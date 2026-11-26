큰사진보기 ▲신민식 울산시 경제부시장이 26일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열어 민선9기 공약인 울산형 보육모델 개발과 지원 강화를 위해 현장의 건의사항을 반영한 어린이집 지원 정책 추진방향 및 계획을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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김상욱 울산시장의 민선 9기 공약인 '울산형 보육모델 개발과 보육지원 강화'가 본격 추진된다.어린이집의 구조적인 운영 어려움을 개선하고 지속 가능한 보육 지원체계 마련에 나선 것인데, 울산시는 올해 12월까지 '울산형 보육모델 협의체' 구성을 완료한다는 계획이다. 이어 분기별 회의와 관련 용역을 통해 지역 여건에 맞는 어린이집 지원 방안을 구체화할 계획이다.울산시는 앞서 지난 8월 시 최초의 저출생·보육정책 전담 조직인 분권인구정책국과 저출생대응과를 신설했다. 또한, 울산 실정에 맞는 '울산형 보육모델' 구축을 위해 '울산형 보육모델 협의체'를 구성 중이다.협의체는 보육 현장의 어려움을 듣고, 어린이집이 오래 지속될 수 있는 구조적 지원 방안을 투명하게 논의하는 공식 기구로, 어린이집 관계자와 학부모, 전문가로 구성된다. 여기서 합의된 안건은시의 정책과 예산에 반영한다.신민식 울산시 경제부시장이 26일 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 어린이집 지원 기준으로 ▲법적·절차적 정당성 확보 ▲6개 유형 어린이집이 모두 동의하는 방안 마련 ▲다른 직군과의 형평성을 포함한 형평성 확보 ▲시민의 공감과 수용성 확보 ▲예산 범위 내 지속 가능한 정책 추진 5가지를 제시했다.브리핑에 앞서 지난 23일과 26일 지역내 어린이집 원장 등 관계자들과 현장 소통 간담회를 가진 신 부시장은 울산시 어린이집이 직면한 현실과 구조적인 문제점을 설명했다.신 부시장은 "현재 울산의 어린이집은 저출생에 따른 영유아 인구 감소와 보육 수요 변화로운영 전반에 어려움을 겪고 있다"며 어린이집 경영난의 주된 원인 네 가지를 들었다.브리핑에 따르면 경영난 원인 첫째는 출생아 수 감소다. 울산의 출생아 수는 2015년 1만 1732명에서 2025년 5574명으로 최근 10년 새 절반 가까이(48.7%) 줄었다.둘째, 지역에 따라 수요와 공급이 맞지 않는다는 것. 일례로, 같은 울주군 안에서도 청량읍 어린이집은 정원의 80% 정도가 차 있지만, 온산읍은 37%를 겨우 넘는 수준이다.셋째, 아이가 자랄수록 어린이집을 떠나 유치원으로 옮기는 비율이 높아지고 있다. 3세 때는 어린이집과 유치원에 다니는 아이의 비율이 비슷하지만, 5세가 되면 유치원 59%, 어린이집 30%로두 배 정도 차이가 난다.넷째, 보육교사를 안정적으로 구하기가 어렵다.신민식 부시장은 "이러한 구조적 문제가 겹치면서 어린이집의 경영난은 더 깊어지고 있다"며 "어린이집이 문을 닫으면 아이들은 더 먼 곳까지 다녀야 하고, 부모님의 양육 부담은 더 커진다"고 지적했다.그러면서 "어린이집의 안정적인 운영은 보육 현장만의 문제가 아니라 아이를 키우는 가정과 지역사회 모두의 과제"라며 "이에 민선 9기 울산시는 '아이 낳고 키우기 좋은 울산'을 만들기 위해 보육 정책의 방향과 체계를 새로 세우고 있다"며 그 대응책을 밝혔다.신민식 부시장은 "우리시가 이 같은 공식 협의 절차를 마련한 이유는 어린이집의 구조적 문제는단발성 정책이나 일회성 예산으로는 풀 수 없기 때문"이라며 "모든 이해관계자의 합의를 바탕으로지원 기준을 먼저 정하고, 법적 절차를 거쳐, 정책과 예산에 반영될 때, 비로소 새로운 지원이 지속될 수 있다"고 강조했다.