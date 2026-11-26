큰사진보기 ▲이희정 계룡시의원(더불어민주당·가선거구)이 26일 제192회 계룡시의회 제2차 정례회 행정사무감사에서 석인호 전략기획감사실장을 상대로 재정안정화기금의 적립과 지출 등 재정 운용 전반에 대해 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 계룡시가 재정 여건이 어려울 때 쓰기 위해 마련해 둔 재정안정화기금이 4년도 채 되지 않아 5분의 1 수준으로 줄었다. 2022년 말 713억 원이던 기금은 올해 9월 말 151억 원만 남았다. 2023년과 2024년에는 신규 적립률이 2년 연속 0%에 그쳐 행정안전부로부터 개선 권고까지 받은 것으로 나타났다.이희정 계룡시의원(더불어민주당·가선거구)은 26일 제192회 계룡시의회 제2차 정례회 행정사무감사 첫날 석인호 전략기획감사실장을 상대로 재정안정화기금의 급격한 감소와 적립 부진 문제를 집중적으로 따졌다.이 의원이 제시한 감사자료에 따르면 계룡시 재정안정화기금은 2022년 말부터 올해 9월 말까지 562억 원(78.8%) 감소했다. 특히 2024년과 2025년 두 해 동안 집행한 금액만 441억 원에 달했다.재정안정화기금은 세입이 줄거나 예상치 못한 지출이 발생했을 때를 대비해 지방자치단체가 여유 재원을 모아두는 일종의 비상금이다.이 의원은 "기금에 지나치게 의존해 재정을 운용하는 것 아닌가 우려된다"며 최근 2년간 대규모 인출이 이뤄진 이유를 물었다.석 실장은 각종 사업을 추진하는 데 필요한 재원을 마련하기 위해 기금을 사용할 수밖에 없었다고 설명했다. 지난해 말 기준으로 충남 시·군 가운데 계룡시의 기금 잔액이 공주시에 이어 많은 수준이었고, 다른 시·군과 달리 지방채를 발행하지 않고 있다는 점도 강조했다.이 의원은 다른 지방자치단체와 비교해 안심할 상황은 아니라고 지적했다. 기금 잔액이 빠르게 줄어드는 데도 새로 적립하는 돈이 없다는 점에 주목했다.계룡시는 행정안전부의 기금운용 성과분석에서 2023년과 2024년 2년 연속 신규 적립률 0%를 기록해 적립 수준을 개선하라는 권고를 받았다. 석 실장은 재원이 부족해 적립 기준을 충족하기 어려웠다고 답했다.이 의원은 최근 기금의 존속기한을 2029년 말까지 연장한 것에 대해서도 실질적인 적립 대책이 뒤따라야 한다고 지적했다. 기금의 운영 기간을 늘렸더라도 지금과 같은 추세라면 만료 시점 이전에 기금이 크게 줄어들 수 있다는 것이다. 이 의원은 2029년 말까지 예상되는 연도별 적립액과 사용액 등 구체적인 기금운용계획을 제출하라고 요구했다.이 의원은 재정안정화기금을 위기 때 꺼내 쓰는 비상금에 비유하며 사용한 만큼 다시 채우려는 노력이 필요하다고 강조했다. 특히 신규 적립률이 2년 연속 0%에 그쳐 행정안전부의 개선 권고까지 받은 사실을 무겁게 받아들여야 한다고 주문했다.한편 계룡시의회 행정사무감사특별위원회(위원장 이용권)는 이날부터 다음 달 7일까지 8일간 계룡시 본청과 직속기관, 사업소 등을 대상으로 행정사무감사를 실시한다. 시의회는 이번 감사를 위해 집행부로부터 185건의 감사자료를 제출받았다.