충남 계룡시가 재정 여건이 어려울 때 쓰기 위해 마련해 둔 재정안정화기금이 4년도 채 되지 않아 5분의 1 수준으로 줄었다. 2022년 말 713억 원이던 기금은 올해 9월 말 151억 원만 남았다. 2023년과 2024년에는 신규 적립률이 2년 연속 0%에 그쳐 행정안전부로부터 개선 권고까지 받은 것으로 나타났다.
이희정 계룡시의원(더불어민주당·가선거구)은 26일 제192회 계룡시의회 제2차 정례회 행정사무감사 첫날 석인호 전략기획감사실장을 상대로 재정안정화기금의 급격한 감소와 적립 부진 문제를 집중적으로 따졌다.
이 의원이 제시한 감사자료에 따르면 계룡시 재정안정화기금은 2022년 말부터 올해 9월 말까지 562억 원(78.8%) 감소했다. 특히 2024년과 2025년 두 해 동안 집행한 금액만 441억 원에 달했다.
재정안정화기금은 세입이 줄거나 예상치 못한 지출이 발생했을 때를 대비해 지방자치단체가 여유 재원을 모아두는 일종의 비상금이다.
이 의원은 "기금에 지나치게 의존해 재정을 운용하는 것 아닌가 우려된다"며 최근 2년간 대규모 인출이 이뤄진 이유를 물었다.
석 실장은 각종 사업을 추진하는 데 필요한 재원을 마련하기 위해 기금을 사용할 수밖에 없었다고 설명했다. 지난해 말 기준으로 충남 시·군 가운데 계룡시의 기금 잔액이 공주시에 이어 많은 수준이었고, 다른 시·군과 달리 지방채를 발행하지 않고 있다는 점도 강조했다.
이 의원은 다른 지방자치단체와 비교해 안심할 상황은 아니라고 지적했다. 기금 잔액이 빠르게 줄어드는 데도 새로 적립하는 돈이 없다는 점에 주목했다.
계룡시는 행정안전부의 기금운용 성과분석에서 2023년과 2024년 2년 연속 신규 적립률 0%를 기록해 적립 수준을 개선하라는 권고를 받았다. 석 실장은 재원이 부족해 적립 기준을 충족하기 어려웠다고 답했다.
이 의원은 최근 기금의 존속기한을 2029년 말까지 연장한 것에 대해서도 실질적인 적립 대책이 뒤따라야 한다고 지적했다. 기금의 운영 기간을 늘렸더라도 지금과 같은 추세라면 만료 시점 이전에 기금이 크게 줄어들 수 있다는 것이다. 이 의원은 2029년 말까지 예상되는 연도별 적립액과 사용액 등 구체적인 기금운용계획을 제출하라고 요구했다.
이 의원은 재정안정화기금을 위기 때 꺼내 쓰는 비상금에 비유하며 사용한 만큼 다시 채우려는 노력이 필요하다고 강조했다. 특히 신규 적립률이 2년 연속 0%에 그쳐 행정안전부의 개선 권고까지 받은 사실을 무겁게 받아들여야 한다고 주문했다.
한편 계룡시의회 행정사무감사특별위원회(위원장 이용권)는 이날부터 다음 달 7일까지 8일간 계룡시 본청과 직속기관, 사업소 등을 대상으로 행정사무감사를 실시한다. 시의회는 이번 감사를 위해 집행부로부터 185건의 감사자료를 제출받았다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.