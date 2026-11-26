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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 인수의향서(LOI) 접수 사실을 공식 발표했다. 이에 노동조합도 인수합병과 영업 정상화에 협력하겠다는 입장을 밝힌 가운데 청주지역 3개 점포를 포함한 전국 67개 점포가 27일(내일)부터 영업을 중단한다.26일 업계에 따르면 홈플러스는 이날 노동조합에 보낸 공문에서 "25일 매각주관사인 삼일회계법인은 인수의향기업으로부터 인수의향서를 접수했음을 회사가 확인했다"고 밝혔다.홈플러스는 매각 절차가 법원의 허가와 감독 아래 진행되고 있지만 실제 계약 체결까지는 법원 및 채권단 협의와 본실사 등이 남아 있다고 설명했다. 인수희망자의 명칭 등 구체적인 내용은 비밀유지 의무를 이유로 공개하지 않았다.노조도 인수의향서 접수를 환영하며 성공적인 인수합병과 영업 정상화를 위해 적극 협력하겠다는 입장을 밝혔다. 다만 기존 직원들의 고용 승계와 안정이 매각의 궁극적인 목표가 돼야 한다며 사측에 성실한 소통을 요구했다.노조는 정부와 정치권에는 인수희망자의 사업 지속 의지와 역량을 살피고 고용 유지와 영업 정상화를 위한 지원에 나설 것을 촉구했다.한편 인수희망자가 나섰다는 희소식과 별개로 영업 중단 사태는 현실화하고 있다. 홈플러스는 상품 수급 차질과 매출 감소에 따른 상품 매입 자금 부족으로 이날 온라인 배송 서비스를 중단했다. 이어 27일부터 전국 67개 점포의 마트 부문 영업을 일시 중단하기로 했다.청주지역에서는 청주점과 청주성안점, 오창점 등 3개 점포가 영업 중단 대상에 포함됐다. 앞서 동청주점은 올해 1월 폐점했다. 충청권에서는 청주지역 3개 점포를 포함해 모두 8개 점포가 영업을 중단한다.26일 홈플러스 청주점에는 마트부문 일시 중단을 앞두고 고객들로 넘쳐났다. 홈플러스가 신선식품을 소진시키기 위해 할인을 진행한 영향이다.홈플러스는 인수희망자와 협의가 마무리되는 대로 영업 재개 일정을 안내할 방침이다. 다만 인수 절차와 자금 확보 상황 등에 따라 정상화 시점은 불투명한 상황이다.