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 지켜보고, 심사 결과를 시민에게 알릴 것"이라고 밝혔다.