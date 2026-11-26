큰사진보기 ▲'청해부대 파견연장 수정동의안'이 26일 오후 2시 국회 국방위원회 전체회의서 의결을 앞두고 있는 가운데 이날 1시부터 '미국침략전쟁 중단 한국군 파병 반대 긴급행동'은 국회 정문 앞에서 부결을 촉구하는 긴급 평화행동을 열었다. ⓒ 유지영 관련사진보기

"파병 연장 수정동의안 즉각 부결하라!"

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미국침략전쟁중단 한국군파병반대긴급행동(아래 긴급행동) 활동가 30여 명이 26일 오후 1시 서울 영등포구 국회의사당 정문 앞에 모여 국회 국방위원회에 '청해부대 파견 연장안'을 즉각 부결할 것을 요구했다.김지혜 전국민중행동 자주평화통일위원회 국장은 이날 국회 국방위 위원들 이름을 한 명씩 부르면서 "전투에 참여하지 않는다고 해서 전쟁에 관여하지 않는 것인가? 우리 모두가 알고 있듯 이건 명백한 전쟁 참여"라고 꼬집었다. 이어 김 국장은 국회로 복귀하는 직원들을 향해 "지나가는 보좌관님들, 시민 여러분 잠시 후에 국방위 전체회의에서 청해부대 파견 연장 수정동의안이 의결될 예정이라고 한다"라고 호소했다.이들은 청해부대의 임무 연장과 신규 추가 임무를 분리해 공식적인 국민 의견 수렴 절차를 거쳐 재상정할 것을 요구했다.조은구 진보당 인천시당 사무처장(전작권 환수 실천단)은 "작전 구역을 2배 가량 넓히고 파병 인원을 늘리고 해상 초계기와 무인 장비까지 추가로 투입하는 것이 어떻게 단순 파병 연장인가?"라며 "사실상 우리 군을 중동 분쟁에 끌어들이는 우회 파병이자 꼼수 파병"이라고 지적했다.조 처장은 "이란이 우리 군의 활동을 적대적 군사 행동으로 판단한다면 어떻게 하겠나? 그때 우리 청년 장병들의 생명은 누가 책임질 것인가?"라며 "우리 군대는 대한민국 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 존재한다. 미국의 패권과 군사적 이익을 위해 존재하는 군대가 아니다"라고 강조했다.이들은 발언을 마치고 국회 담벼락을 따라 '국회는 기만적인 꼼수 파병안 부결하라' 등의 손팻말을 들고 항의 행동을 벌였다.한편, 국회 국방위는 이날 오후 2시 전체회의를 열고 청해부대의 작전 구역을 호르무즈 해협과 가까운 오만 남쪽까지 확대하는 파견 연장 수정 동의안을 가결했다.