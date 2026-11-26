큰사진보기 ▲전국민주노동조합총연맹(민주노총) 충북지역본부를 향후 3년간 이끌어갈 제14기 신임 지도부로 윤남용 본부장·이수미 수석부본부장·김기연 사무처장 후보조가 선출됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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전국민주노동조합총연맹(민주노총) 충북지역본부를 앞으로 3년간 이끌 제14기 지도부로 윤남용 본부장·이수미 수석부본부장·김기연 사무처장 후보조가 선출됐다.민주노총 충북지역본부 선거관리위원회는 지난 25일 끝난 제14기 임원선거 본선투표에서 단독 입후보한 윤남용-이수미-김기연 후보조가 최종 당선됐다고 공고했다.이번 선거에는 전체 재적 조합원 3만7968명 가운데 2만5286명이 참여해 66.6%의 투표율을 기록했다.당선인단은 유효투표 2만4142표 중 찬성 2만2483표를 얻어 총투표수 대비 88.9%의 높은 지지를 받았다.신임 지도부는 '자본을 넘어 평등으로 체제전환! 다시 뛴다! 민주노총'을 핵심 슬로건으로 내걸었다.4대 핵심 공약으로는 ▲사회적 교섭이 아닌 투쟁으로 돌파하는 노정교섭 쟁취 ▲초광역특구법 등 현 정부의 반노동 정책 저지를 위한 투쟁 전선 구축 ▲4만 조합원의 힘으로 지역본부 투쟁력 강화 ▲모두를 위한 평등사회로의 전환을 제시했다.윤남용·이수미·김기연 당선인단은 당선 인사를 통해 "25일간의 선거운동 기간에 현장의 조합원 동지들이 보내준 귀한 의견을 잘 새겨, 3년의 임기 동안 믿음에 어긋나지 않도록 최선을 다하겠다"며 "민주노총 충북지역본부 창립 30년의 해가 저물고 새로운 30년을 향하는 길에서 충북 모든 노동자의 민주노총이 되도록 나아가겠다"고 소감을 밝혔다.신임 지도부의 임기는 2027년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지다.한편 같은 기간 치러진 민주노총 중앙(총연맹) 임원선거에는 재적 인원 97만5279명 중 62만9822명(투표율 64.58%)이 참여했으나, 과반 득표자가 나오지 않아 결선투표를 치르게 됐다.본선투표 결과 기호 2번 양경수(위원장)-정재범(수석부위원장)-엄미경(사무총장) 후보조가 22만7901표(36.18%)로 1위를, 민주노총 충북지역본부장과 전교조 충북지부장을 지낸 박옥주 사무총장 후보가 포함된 기호 1번 엄길용(위원장)-이승현(수석부위원장)-박옥주(사무총장) 후보조가 19만9449표(31.67%)로 2위를 차지해 두 후보조가 결선에 진출했다.