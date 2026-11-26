큰사진보기 ▲용인시는 식품의약품안전처로부터 ‘사회복지급식 지원 우수 자치단체’로 선정돼 감사패를 받았다고 26일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 사회복지급식관리지원센터 운영 경험과 전문성을 다른 지방자치단체에 공유하며 전국 사회복지급식 지원체계의 안정적인 정착에 기여한 공로를 인정받았다.용인시는 식품의약품안전처로부터 '사회복지급식 지원 우수 자치단체'로 선정돼 감사패를 받았다고 26일 밝혔다.감사패는 지난 25일 용인시 기흥구 ICT밸리컨벤션에서 열린 '전국 사회복지급식관리지원센터 설치 완료 기념식'에서 전달됐다.용인시는 지난 2023년 7월 사회복지급식관리지원센터를 설치하고 기존 어린이급식관리지원센터와 통합해 '용인시 어린이·사회복지급식관리지원센터'를 운영하고 있다.특히 신규 사회복지급식관리지원센터의 운영을 돕는 멘토링 프로그램에 4년 연속 참여해 축적된 운영 경험과 업무 지식을 공유하고, 다른 지역 센터의 안정적인 운영과 업무 역량 강화에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다.식약처가 주관한 이번 기념식은 전국 모든 시·군·구에 사회복지급식관리지원센터 설치가 완료된 것을 기념하고 우수 운영사례를 공유하기 위해 마련됐다.행사에는 오유경 식품의약품안전처장과 황준기 용인시 제2부시장, 지방자치단체 및 사회복지급식관리지원센터 관계자 등 130여 명이 참석했다.용인시는 이날 신규 센터 멘토링 우수사례 발표를 통해 그간의 운영 경험과 지원 성과를 공유했다.기념식 이후 식약처와 용인시, 급식관리지원센터 관계자들은 지역 내 노인요양시설인 연세간호데이케어센터를 방문해 급식 지원 현황과 조리실 위생·영양관리 실태를 살펴봤다.용인시 어린이·사회복지급식관리지원센터는 지역 내 급식소의 위생·안전 및 영양관리 수준 향상에도 성과를 거두고 있다.앞서 지난 16일에는 식약처가 주관한 '2026년 급식관리지원센터 워크숍'에서 급식소의 위생·안전과 영양관리 수준 향상에 기여한 공로로 식품의약품안전처장 표창을 받았다.황준기 제2부시장은 "용인시 어린이·사회복지급식관리지원센터가 급식관리 경험과 전문성을 다른 지역과 공유하며 전국 사회복지급식관리지원센터의 안정적인 운영에 기여했다는 점에서 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 급식 안전관리 체계를 강화하고, 어린이와 사회복지시설 이용자들이 안전하고 균형 잡힌 급식을 제공받을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.