큰사진보기 ▲신현송 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 결정회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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주가는 떨어지는데 금리는 올랐다. 한국은행이 최근 증시 급락에도 기준금리를 인상했다. 반도체 수출과 투자에서 시작된 성장세가 앞으로 소비와 물가에 미칠 영향을 더 무겁게 본 것이다. 신현송 한은 총재는 현재의 물가 상승에 대응하면서, 뒤늦은 긴축으로 경제가 더 큰 충격을 받는 상황도 막아야 한다는 뜻을 밝혔다.한국은행 금융통화위원회는 26일 올해 마지막 통화정책방향 결정회의에서 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25% 포인트 올렸다. 국내 성장세가 강화되는 가운데 물가가 상당 기간 목표 수준을 웃돌고, 가계부채 등 금융 안정 위험도 이어지고 있다고 했다. 다만 이번 결정은 금통위원들의 만장일치가 아니었다. 5명이 인상에 찬성했고, 황건일·이수형 위원 등 2명은 금리 동결 의견을 냈다.이번 금리 인상 배경에는 한은도 인정한 향후 경제성장률 전망이 있다. 올해 전망치는 당초 3.3%에서 3.9%로, 내년은 2.9%에서 4.1%로 상향됐다. 신 총재는 이날 기자간담회에서 "내년 4.1%의 성장을 전망했다는 것은 그만큼 (경제 성장의) 총량에 대해 어느 정도 자신 있다는 것"이라고 말했다. 반도체 기업의 주문과 판매대금 등에 관한 정보를 토대로 전망했다는 설명이다.물론 이같은 성장이 경제 전반에 퍼졌다는 뜻은 아니다. 한은은 올해 민간소비 증가율 전망치를 오히려 2.1%에서 1.8%로 낮췄다. 신 총재도 "하반기 주식시장 부진이 소비에 영향을 미쳤고, 반도체 호황이 민간소비로 이어지는 경로는 아직 강하지 않다"고 인정했다. 다만 기업 이익이 법인세와 성과급, 배당, 투자 등을 거쳐 경제 전반으로 전달되면서 내년 소비 증가율은 2.4%로 높아질 것으로 봤다.따라서 이번 결정에는 현재의 소비 둔화보다 앞으로 확대될 소득과 지출에 대비하겠다는 판단이 깔려 있다. 금리 조정의 효과가 경제에 전달되는 데 시간이 걸리는 만큼, 소비가 뚜렷하게 살아난 뒤 대응하면 물가를 잡기 위해 더 큰 폭의 인상이 필요할 수 있다는 것.실제 한은이 내놓은 올해 소비자물가 상승률 전망은 2.7%로 유지했지만 내년은 2.3%에서 2.4%로 높였다. 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률은 올해와 내년 모두 2.6%로 예상했다. 유가 등 비용 상승의 영향에 수요 측 압력까지 더해질 가능성을 보고 있는 것이다.이를 두고 신 총재는 "(금리 인상이 물가에 대한) 선제 대응이기도 하고, 가시화된 물가 상승세에 대응하는 결정이기도 하다"고 설명했다. 소비자물가 상승률이 목표 수준에 가까워지는 시점도 2028년으로 제시했다. 한은의 판단대로라면 물가와의 싸움은 내년에도 이어진다.성장 전망은 크게 높였는데 물가 전망의 조정 폭은 작은 이유도 주목할 대목이다. 신 총재는 경제전망에 통화정책을 적절하게 운용한다는 가정이 포함돼 있다고 설명했다. 내년 물가가 2.4%로 낮아질 것이라는 전망 자체에 정책 대응이 반영돼 있다는 얘기다.최근 증시 급락을 바라보는 시각도 같은 맥락이다. 신 총재는 주가 하락이 금융여건을 긴축적으로 만들고 소비를 위축시킬 수 있다는 점을 인정하면서도, 투자와 수출, 정부 재정까지 함께 봐야 한다고 강조했다. 반도체 기업의 장기계약과 주문 등 실물 지표를 근거로 성장세를 판단하고 있다는 설명이다. 단지 주가 하락만으로 통화정책 방향을 바꾸기는 어렵지 않겠느냐는 것.또 이번 금리 결정과정에 대해, 신 총재는 "반도체 부문의 불확실성을 두고 많은 논의를 했다"며 "(소수 금리동결 의견에서) 전술적 차이가 있었다"고 말했다. 지금 인상하지 않으면 대응이 늦어지는지, 선제 대응으로 향후 긴축 부담을 줄일 수 있는지가 쟁점이었다는 설명이다. 성장 전망의 핵심인 반도체 경기가 흔들릴 경우 정책 판단도 달라질 여지가 있는 셈이다.이날 공개된 금통위원들의 6개월 후 조건부 금리 전망은 3.25~3.75%에 분포했다. 전체 21개 점 가운데 3.25%에 6개, 3.50%에 8개, 3.75%에 7개가 찍혔다. 중간값은 현재보다 0.25%포인트 높은 3.50%였지만, 현 수준 유지와 두 차례 추가 인상에 해당하는 전망도 함께 제시됐다.이에 따라 시장에선 내년에도 한은의 금리 인상은 이어질 것으로 보고 있다. 하지만 가계부채가 만만치 않다. 한은도 주택 관련 대출과 기타대출이 함께 늘면서 가계대출 증가세가 확대됐다고 진단했다. 수도권 집값 오름세는 다소 둔화됐지만 가격 상승 기대는 여전히 높다고 보고 있다. 물가뿐 아니라 부채와 부동산으로 자금이 몰리는 위험까지 고려한 결정이다.문제는 금리 인상의 부담이 반도체 호황의 혜택과 같은 속도로, 같은 사람들에게 전달되지 않는다는 데 있다. 수출기업의 이익이 가계소득으로 이어지는 데는 시간이 걸리지만, 변동금리 대출을 보유한 가계와 자영업자는 금리 상승의 영향을 먼저 받을 수 있다. 성장률이 높아졌다는 사실만으로 취약계층의 상환 능력까지 좋아졌다고 판단할 수는 없다.신 총재는 "통화정책은 경제 전체에 영향을 미쳐 특정 계층을 선별적으로 지원하는 데 한계가 있다"며 "취약차주에게는 재정과 금융정책을 결합한 지원, 필요할 경우 채무조정 등이 적합하다"고 밝혔다. 물가는 금리로 관리하고 취약계층의 충격은 별도의 정부 정책으로 완화해야 한다는 주장이다.신현송의 긴축 정책은 반도체 호황에 따른 경제성장이 소비와 내수로 확산될 것이라는 전망을 바탕에 두고 있다. 문제는 이같은 전망이 실제 국민들의 가계 소득과 소비 증가로 맞아 떨어질지는 두고 봐야 한다. 신현송의 추가 금리 인상을 통한 긴축이 효과를 보기 위한 필요조건이기 때문이다.