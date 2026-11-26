특성화고 졸업생들에게 일자리를 구하는 것보다 어려운 일은 취업한 직장에서 계속 버티는 것이었다. <경향신문> 이효상 기자는 10년 만에 다시 만난 청년들의 이야기를 전하며 이런 현실을 짚었다. 함께 일하는 사람에게 모욕적인 말을 듣거나, 아무리 열심히 일해도 미래를 계획하기 어려웠다.
이들은 2016년 <경향신문> 창간 70주년 기획 <부들부들 청년>
에서 만났던 강릉의 특성화고 학생들이었다. <경향신문>은 창간 80주년을 맞아 당시 학생 8명을 다시 찾아갔다. 10년이 흘러 이들은 자영업자가 되거나 배달과 제과제빵 등 여러 일터를 거쳐왔다. 누구보다 열심히 살아왔지만 미래를 낙관하기 어려운 현실은 크게 달라지지 않았다.
<경향신문> '춘추정병시대'는 청년 100명의 목소리를 통해 불안과 좌절, 관계의 단절을 살펴본 기획이다. 청년들이 사용하는 '정병', '저궤도', '모자무싸'라는 표현에서 출발해 취업과 주거, 가족, 사랑과 소속감까지 청년들의 삶을 폭 넓게 들여다봤다. 약 33조 원 규모의 청년 정책 예산과 2,000개에 가까운 정책을 분석해 정부 정책이 실제 청년들의 삶을 얼마나 바꾸고 있는지도 검증했다.
민주언론시민연합(이하 민언련)은 청년들을 정치적 성향이나 세대 특성으로만 설명하지 않고, 당사자들의 경험으로 사회구조적 문제를 드러낸 점을 높이 평가했다. 특히 10년 전 취재한 청년들을 다시 만나 삶의 변화를 추적하고, 청년 정책의 실효성까지 검증한 성과를 인정해 <경향신문> '춘추정병시대'를 10월 '민언련 이달의 좋은 보도상'에 선정했다.
이효상 기자는 수상소감에서 시민단체가 주는 상이라 더욱 뜻깊다고 말했다. 처음에는 소속감이나 쓸모와 같은 추상적인 이야기가 독자들에게 제대로 전달될지 걱정이 컸다고 했다. 청년들의 어려움을 다룬 기사에 개인의 노력이 부족하다는 비난이 쏟아질까 걱정했지만, 예상과 달리 따뜻한 댓글이 많았다고 전했다.
이 기자는 "아직도 신문을 보고 기사를 진지하게 읽어주는 분들이 있구나 싶어 힘을 받았다"고 말했다. 청년 100명을 어떻게 취재했는지, 10년 만에 다시 만난 청년들에게서 무엇을 발견했는지, 청년 정책을 검증하는 과정에서 어떤 어려움을 겪었는지 들어봤다.
기자들이 만나는 청년은 왜 '인서울 대학생'일까
- 청년 100명을 만나면서 기존 언론이 이야기하는 청년세대의 모습과 다른 점을 발견했을 것 같다. 가장 예상하지 못했던 것은 무엇이었나.
"가장 먼저 놀랐던 것은 '인서울 대학생'이 11명밖에 없었다는 점이다. 2025년 고등학교 졸업자 통계에 맞춰 청년 100명을 모집했다. 10년 전 기획에서는 주변에서 취재원을 구하는 경우도 있었는데, 이번에는 실제 통계를 반영해 보자는 생각이었다.
그렇게 해보니 기자들이 평소 만날 수 있는 청년은 대부분 서울 소재 대학에 다니는 사람들이었다. 그 밖의 청년들은 취재원을 구하는 것부터 어려웠다. 우리가 쉽게 만나고 이야기하는 청년들이 청년세대 전체를 대표하지는 않는다는 사실을 느꼈다.
또 하나는 청년들의 삶이 정말 다양하다는 점이었다. 가정환경이 미치는 영향도 생각보다 컸다. 좋은 학원에 다니고 대학에 진학하는 문제에만 영향을 주는 것이 아니었다. 생활 규칙이나 일터에 적응하는 방식 등 삶의 여러 영역에도 영향을 미치고 있었다.
저도 노동 분야를 오래 취재해서 일터 문제를 어느 정도는 안다고 생각했다. 그런데 이번에 만난 청년들의 직업은 굉장히 다양했고, 노동조합이 없는 직장에서 일하는 경우도 많았다. 특히 특성화고를 졸업한 청년들은 일찍 취업하지만 일터를 자주 옮기기도 했다. 일을 구하지 못하는 것만이 문제가 아니었다. 직장에서 너무 함부로 말하는 사람들이 있다는 이야기를 많이 들었다. 좋은 직장은 단순히 돈을 많이 주는 곳이 아니라 동료로 인정받고 환대받을 수 있는 곳이라는 생각을 하게 됐다."
"월 700만 원 벌어도 10년 전 꿈꾼 여행은 못 갔다"
- 10년 전 창간 70주년 기획에서 만났던 특성화고 학생들을 다시 찾아갔다. 가장 기억에 남는 이야기는 무엇이었나.
"다들 정말 열심히 살고 있었다. 그런데 미래를 잘 그리지 못하는 것 같았다. 한 청년은 족발집을 운영하며 매출도 많이 올리고 있었다. 경제적으로만 보면 잘 살고 있다고 할 수 있다. 그런데 만나서 이야기를 들어보면 자신의 삶에 만족하고 있다는 느낌을 받기 어려웠다. 일할 때도 '언제 문을 닫고 집에 가는지'만 생각한다고 했다.
배달 일을 하는 청년도 있었다. 한 달에 700만 원 정도의 수입을 올린다고 했는데, 그만큼 벌기 위해 새벽부터 밤늦게까지 일하고 있었다. 이 청년은 10년 전 고등학생이었을 때 돈이 생기면 일본 여행을 가고 싶다고 했었다. 그런데 10년이 지난 지금까지 해외여행을 한 번도 가지 못했다고 하더라. 가정을 꾸리고 싶어도 집과 차가 없다는 현실 때문에 결혼 이야기를 꺼내기 어렵다고 했다. 열심히 일하며 돈을 벌고 있는데도 다음 단계의 삶으로 넘어가지 못하고 있었다.
제과제빵 일을 하는 청년도 기억난다. 여러 빵집을 옮겨 다니며 기술을 익혔는데, 대학에 갔더라면 어땠을까 하는 생각을 한다고 했다. 주변에 기술이나 진로에 관해 물어볼 사람이 없기 때문이란다. 이미 자기 분야에서 열심히 살아가고 있지만 대학에 가지 않았다는 사실이 계속 마음에 남아 있더라.
우리 사회가 대학에 가지 않은 사람들을 동등한 구성원으로 대하고 있는지 생각하게 됐다. 이들의 삶을 함부로 규정할 수는 없지만, 10년 동안 최선을 다해 살아왔는데도 미래를 계획하기 어려워한다는 점이 씁쓸하고 기억에 남는다."
- 10년 만에 당시 학생들을 다시 만나는 과정도 쉽지 않았을 것 같다.
"정말 쉽지 않았다. 당시 같은 반이었던 학생들을 만나려고 했는데, 인터뷰를 거절하거나 약속이 취소되는 경우가 많았다. 인터뷰에 응해준 8명에게 정말 감사했다.
한 사람당 두세 시간씩 인터뷰했다. 생각보다 인터뷰가 즐거웠다고 말한 청년도 있었다. 누군가 자신의 이야기를 두세 시간 동안 진지하게 들어주는 경험이 좋았던 것 같다. 그런 이야기를 다른 취재원에게 전하며 인터뷰에 응해달라고 설득하기도 했다."
청년 정책 2,000개를 분석하려다 발견한 문제
- 약 33조 원의 청년 정책 예산과 2,000개 가까운 정책을 검증했다. 자료를 분석하면서 가장 어려웠던 점은 무엇이었나.
"처음에는 기초지방자치단체까지 포함해 청년 정책을 전수조사하려고 했다. 그런데 자료를 모으는 것부터 어려웠다. 결국 중앙정부와 16개 광역시도의 정책을 분석할 수밖에 없었다. 청년 정책을 검색할 수 있는 사이트도 있었지만 자료를 일괄적으로 확보하기 어려웠다. 국무조정실에도 요청했는데 예산 자료조차 제대로 받지 못했다. 그 과정에서 청년 정책을 통합적으로 관리하는 체계가 부족하다는 사실을 느꼈다.
정책이 서로 중복되는 문제도 있었다. 중앙정부가 하는 사업을 지방정부에서도 하고, 광역시도 사이에서도 비슷한 정책이 반복됐다. 종류는 많지만 실제로 그렇게 다양하지는 않았다. 또 개별 정책을 찾아보면서 청년이 아닌 사람도 지원 대상이 되는 사업이 있는지 확인해야 했다. 정책마다 자격요건을 검토하는 작업이 까다로웠다. 고려대학교 학생들과 협업한 덕분에 방대한 자료를 분석할 수 있었다."
- 청년들의 불안을 웹툰으로 표현한 시도도 인상적이었다. 어떻게 준비했나.
"창간 80주년 기획이다 보니 지면을 어떻게 구성할지 고민이 많았다. 편집회의에서 젊은 독자들이 좋아하는 웹툰 작가와 협업해 보자는 아이디어가 나왔다. 청년들의 '내일'이 죽었다는 의미를 담아 장례식 사진과 공익광고의 구도를 참고한 상징적인 사진 촬영도 웹툰 제작과 함께 준비했다.
조은영 작가에게 부탁했는데 처음에는 수락하기 어려울 것이라고 생각했다. 청년 100명을 만나며 들었던 이야기를 정리해 정성스럽게 메일을 보냈다. 그 이야기들이 작가에게도 영감이 될 수 있겠다고 생각했다.
결국 작가가 참여해줬다. 한 번 정도 만났는데도 기획의 문제의식을 정확하게 이해하고 표현해 줬다. 정말 훌륭한 작업이었다."
이효상 기자가 취재에서 발견한 것은 노력하지 않는 청년들의 모습이 아니었다. 열심히 일해도 미래를 계획하기 어렵고, 자신의 일터에서 동료로 존중받지 못하며, 경제적으로 자립해도 삶의 다음 단계로 나아가기 어려운 청년들의 현실이었다.
청년 정책은 많아졌지만 정작 청년들이 어떤 삶을 살아가는지 충분히 들여다보고 있는가. <경향신문>의 기획은 청년 100명의 목소리와 10년 만의 재회를 통해 그 질문을 다시 던졌다.
덧붙이는 글 | 이 글은 민주언론시민연합 홈페이지(www.ccdm.or.kr)에도 실립니다.