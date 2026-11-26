큰사진보기 ▲당진시의회가 26일 최재인 의원이 대표발의한 ‘소나무재선충병 확산 차단을 위한 제도 개선 촉구 건의안’을 만장일치로 채택했다. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 당진시의회는 26일 열린 제132회 정례회 제2차 본회의에서 최재인 의원이 대표발의한 '소나무재선충병 확산 차단을 위한 제도 개선 촉구 건의안'을 만장일치로 채택했다.건의안에 따르면, 지난 2021년 31만 본 수준으로 줄었던 전국 소나무재선충병 감염목은 올해 177만 본으로 폭증하며 2007년과 2014년에 이은 세 번째 대규모 확산 국면에 접어들었다.당진시 역시 2022년 3본이 처음 확인된 이후 올해 감염목이 611본으로 200배 넘게 급증했다. 특히 행정구역이 맞닿은 인접 서산시의 피해목이 10만 본에 달할 것으로 추정되면서, 당진시 또한 대규모 피해지로 전락할 수 있는 중대한 갈림길에 서 있다는 것이 의회의 진단이다.최재인 의원은 제안 설명을 통해 현행 제도가 현장 방제의 발목을 잡고 있다고 지적했다.매개충이 월동하는 가을부터 이듬해 봄까지 집중적인 '모두베기' 방제가 이뤄져야 하지만, 우리나라 산림의 약 3분의 2가 사유림인 데다 관외 거주 산주가 많아 동의를 구하는 데만 수개월이 소요돼 방제 적기를 놓치고 있다는 것이다.실제로 동의를 얻지 못한 구역의 감염우려목이 방치되면서 재확산의 불씨가 되는 악순환도 반복되고 있다.아울러 병해충은 행정구역을 가리지 않는데 방제는 지자체별로 파편화돼 추진되고 있고, 눈덩이처럼 불어나는 방제 비용을 지방재정만으로 감당하기에는 한계에 다다랐다고 지적했다.이에 당진시의회는 건의안을 통해 ▲적기 모두베기 방제를 위한 산주 동의 절차 완화 등 <소나무재선충병 방제특별법> 개정 ▲지자체별 분산 방제를 통합 조율할 국가 주도의 전략적 방제체계 강화 ▲지자체 재정 부담 완화를 위한 방제 예산 국비 부담 비율 상향을 정부와 국회에 강력히 요구했다.최재인 의원은 "지금의 대응이 미래 우리 산림의 모습을 좌우하는 만큼, 확산세를 꺾을 수 있는 마지막 골든타임을 놓쳐서는 안 된다"며 "소중한 산림 자원을 지키기 위한 정부의 즉각적인 제도 개선과 책임 있는 지원을 촉구한다"고 밝혔다.채택된 건의안은 대통령실과 국회의장, 국무총리실, 국회 농림축산식품해양수산위원회, 농림축산식품부, 기획예산처, 산림청, 여야 각 정당 대표 등 관계 기관에 이송할 예정이다.