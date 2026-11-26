"카페에서 비싼 걸 사주겠다고 해도 고르지 못하고 케이크 앞에서 한참 고민하는 아이였어요."

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"인스타그램의 어떤 특성 때문에 10대들이 혐오를 재미나 문화처럼 소비하는지, 그걸 만드는 사람들은 누구인지 한 발 더 들어가고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲남지현 〈한겨레〉 기자가 질문에 답하고 있다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

- 청소년 극우화 문제를 다룬 보도는 많았지만, <한겨레>는 인스타그램에 주목했다. 인스타그램을 집중적으로 취재하게 된 계기는 무엇인가.

- 실제 극우 콘텐츠 생산자나 청소년 이용자들을 만나면서 예상과 달랐던 점은 무엇이었나.

- 16살 청소년을 가정한 인스타그램 계정 8개를 만들어 12일간 알고리즘을 실험했다. 실험을 설계하면서 가장 신경 쓴 것은 무엇이었나.

- 정치 계정 167개의 활동과 연결 관계까지 분석했다. 인스타그램 데이터를 확보하는 과정도 어려웠다고 들었다.

- 5·18민주화운동의 역사적 의미를 알고 있으면서도 이를 조롱하는 밈을 제작한 고등학생 사례가 기억에 남는다. 직접 만나보니 왜 그런 콘텐츠를 만들고 있었나.

큰사진보기 ▲〈한겨레〉 ‘말랑하게 스며들다-인스타그램 극우 생태계 분석’이 2026년 10월 민언련 이달의 좋은 보도상을 수상했다. ⓒ 민주언론시민연합 관련사진보기

"그 경계선에 있는 사람들이 기사를 읽고 한 번 더 생각해볼 수 있었으면 했습니다."

덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.

인스타그램에서 극우·혐오 콘텐츠를 만드는 청소년들은 실제로 어떤 모습일까. <한겨레> 남지현 기자는 취재를 위해 만난 청소년들이 예상과 달리 평범한 아이들이었다고 말했다.온라인에서는 역사적 인물을 조롱하는 밈을 공유하고 극단적인 정치 메시지를 퍼뜨리지만, 실제로 만나면 자신의 행동이 어떤 의미를 갖는지 확신하지 못하는 청소년들도 있었다. 남 기자는 이들을 만나면서 개인의 문제보다 그런 콘텐츠가 환영받고 확산되는 환경을 들여다봐야 한다고 생각했다.<한겨레> '말랑하게 스며들다-인스타그램 극우 생태계 분석'은 10대 청소년의 일상적인 소통 공간인 인스타그램에서 극우·혐오 콘텐츠가 만들어지고 퍼지는 과정을 추적한 기획이다. 14~18살 청소년 604명을 설문조사하고, 16살 청소년을 가정한 계정 8개를 만들어 추천 알고리즘을 실험했다. 정치 콘텐츠를 게시하는 계정 167개의 활동과 연결 관계도 분석했다.청소년들이 5·18민주화운동이나 장애인 이동권 운동을 조롱하는 콘텐츠를 어떻게 접하고 소비하는지뿐 아니라, 그런 콘텐츠를 직접 만드는 사람들은 누구인지도 취재했다.민주언론시민연합(아래민언련)은 청소년 극우화라는 현상을 막연하게 설명하지 않고, 인스타그램의 추천 구조와 콘텐츠 생산자들의 문화까지 실증적으로 분석한 성과를 평가했다. 이에 <한겨레> 기획을 10월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.류석우 기자는 수상소감에서 언론은 시민을 위해 일해야 한다며 시민의 시선에서 평가하는 상을 받게 돼 뜻깊다고 말했다. 이번 기획으로 전하고 싶었던 것은 단순히 청소년들이 극우화되고 있다는 주장이 아니었다.류 기자는 실제 계정 운영자들을 만나보면 온라인에서 보이는 것처럼 극단적인 사람만 있는 것은 아니었다고 말했다. 오히려 혐오표현이 일상적인 소통 방식으로 자리 잡은 환경에서 점점 극단적인 언어를 사용하게 되는 문제에 주목했다.인스타그램을 취재 대상으로 선택한 이유와 알고리즘 실험 과정, 극우 콘텐츠를 만드는 청소년들과의 만남에 대해 남지현 기자에게 물었다."전략적인 선택이었다. 인스타그램을 이 정도로 깊이 들여다본 보도가 많지 않았다. 앞서 다른 언론사에서도 인스타그램 알고리즘을 실험한 사례가 있었지만, 인스타그램의 극우 생태계를 전반적으로 분석해보고 싶었다.10대들은 인스타그램을 거의 카카오톡처럼 사용한다. 일상에서 굉장히 중요한 공간이다. 그런데 인스타그램 운영사 메타는 인스타그램의 데이터를 외부에서 확보하기 어렵게 운영하고 있다. 연구자들도 데이터를 이용하려면 별도의 승인을 받아야 하고, 그마저도 쉽지 않다고 하더라.청소년들이 이렇게 많이 사용하는 공간이 공적인 감시나 견제에서 벗어나 있어도 되는지 의문이 들었다. 그래서 그동안 충분히 다뤄지지 않았던 인스타그램을 취재하기로 했다.""실제로 만나본 인스타그램 극우 콘텐츠 생산자들은 어린 친구들이었다. 당황스러울 만큼 평범한 아이들이었다.한 친구는 다른 사람들이 좋아할 것 같아서 노무현 전 대통령을 조롱하는 콘텐츠를 공유한다고 했다. 자신도 그런 콘텐츠가 조금 불쾌하다고 느끼지만, 그 생각에 확신이 있는 것도 아니었다. 다른 인스타그램 계정 운영자들도 비슷했다. 그런 콘텐츠를 계속 보다 보니 문제가 된다고 생각하지 않는 문화가 형성된 것 같았다. 인스타그램에서는 관심을 받는 것 자체가 중요한 보상이 된다.그런 아이들을 보면서 개인의 책임만 따지는 것으로 해결할 수 있는 문제가 아니라는 생각을 했다. 혐오 콘텐츠가 관심을 얻고 확산되는 환경 자체가 문제였다.""기존 이용 기록에 영향을 받지 않는 기기가 필요했다. 그래서 새로 휴대전화 두 대를 개통했다. 해당 기기에서는 인스타그램 실험과 취재 전화 외 다른 활동을 하지 않았다.계정 설정도 연구자 자문을 받았다. 나이 등 조건을 동일하게 맞추고 성별과 관심사 등을 다르게 설정했다. 처음에는 게시물을 보기만 하다가 일정 시점부터 검색하거나 관심사에 해당하는 게시물에 '좋아요'를 누르는 방식으로 실험했다.메타도 청소년 보호 정책을 운영하고 있기 때문에 처음에는 정치적인 게시물이 잘 나타나지 않는 것처럼 보였다. 그런데 청소년들이 실제로 하듯 관심 있는 단어를 검색하기 시작하니 달라졌다. '밈'이나 '짤'처럼 중립적으로 보이는 단어를 검색해도 극우적인 내용이 나타나기 시작했다. 해당 콘텐츠를 생산하는 문화 자체가 특정 방향으로 치우쳐 있기 때문에 이런 결과가 나오는 것 같았다.""인스타그램은 다른 플랫폼보다 데이터 수집을 어렵게 해놓았다. 공개된 게시물이라고 해도 자동으로 데이터를 모으는 시도를 차단하는 경우가 많다.처음에는 취재 비용을 줄이기 위해 직접 데이터를 수집하려고 했다. 공개된 프로그램 등을 이용해 여러 차례 시도했지만 계정이 차단되는 등 어려움을 겪었다. 조사 대상 계정이 많다 보니 직접 수집하는 방식에는 한계가 있었다.결국 전문 업체를 찾아 데이터 수집을 의뢰했다. 상당한 비용이 들었지만, 인스타그램의 콘텐츠가 어떻게 확산되는지 확인하려면 필요한 작업이었다.""그 친구는 인스타그램 극우 생태계에서 나름 인지도와 영향력 있는 계정을 운영하고 있었다. 공부도 잘하고 학교에서 배운 역사적 지식도 정확하게 알고 있었다. 그런데 류석우 기자가 왜 이런 콘텐츠를 만드는지 계속 묻자 '너무 어렵게 생각한다'는 반응을 보였다고 한다. 자신에게는 그냥 '게임'이고 '놀이'라는 것이다.저희는 처음에 계정 운영자들이 조직적으로 회의하거나 역할을 나눠 콘텐츠를 만드는 것인지 궁금했다. 그런데 그저 비슷한 관심사를 가진 사람끼리 메시지를 주고받고 함께 콘텐츠를 만드는 방식이었다. 그 친구는 인스타그램에서 비슷한 관심사를 가진 사람들과 만나 극우·혐오 콘텐츠를 함께 만드는 일이 온라인게임에서 플레이어들이 만나 공동의 임무를 수행하는 것과 비슷하다고 설명했다.자신이 만드는 콘텐츠가 영향을 미칠 수 있다는 사실을 전혀 모르는 것은 아니었다. 다만 그것을 어떻게 받아들일지는 이용자들의 몫이라고 생각하는 것 같았다. 저는 이 친구들이 역사적 사실을 알고 있는 것과 자신들이 하는 행동의 의미를 충분히 이해하는 것은 별개의 문제라고 생각한다. 콘텐츠를 만들었을 때 사람들의 반응이 크면 더 만들고 싶어질 수 있다. 그렇게 관심을 얻고 싶은 사람이 자연스럽게 극우·혐오 콘텐츠로 끌려가는 시장이 형성돼 있다는 것이 문제다."류석우 기자는 수상소감에서 이번 기획이 청소년들을 극우집단으로 몰아붙이기 위한 보도가 아니었다고 강조했다. 극단적인 콘텐츠를 만드는 사람들도 실제로 만나보면 대화가 통하는 경우가 있었고, 그런 사람들이 온라인에서는 혐오의 언어를 사용하고 있다는 것이다.청소년들이 극우·혐오 콘텐츠를 만드는 이유를 정치적 신념만으로 설명하기는 어렵다. 친구들의 반응이 궁금해서, 재미있어서, 더 많은 관심을 받고 싶어서 콘텐츠를 만들기도 한다. 그런데 그 과정에서 역사왜곡과 사회적 약자에 대한 혐오가 놀이로 받아들여진다.<한겨레>의 취재는 이런 현상을 청소년 개인의 문제로 돌리는 대신, 혐오 콘텐츠가 만들어지고 확산되며 보상받는 인스타그램의 구조를 들여다봤다. 청소년의 일상에 깊숙이 들어온 플랫폼을 누가, 어떻게 감시하고 책임을 물을 것인가.