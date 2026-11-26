큰사진보기 ▲김석준 부산시교육감. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부산교육감 무죄 선고 항소심 재판부..."검찰 자성해야"

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'해직교사 특채' 김석준 1심서 유죄... "항소할 것"

해직교사 특별채용 과정에서 직권을 남용했다는 검사의 주장을 대법원도 받아들이지 않았다. 감사와 수사, 재판이 이어지는 동안 정치적 기소 문제를 제기해온 김석준 부산시교육감은 법정에 선 지 약 3년 만에 무죄를 확정 짓고 사법리스크를 완전히 털어냈다.대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 26일 직권남용권리행사방해, 국가공무원법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 김 교육감의 상고심에서 검사의 상고를 기각했다. 이에 따라 무죄를 선고한 원심의 판결이 그대로 확정됐다.이날 대법원은 검사가 제기한 상고에 모두 이유가 없다고 봤다. 원심의 판단이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 직권남용권리행사방해죄와 국가공무원법 위반죄의 성립에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다는 것이다. 앞서 1심은 김 교육감에게 혐의가 인정된다며 직위상실형에 해당하는 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했으나, 2심은 무죄로 이를 뒤집었다.김 교육감은 2018~2019년 전국교직원노동조합 부산지부 소속 해직교사 4명의 특별채용 과정에서 권한을 남용한 혐의 등으로 기소됐다. 국민의힘 쪽 인사들이 2021년 공익감사를 청구하면서 불거진 이 사건은 감사와 수사를 거쳐 2023년 12월 기소로 연결됐다.특히 과거 전교조 부산지부의 통일학교 사건이 재소환되면서 진보교육감에 대한 색깔론 공세까지 더해져 논란이 일었다. 재판 과정에서 검찰은 혐의 입증을 자신했고, 김 교육감은 정치적 탄압이라며 맞서왔다.유죄로 본 1심과 달리 항소심 재판부는 특별채용의 목적과 절차 전부 문제가 없다고 강조했다. 2016년 관련 시행령 개정으로 해직교사들에게 재임용 기회를 보장할 필요가 있었고, 결격사유도 해소된 상태였다는 게 무죄 판단의 주요 근거 중 하나였다.특별채용 대상자가 4명으로 한정되지 않은 점, 필요한 절차를 이행했다는 점도 고려했다. 통일학교 사건 역시 자유민주적 질서를 명백히 위협할 만한 사안은 아니었다며 장기간 해직과 사회적 낙인으로 어려움을 겪은 교사들의 명예 회복 필요성을 인정했다.당시 항소심 재판부는 공소사실이 왜곡되고 심하게 과장됐다며 검찰의 자성을 요구하기도 했다. 이에 불복한 검사는 법리 오해 등을 이유로 상고했지만, 대법원은 최종적으로 이를 받아들이지 않았다.김 교육감은 직접 페이스북에 글을 올려 향후 부산교육에 전념하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "이번 판결로 저 개인은 물론 부산교육 가족의 명예를 지킬 수 있게 됐다"라며 재판부에 감사를 전했다. 그러면서 소모적이고 불필요한 논란이 종식 종결을 선언했다. 김 교육감은 "앞으로 부산교육 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.대법원 선고가 있던 이날엔 국회를 찾아 대한민국교육감협의회 차원의 지방교육재정교부금(교부금) 개편안 대응에 힘을 보탰다. 내년 교부금 산정 기준액을 정부가 제시한 75조7000억 원에서 84조1000억 원으로 높여야 한다는 요구 등을 전달하는 자리였는데, 일정을 마친 김 교육감은 교육감협의회 총회가 열리는 인천으로 향했다.https://omn.kr/2jhilhttps://omn.kr/2gddb